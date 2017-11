Business report: Primaria Gabrielei Firea inaugureaza desfigurarea Centrului Vechi. De dragul si in interesul cui?; In patru ani, romanii au platit 20 de miliarde de lei distribuitorilor de curent. Cati bani au incasat Enel, CEZ, E.On si Electrica; Aparentele insala: de ce crede mediul de afaceri ca Romania se indreapta catre o noua criza

onsiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat marti construirea unui bloc cu inaltimea maxima de 5 etaje - 26 metri - in Centrul Istoric al Capitalei. Planul Urbanistic Zonal (PUZ) indica drept beneficiar firma Ronaturstein SRL, companie care, potrivit unor investigatii Rise Project, are actionari majoritari italieni si are in proprietate zeci de imobile din Centrul Vechi. O familie italiana din Novara (Piemont) si un roman - asociat, in alte intreprinderi, cu afaceristi cu dosare penale - sunt proprietarii acestei companii care, in ultimul deceniu, a cumparat o felie de Bucuresti, scrie cursdeguvernare.ro. Mecansimul de reglementare a preturilor la energie a facut ca, in ultimii patru ani, toti consumatorii de energie electrica sa plateasca celor patru mari distribuitori 20 de miliarde de lei. Cifrele au fost cerute de Comisia de Control a activitatii de ANRE, prezidate de Iulian Iancu, cel care cere explicatii despre preturile mari la energie, in conditiile in care acelasi Iancu era secretar de stat cand se crea cadrul de reglementare care a stabilit aceste tarife, dezvaluie Economica.net. Contributia de 2,25% din fondul de salariu, singura pe care o vor datora angajatorii incepand cu anul viitor, odata cu trecerea celorlalte contributii in sarcina angajatului, reprezinta un cost suplimentar, insa, temerea cea mai mare a mediului de afaceri este ca aceasta taxa ar putea fi majorata semnificativ (fiind singura care nu afecteaza salariile potentialilor alegatori) pentru a petici bugetul, scrie New Money In perioada 2015-2017, doar 45 de noi kilometri de autostrada au fost deschisi circulatiei. Asta reprezinta a cincea parte din cei 250 de kilometri promisi de cele trei guverne. In total, s-au cheltuit aproximativ 300 de milioane de euro. Cei trei ministri ai Transporturilor din ultimele 12 luni au umplut cu speranta sufletele soferilor romani promitand, unul cate unul, sute de kilometri de autostrada finalizati. Fostul ministru tehnocrat al Transporturilor, Sorin Buse, anunta, in decembrie 2016, ca anul acesta se vor inaugura circa 150 km de autostrada, scrie cursdeguvernare.ro Clujul este, de departe, orasul in care locuintele s-au scumpit cel mai mult fata de pragul de jos al pietei, valoarea actuala fiind cu aproape 78% mai mare decat punctul minim atins in ianuarie 2014, respectiv 818 euro pe metru patrat util", constata cei de la Imobiliare.ro. Pentru preturi mai mici, desi in conditii de infrastructura mai dezavantajoase, investitorii s-au uitat prin jurul marelui oras. In comuna Floresti in ultimii zece ani au fost finalizate peste 16.300 de locuinte, comparativ cu 12.400 in Cluj, potrivit Actual de Cluj Mai clar, economia este bazata pe consum si la fel ca in 2008 creditarea cresste, iar deficitele comerciale si fiscale se majoreaza. Sunt elemente care se intamplau si in 2008. De asemenea, in 2017, avem o datorie publica de doua ori mai mare, o forta de munca mai redusa si o scadere semnificativa a investitiilor publice, scrie New Money