Business report: Noua si spectaculoasa lista a masurilor fiscale; Guvernul taie la jumatate subventiile ANL pentru constructia de locuinte; Saxo Bank: Va avea moneda Bitcoin o valoare de 100.000 $ peste 10 ani?

impozitul pe venit scade la 10%, taxa de solidaritate e contributie (2,25%), impozit pe cifra de afaceri mai mica de 1 milion euro, contributiile pentru activitati independente calculate la salariul minim. Deciziile anuntate de ministrul Ionut Misa sunt: Cresterea salariului minim de la 1450 lei la 1550 lei (respectiv la 1900 lei cu brutul care va include contributiile platite in prezent de angajator). Masura ar urma sa se aplice de la 1 ianuarie 2018. Cresterea punctului de pensie de la 1.000 la 1.100 lei. Masura se va aplica de la 1 iulie 2018. Cresterea pensiei minime garantate de la 520 lei la 640 lei. Masura se va aplica de la 1 iulie 2018. Scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, nu doar pentru veniturile din salarii, ci si pentru alte venituri, cum ar fi cele din pensii, chirii, dobanzi, activitati agricole, drepturi de autor, activitati independente. Cresterea cu 60% a deducerilor pentru romanii cu salarii mici. Pentru salariul minim, suma scutita de impozit va creste de la 300 lei la 510 lei. In cazul celor cu copii, se mai adauga o suma de 160 lei pentru fiecare copil (fata de 100 de lei in prezent). Articolul integral pe curs de guvernare Cererea pe piata industriala si logistica din Romania a ajuns la 456.000 de metri patrati in primele noua luni ale acestui an, volum apropiat cu nivelul consemnat pentru intreg anul trecut, cand a cumulat 463.000 metri patrati, arata o analiza a companiei de consultanta imobiliara JLL. Peste 70% din suprafata tranzactionata, respectiv 330.000 de metri patrati, reprezinta cerere noua (contracte noi, pre-inchirieri). Ponderea cererii noi din total tranzactionat a crescut fata de aceeasi perioada a anului trecut, ceea ce se reflecta in ratele din ce in ce mai reduse ale gradului de neocupare, spun specialistii. Totodata, renegocierile si reinnoirile de contracte au cumulat 126.000 de metri patrati de spatii industriale si logistice, scrie NewMoney Bugetul pe 2017 destinat constructiei de noi apartamente de catre Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) se injumatateste, arata un proiect de HG care prevede rectificarea bugetului Agentiei, aflat in dezbatere publica. Este al doilea proiect de rectificare bugetara lansat in dezbatere publica, dupa cel de la inceputul lunii septembrie, insa atunci valoarea subventiilor nu se modifica. Veniturile ANL pentru acest an au fost revizuite in scadere cu 33%, iar subventiile de la bugetul de stat pentru constructia de locuinte au fost reduse cu 52%, arata proiectul de HG entru rectificarea bugetului Agentiei pentru acest an. Initial, statul urma sa acorde Agentiei subventii in valoare de 128,8 milioane de lei (nr. - 28 de milioane de euro), insa la rectificarea bugetara valoarea subventiilor a scazut la jumatate, la 61,4 milioane de lei (13,3 milionae de euro), informeaza Economica.net Pentru cine primeste documentul, cardul de sanatate nu mai este valabil. Romanii vor putea opta pentru eliberarea unei carti electronice de identitate, cu sau fara imaginea impresiunilor papilare a celor doua degete aratatoare, sau a unei carti de identitate simple, fara CIP. In cazul minorilor, la solicitarea parintilor sau a reprezentatilor legali, va fi introdusa posibilitatea eliberarii unei carti de identitate simpla sau electronica, indiferent de varsta copilului. Decizia a fost avizata astazi de Guvern, prin proiect de lege care trebuie aprobat si de Parlament pentru a fi aplicat. Cartile de identitate actuale sunt realizate cu tehnologie din anii '90, potrivit profit.ro Paradoxul preturilor persista in marile orase ale tarii, acolo unde oferta de locuinte noi este cea mai consistenta. Apartamentele vechi costa aproape cat cele noi sau sunt chiar mai scumpe decat locuintele din blocurile construite recent, arata o analiza realizata de Imobiliare.ro. Printre cauzele principale care au dus la aceasta situatie sunt, spun specialistii, localizarea mai putin favorabila a blocurilor noi fata de cele mai vechi, presiunea exercitata asupra preturilor de numarul mare de locuinte noi disponibile spre vanzare si conectarea mai slaba a proprietarilor de apartamente vechi la realitatea pietei. Cluj-Napoca este orasul care ilustreaza cel mai bine aceasta "anomalie" a pietei. Aici s-a consemnat, in ultimii ani, cel mai alert ritm de scumpire a locuintelor, iar pretentiile vanzatorilor locali sunt acum, per ansamblu, mai ridicate decat ale celor din Capitala, conform NewMoney Acum un an, cand Bitcoin valora 754 dolari, analistul Kay Van-Petersen anticipa ca va atinge 2,000 dolari. Astazi se tranzactioneaza cu 5,270,83 dolari si tot astazi el spune ca are potential sa treaca de valoarea de... 100,000 dolari in 10 ani! "Unii analisti spun despre Bitcoin ca este o 'frauda', dar, in opinia mea, asta e o dovada de aroganta. Trebuie sa vedem dincolo de asta - unele banci importante isi dezvolta tehnologia blockchain pe... ati ghicit! infrastructura unei criptovalute", a spus Kay Van-Petersen, analistul macro Saxo Bank. El crede ca aceste banci nu vor fi cu adevarat de-centralizate: reprezinta doar o etapa dintr-o din procesul intarziatilor de a administra si intarzia aceasta perturbare inevitabila. Criptovalutele si tehnologia blockchain au potentialul de a si chiar vor revolutiona multe industrii, iar pe cea financiar bancara in special, pentru ca vor elimina cerinta verificarii tertilor si vor face presiuni asupra costurilor, in sensul scaderii lor, noteaza Capital Florin Radulescu se ocupa de instalatii de climatizare de 27 de ani. A inceput ca angajat, a intrat in antreprenoriat, iar acum e principalul distribuitor al producatorului japonez Daikin, prezent de 90 de ani in piata solutiilor de climatizare. Anul trecut a avut venituri de 6,6 milioane de euro, iar pentru 2017 mizeaza pe o cifra de afaceri de sapte milioane de euro. Produsele japonezilor sunt printre cele mai scumpe din piata, dar Radulescu spune ca exista si in Romania un segment de clienti care se orienteaza catre produsele premium. E un lucru pe care l-a aflat riscand. Si a facut-o nu doar in piata solutiilor de climatizare. A riscat de mai multe ori in cei 14 ani de cand este pe cont propriu si a investit inclusiv in afaceri din industria HoReCa. Si inca mai incearca lucruri noi, cum ar fi energia solara sau amenajarile edilitare, potrivit NewMoney Transelectrica a inregistrat o pierdere de peste 50 de milioane de lei, in al treilea trimestru, din serviciile de sistem, estimand ca pana la finalul anului valoarea pierderilor va ajunge la 100 de milioane de lei, a declarat directorul general al companiei, Corina Popescu. Activitatea de servicii de sistem nu genereaza profit companiei Transelectrica, iar pierderile ar putea pune in pericol functionarea companiei, anunta Economica.net