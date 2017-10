Business report: Razboi fratricid in trustul Intact. Tolontan si-a criticat colegii in textul "Procesul Maimutelor la Antena 3", iar Badea i-a dat replica; Se schimba sistemul redeventelor: totul ramane, in mare, la fel; De ce muncitorii adusi din China sunt totusi mai scumpi

Duminica seara, Mihai Gadea si Mircea Badea si-au expus teoria complotului. Felul in care televiziunile occidentale au reflectat demonstratiile de la inceputul lui 2017 este, potrivit vedetelor Antenei 3, o manipulare orchestrata din strainatate. Nu rezulta clar cum, dar in mod cert unul dintre ingredientele propagandei antiromanesti este George Soros, pomenit des in emisiune. Numele sau a fost propus publicului in acelasi stil vag, insa violent-insinuant, stim noi ceva ce voi nu stiti inca!, in care Donald Trump il folosea in campania sa electorala. Cel mai mult insa Antena 3 a insistat pe premeditarea malefica a mai multor televiziuni si agentii de stiri de mare prestigiu care au facut emisiuni despre Romania in contextul protestelor #rezist: canalul franco-german Arte, televiziunile publice germane ZDF si ARD, agentia de presa France-Presse sau Al Jazeera, scrie Tolontan pe blogul sau Catalin Tolontan a criticat o emisiune orchestrata de colegii sai de trust, Mircea Badea si Mihai Gadea, in care vedetele Antenei 3 au lasat sa se inteleaga ca "televiziunile din strainatate si uneltele lui Soros din tara manipuleaza conform unui plan de a degrada imaginea Romaniei". Badea i-a dat replica , acuzandu-l ca "deterioreaza unele detalii fine si articuleaza niste concluzii care nu au existat.", potrivit Adevarul "Cand ies din tara, muncitorii chinezi nu mai vor sa castige 100 de dolari. Vor salarii de 1.000 - 2.000 de dolari pe luna. Am vrut sa aducem muncitori chinezi la Brasov pentru ca nu am avut muncitori romani, dar sunt scumpi. Nu putem sa-i platim pe chinezi cu 1.500 de dolari pe luna. Sunt o gramada de bani si este peste bugetul nostru. Ca sa stiti, un muncitor roman valoreaza cat patru muncitori din Vietnam", spune Ronen Ginsburg, CEO Danya Cebus, companie sora a AFI Europe, potrivit Economica.net. Oficial sunt o mie de agenti chinezi care au reusit sa transforme o viza speciala intr-un soi de bun de larg consum pentru clasa tot mai numeroasa de chinezi prosperi care vor sa se mute definitiv in America. Costa jumatate de milion de dolari. Mecanismul este simplu: investitorii straini investesc 500.000 de dolari in zone defavorizate economic, iar la schimb primesc rezidenta temporara in SUA pentru ei si familiile lor. Oricine investeste suma respectiva si creeaza zece locuri de munca poate apoi aplica pentru rezidenta permanenta, scrie New Money. Romania figureaza pe ultimul loc intre statele membre UE la ponderea bugetarilor in forta de munca totala, potrivit datelor publicate de Eurostat pentru anul 2016. Asta desi am inregistrat cea mai mare crestere a procentajului lucratorilor din sectorul public fata de anul 1995, de la ceva mai mult de 6%, pana la 14% anul trecut. Dar asta in raport cu o medie a UE 28 de aproape 24%. In context, decizia de inghetare a angajarilor in sectorul public, cu exceptia unor cazuri foarte bine fundamentate, apare ca paradoxala, scrie cursdeguvernare.ro Noul sistem de redevente petroliere, publicat ca proiect de lege de catre Ministerul Economiei, arata, in mare, la fel ca precedentul, in vigoare inca din 2004. Cel putin in cazul exploatarilor de uscat (onshore), este exact la fel. O modificare apare doar in cazul concesiunilor marine (offshore), insa doar pentru investitorii care vor obtine perimetre dupa intrarea in vigoare a noului sistem. Cu alte cuvinte, ExxonMobil - OMV Petrom si Black Sea Oil & Gas nu sunt afectate de schimbarea sistemului de redevente, putand sa extraga linistite gazele naturale din Marea Neagra, scrie Capital. Iranianul-azer Jabbar Kanani atrage un partener-surpriza in businessul Agricover. Cu o valoare de sapte milioane de euro, tranzactia are insa o miza mult mai importanta pentru Agricover: deschide drumul catre finantari de amploare cu costuri reduse. Ceea ce, in timp, odata cu cresterea dobanzilor la credite, va reprezenta un avantaj major, scrie New Money. Nokia 6 este un mid-range destul de bun dintre noile smartphone-uri lansate sub acest nume si nici designul nu lasa de dorit. Nokia 6, pe care am avut ocazia sa-l testez recent, e un telefon destul de bun, dar care ar fi putut fi si mai bun. La capitolul specificatii, incepem cu "inima" telefonului, un procesor Snapdragon 430, cu arhitectura octa-core si care ruleaza la o frecventa de 1,4 GHz. Smartphone-ul vine in variante de 3 GB de memorie RAM si 32 GB de spatiu de stocare sau 4 GB de RAM si 64 GB de spatiu de stocare. Camera foto este destul de buna, avand un senzor de 16 megapixeli si f/2.0, scrie Playtech