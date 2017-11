Business report: Cum vor fi influentate salariile si veniturile PFA de noul cod fiscal, aplicabil de la 1 ianuarie; Inflatie de locuinte noi, dar in suburbii; Venitul disponibil al gospodariilor romanesti din 2008 incoace: Invataminte in contextul european

Calcule Deloitte. Conform prevederilor proiectului de modificare a Codului fiscal, costul complet pentru un salariu net de 3.000 lei va scadea cu 0,3% (17 lei) in 2018. Pentru a nu afecta suma neta pe care o primeste in prezent angajatul, dupa transferul contributiilor sociale si de sanatate in sarcina acestuia, angajatorii ar trebui sa creasca salariul brut cu 20%. In caz contrar, salariul net ar fi 2.502 lei. Contributiile aferente unui salariu net de 3.000 lei virate bugetului de asigurari sociale vor fi in crestere cu 13% (220 lei), in timp ce impozitul pe venit aferent bugetului de stat va scadea cu 42% (238 lei), relateaza Economica.net Gandeste la scara mare, gandeste rapid, gandeste privind spre viitor - ar putea fi dictonul dupa care se ghideaza Radu Constantinescu si Ioan Iacob, fondatorii Qualitance, o companie de tehnologie cu birouri in Bucuᅡresti, Sidney si San Francisco si afaceri care tind spre zece milioane de euro in acest an. Iar totul vine dintr-un sir lung de transᅡformari si un pariu constant pe inovatie, conform NewMoney Arieratele statului roman, datoriile de peste 90 de zile pe care le are la furnizorii de bunuri si servicii, au inceput sa creasca vertiginos. Reaprinse sub guvernarea Ciolos, dupa ce guvernarea Ponta reusise sa le aduca in minime, acestea urca sustinut si sub actuala guvernare. La 223 de milioane de lei au ajuns arieratele statului in septembrie, insemnand plati restante de peste 90 de zile catre entitatile care au vandut bunuri sau au prestat servicii pentru statul roman. Anul guvernat de tehnocrati s-a terminat cu un total arierate de 202 miloane de lei. Anul precedent, sub guvernarea Ponta, acestea atingeau un minim de 86 de milioane de lei. Efortul de reducere a arieratelor era atunci puternic dupa o serie de evenimente care au bagat statul roman in corzi, potrivit Economica.net Statul roman a platit pana in prezent peste 2,8 miliarde de lei din costul total de aproape 6 miliarde de lei al celor 240 de kilometri de autostrazi care se afla in prezent in constructie in Romania, arata o analiza NewMoney pe baza datelor de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In medie, cei 240 de kilometri de drumuri de mare viteza sunt construiti in proportie de 54%, iar statul roman a platit pana la nivelul lunii octombrie facturi care totalizeaza 48% din costul total al acestor autostrazi, informeaza NewMoney Potrivit datelor publicate de Eurostat, veniturile disponibile ale gospodariilor romanesti au cunoscut dupa criza din 2008 cea mai mare reducere cu exceptia Greciei si au atins cel mai scazut nivel post-criza in 2012, dar au revenit foarte rapid ulterior spre a doua crestere din UE pe ultimii opt ani, dupa cea consemnata de Bulgaria. 1.Stiam ca doar Polonia nu a inregistrat in perioada crizei reduceri ale PIB, dar se poate vedea cum gospodariile din Cehia si Slovacia au ramas si ele peste nivelul de referinta din 2008. 2. Interesanta comparatia intre cele doua mari economii ale Zonei Euro, Franta, care a pastrat si ea veniturile gospodariilor pe parcursul crizei, si Germania, care s-a ajustat pe moment, pentru a prinde o viteza mai mare ulterior si a intra pe o traiectorie de crestere stabila, durabila, fara deficit bugetar si cu reducerea datoriei publice. Citeste articolul complet pe curs de guvernare Peste jumatate dintre locuintele livrate in Romania anul trecut in cele mai mari sapte piete rezidentiale au fost in proiecte amplasate in localitatile limitrofe marilor orase, potrivit unui raport intocmit de catre compania de consultanta imobiliara Coldwell Banker Romania, pe baza datelor Institutului National de Statistica (INS). Din cele 27.273 de locuinte finalizate anul trecut in cele mai mari sapte piete, doar 12.417, sau 46%, au fost amplasate in interiorul oraselor, 14.856 (54%) fiind amplasate in localitatile limitrofe, informeaza Digi24 Deschiderea unui dosar pentru obtinerea unei despagubiri poate fi un proces complex si uneori de durata. O aplicatie care simplifica acest proces a fost lansata insa de Metropolitan Life. Prin e-Claims, clientii Metropolitan Life cu polite de asigurare active au acces rapid la despagubiri, in cazul evenimentelor asigurate. Aplicatia e-Claims ofera utilizatorilor un mod simplu si rapid de transmitere a solicitarilor de despagubire, indiferent de modalitatea de incheiere a politei, de pe PC, tableta sau telefon mobil. Documentele necesare, complete si lizibile, pot fi fotografiate si atasate direct din aplicatia e-Claims fara a mai fi necesara deplasarea clientului la posta sau in agentie pentru depunerea lor, anunta Adevarul conform datelor de piata, autoturismele second-hand reprezinta varianta optima atat din punct de vedere financiar, cat si prin prisma corelarii cu factori precum calitatea marcii achizitionate. O astfel de investitie ajunge, in medie, la 5.000 - 6.000 euro, insa, implica si alte variabile, precum RCA, asigurare CASCO, impozit anual, rovinieta, dotarile suplimentare, cheltuieli cu intretinerea, dar si locul de parcare. Calculat in functie de capacitatea cilindrica a masinii in corelatie cu varsta proprietarului, RCA-ul poate ajunge si la 250 de euro. Spre exemplu, o persoana fizica sub 30 de ani, care detine o masina cu o capacitate cilindrica de peste 1.601 centimetri cubi, trebuie sa plateasca anual aceasta suma. Daca aceasta opteaza si pentru o asigurare CASCO, trebuie sa aiba in vedere un cost suplimentar cuprins intre 800 si 1.000 de euro, scrie Capital Riscul cel mai mare pentru pierderea conexiunii il au pasagerii cu escala in China (fie ca vorbim de Beijing sau Shanghai), unde transferul de la un zbor la altul ajunge la trei ore. In Europa, sansele cele mai mari de ratare a imbarcarii pe zbor de conexiune sunt la Madrid (o ora si jumatate timpul de transfer, respectiv 65 de minute daca cursele sunt operate de catre Iberia). Pentru persoanele din afara zonei Schengen, inclusiv romanii, aeroportul din Bruxelles are un timp de conexiune de 90 de minute, similar cu aeroportul din Paris (Charles de Gaulle) atunci cand pasagerul trebuie sa se deplaseze de la un terminal la altul. La polul opus, se afla aeroporturi precum cel din Amsterdam, Munchen sau Zurich, recomandate pasagerilor care au de efectuat zboruri ce necesita escala, conform Adevarul