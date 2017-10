Business report: Atentie la rate! Primele patru banci din sistem au vandut creditele care s-au scumpit cel mai mult; Speranta nu moare: ce autostrazi (mai) au sanse sa fie inaugurate pe ultima suta de metri a anului

Cei aproximativ 240 de kilometri de autostrazi care se afla in prezent in constructie vor genera o nota de plata de 6 miliarde de lei, insa romanii mai au de asteptat pana sa poata circula pe aceste drumuri de mare viteza, arata o analiza NewMoney pe baza datelor de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), valabile pentru luna octombrie a acestui an. Aproape 90 de kilometri au, cel putin pe hartie, anul 2017 ca termen de finalizare, insa putine sunt tronsoanele de autostrazi care au sanse reale sa fie gata anul acesta.Mai multi constructori straini contesta conditiile noilor licitatii de la Transporturi. Printre altele, acestia sunt nemultumiti ca trebuie sa se judece cu statul in instantele din tara, si nu la Curtea de Arbitraj si la Paris, ca pana acum. Potrivit unor surse oficiale, Romania a pierdut jumatate de miliard de euro in arbitrajele internationale pe drumuri si cai ferate. Firme austriece si germane s-au plans la Bruxelles de conditiile la licitatiile de la Transporturi din Romania, au spus pentru surse din domeniu pentru Economica.net In 2017, revenirea preturilor la petrol a antrenat cu sine si o scumpire la gaze. Prin urmare, rusii au marit preturile, iar Romgaz si Petrom au recucerit piata romaneasca. Acest lucru se poate vedea si din rezultatele semestriale, +41% la profit si + 49% la productie, in cazul Romgaz, respectiv + 10% la vanzari si + 300% la profit, pentru Petrom. Consumul Romaniei de gaz a crescut cu 15% in primele sase luni ale acestui an, potrivit Capital. Fata de precedentul raport, Romania a cazut 6 locuri in Indexul competitivitatii globale, pastrand totusi un scor identic ca cel inregistrat in 2016 (4,28 din maximum 7).Asta semnifica faptul ca fluctuatile inregistrate in clasament de-a lungul ultimilor ani sunt direct legate de ce si cat se schimba in alte state, nu de performantele economice si administrative nationale. Marile probleme ale Romaniei sunt aceleasi, sunt cunoscute si in mare parte imputabile statului: birocratie, infrastructura proasta, accesul dificil la finantare, fiscalitate incoerenta etc., scrie cursdeguvernare.ro. Sunt dependenti de tehnologie, dar au nevoie constant de provocari, sunt atenti la timpul lor liber, schimba lejer locurile de munca si fac petreceri de demisie si tot ei pot fi "agenti de schimbare" in companie. Poate fi un "portret-robot" al noii generatii (Y) de care depinde si IT-ul, dupa cum spune CEO-ul unei companii in care aproape jumatate dintre angajati au sub 30 de ani. "Millennials-ii cauta atentie, sunt individualisti, dependenti de tehnologie, cred ca totul li se cuvine, doresc succes imediat", enumera intr-o prezentare Daniel Metz, CEO NTT Data Romania, scrie Actual de Cluj. Fie ca e vorba despre credite ipotecare, in unele cazuri doar de credite de nevoi personale sau doar de dobanda variabila aplicata dupa 5 ani de dobanda fixa, primele patru banci din sistemul bancar lucreaza cu dobanzi legate de indicele de referinta Robor la 6 luni. Conform calculelor efectuate de o institutie de credit, ratele creditelor cu dobanda legata de Robor la sase luni au crescut mai mult decat cele cu dobanda legata de Robor la trei luni, scrie Economica.net Repatrierea IT-istilor romani pare posibila. Rezultatele studiului arata ca 77% din respondenti sunt deschisi la ideea de a reveni in tara, desi 43% sunt foarte putin sau deloc informati cu privire la evolutia sectorului IT din Romania. Atat specialistii romani care sunt dispusi sa se intoarca, cat si cei care au revenit deja in tara au enumerat salariul, beneficiile extrasalariale si oportunitatile de dezvoltare profesionala printre cele mai importante criterii pe care isi bazeaza decizia, scrie New Money