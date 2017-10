Business report: Ce forta de munca pregateste Romania: Printre cele mai mici ponderi ale tinerilor inalt calificati, si cele mai mari de tineri slab calificati; Cati bani ia statul din vanzarea Oltchim; Autostrada Lugoj-Deva: Peripetiile prin care a trecut Umbrarescu pentru mutarea stalpilor Transelectrica de pe lotul 4

Firmele constructorului roman Dorin Umbrarescu au primit vineri unda verde pentru relocarea unor stalpi Transelectrica de pe lotul 4 al autostrazii Lugoj-Deva. Asta dupa doi ani de peripetii, in care s-au confruntat cu alunecari de teren, dar si cu opozitia proprietarilor din zona. Vineri, 27 octombrie a fost emisa in sfarsit Autorizatia de Construire pentru relocarea stalpilor Transelectrica (LEA 400kV Mintia - Arad tronson 35-37) de la Bretea Muresana (Km 83+835 - Km 84+525), care sunt inca situati pe amplasamentul expropriat suplimentar pentru construirea lotului 4 al Autostrazii Lugoj-Deva. Asta dupa ce luni, 23 octombrie a fost semnat contractul cu Transelectrica pentru eliberarea amplasamentului, dupa cum au spus pentru Economica.net reprezentantii companiei nationale de transport al energiei electrice.Intre 2005 si 2015, sistemul de educatie romanesc a produs una dintre cele mai restranse forte de lucru inalt calificate si unul dintre cele mai largi segmente de resursa umana slab calificata din toata Uniunea Europeana, potrivit unui raport recent al Comisiei Europene. Procentul tinerilor cu varste intre 25 si 39 de ani slab calificati a urcat de la 18% in 2005, la 25%, in 2015, in timp ce ponderea tinerilor inalt calificati abia a ajuns la 25%, penultima din UE, dupa Italia. Este o combinatie ce va impune in timp limite cresterii economice si competitivitatii, dar, pe de alta parte, va duce si la o presiune marita asupra sistemului de pensii si a celui de asistenta sociala. Cu exceptia a patru tari - Suedia, Danemarca, Romania si Estonia - toate celelalte si-au redus categoria de tineri slab calificati, potrivit curs de guvernare Statul roman va incasa aproape 129 de milioane de euro plus TVA pe activele Oltchim, din care 127 milioane euro de la Chimcomplex Borzesti plateste 127 milioane de euro si 1,9 milioane de la Dynamic Selling Group 1,9 milioane. Finalizarea procesului de vanzare ar putea avea loc in prima parte a anului 2018. Pentru cele 5 pachete achizitionate de omul de afaceri Stefan Vuza, prin Chimcomplex Borzesti, statul va primi 127 milioane de euro, plus TVA, a informat vineri Oltchim, precizand ca Dynamic Selling Group va achita 1,9 milioane euro pentru pachetele achizitionate, la care se adauga TVA, informeaza Adevarul Grupul Saidoff, controlat de miliardarul american de origine israeliana Naty Saidoff, a ajuns la o intelegere finala pentru preluarea grupului de firme Africa-Israel Investments pentru suma de circa 510 mil. euro, potrivit unor surse apropiate tranzactiei. Vanzarea va fi incheiata in cateva saptamani, potrivit sursei citate. O conditie a intelegerii este delistarea de la Bursa din Tel Aviv a Africa-Israel Investments. De asemenea, miliardarul Lev Leviev, principalul actionar al companiei, va ramane doar cu subsidiara grupului din Rusia, adica AFI Development, listata acum la Londra. Totusi, actiunile Africa Israel Properties, care controleaza si activitatile grupului din Romania, vor continua sa fie tranzactionate la Bursa din Tel Aviv, scrie Capital Salariul minim brut pe economie creste cu 31%, de la 1 ianuarie 2018, de la 1.450 de lei, la 1.900 de lei, daca propunerea prezentata, in prima lectura, la Guvern, de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, va fi si aprobata de Executiv. Vestea proasta pentru soferi este ca, de la aceeasi data, creste si cuantumul amenzilor de circulatie, tot cu 31%. Potrivit articolului 98 din Codul Rutier, amenzile contraventionale se stabilesc pe clase, in functie de numarul de puncte amenda aplicate. Un punct-amenda reprezinta, valoric, 10% din salariul minim brut pe economie, deci o crestere a acestui indicator aduce cu sine o crestere a amenzilor. Asadar, valoarea unui punct-amenda va ajunge la 190 de lei, de la 1 ianuarie 2018, scrie Economica.net Brasovul se afla pe primul loc al oraselor linistite din Romania. Bucurestiul este abia pe locul 7, cele mai neavantajoase cartiere din acest punct de vedere fiind Bucur Obor, Lujerului si Militari. Cel mai ridicat nivel de liniste se inregistreaza in orasele Brasov, Sibiu si Miercurea Ciuc, urmate de Cluj-Napoca si Slobozia, potrivit unei analize realizate de platforma de imobiliare Storia.ro in colaborare cu agentia de cercetare D&D Research. Studiul analizeaza perceptia cetatenilor asupra nivelului de liniste in regiunile, orasele si cartierele in care acestia locuiesc. Pe de alta parte, cele mai dezavantajoase orase din punct de vedere al nivelului de liniste sunt Alexandria, Suceava, Buzau, urmate de Calarasi si Bacau, relateaza Adevarul Snapchat a deveneit aplicatia preferata a adolescentilor americani, in timp ce Facebook este din ce in ce mai putin folosit, scrie Business Insider. Aplicatia cu continut efemer a castigat cea mai importanta categorie de utilizatori ai retelelor de socializare, mai precis, tinerii. Acesta pare sa fie secretul succesului aplicatiei Snapchat. Snapchat este acum de departe cel mai popular serviciu de socializare din randul adolescentilor din Statele Unite ale Americii, anunta Capital