Business report: Se incheie era dobanzilor mici sau negative. Ce ne asteapta in Romania; Reducerea cotei la pensia privata si transferul contributiilor taie viitoarele pensii private pentru aproape fiecare angajat cu 21%, un minus de 58.041 lei; Romanii, printre cei mai protejati europeni in caz de neplata a facturilor la utilitati

"Acasa este acolo unde vom parca", spune o expresie tot mai des pomenita mai ales dincolo de Ocean. In Romania, doi soti din Brasov incearca sa ii convinga pe romani sa renunte la obiceiul de a sta in hotel pentru liberta￯tea pe care o ofera mersul in vacanta cu o "casa pe roti"."Mergeam impreuna cu sotia la un concurs european cu cei trei caini ai nostri, rasa Dog de Bordeaux, si niciun hotel nu ne primea sa ne cazam. Asa am luat decizia sa cumparam o autorulota", spune Florin Hrituliac (40 de ani), cel care, alaturi de sotia sa Andra (36 de ani), a pus bazele unei afaceri de inchi￯rieri si vanzari de rulote si autorulote. Au investit in autorulota peste 200.000 de euro, dar au realizat destul de repede ca s-ar putea sa fie prea mult pentru ce aveau ei nevoie. La intoarcerea de la concurs, insa, mai multi prieteni le-au cerut sa le imprumute "casa pe roti" si au simtit ca s-ar putea afla in fata unei nise de business, mai ales ca Florin este specializat in dezvoltarea de piete pentru companii din strainatate care vor sa vina in Romania. Desi are o alta firma care se ocupa in special de companii din domeniul industrial, acesta spune ca, in general, prin￯cipiile sunt aceleasi. "Inchirierea de rulote si autorulote seamana mai degraba cu inchirierea de utilaje decat cu domeniul rent-a-car", puncteaza el, precizand ca mai importante decat auto￯vechiculul sunt componenta echipajului si preferintele acestuia, scrie New Money . Banca Angliei a anuntat joi prima majorare a dobanzii de referinta din ultimii zece ani, banca centrala din Cehia i-a urmat exemplul, dupa ce in august a fost prima care a inasprit politica monetara, iar seful Bundesbank a declarat recent ca era dobanzilor joase sau negative se apropie de sfarsit. In Romania dobanzile au trecut recent pe trend ascendent. Ramane de vazut ce va face Banca Nationala saptamana viitoare. "Ratele de dobanda mult prea mici nu trebuie sa dureze prea mult si, intr-o crestere economica, robinetele politicii monetare ar trebui sa fie inchise rapid si intr-o maniera consistenta", a declarat recent intr-un interviu Jens Weidmann, seful bancii centrale a Germaniei, Bundesbank. In raspuns, seful Bancii Central Europene, Mario Draghi, si-a sustinut la inceputul lunii trecute angajamentul de mentinere a dobanzilor la niveluri extrem de scazute, respingand apelurile germanilor de retragere rapida a banilor ieftini din zona euro. Asadar, la finalul lunii octombrie, BCE a decis sa mentina dobanda cheie la 0%, reiterandu-si angajamentul. Cu toate acestea, atat Banca Angliei, cat si cea a Cehiei a decis sa creasca dobanzile. Miercuri, Banca Centrala a Angliei a majorat dobanda de politica monetara pentru prima data in ultimul deceniu, cu 0,25 puncte procentuale la 0,5%. Oficialii bancii au declarat ca au realizat aceasta prima majorare a ratelor dobanzilor din ultimii zece ani in incercarea de a proteja gospodariile britanice de inflatia care a crescut de la votul privind Brexit. Totodata, si Banca nationala a Cehiei a majorat joi rata dobanzii cu 25 puncte de baza, de la 0,25% la 0,5%, dupa ce in august a devenit prima autoritate monetara europeana care s-a angajat intr-un ciclu de inasprire a politicilor monetare, relateaza Adevarul . O tema complicata este in aceasta perioada de mare actualitate: fiscalizarea businessurilor din domeniul digital si vocile europene referitoare la taxa de egalizare pe cifra de afaceri. In presa, luna septembrie a fost dedicata subiectului legat de taxarea economiei digitale. Totul a pornit de la o declaratie politica semnata la inceputul lunii de catre Franta, Germania, Italia si Spania, intitulata "Initiativa comuna privind impozitarea companiilor care ope￯￯reaza in economia digitala". Concret, cele patru mari economii europene au cerut CE sa elaboreze o "taxa de egalizare" pe cifra de afaceri, in loc de un impozit profit. Propunerea a fost prezentata in cadrul intalnirii Consiliul Afaceri Economice si Financiare informale de la Tallin, pe 16 septembrie si a primit sprijinul a zece ministri de finante din UE (inclusiv din Romania). Totusi, sunt si state mai putin deschise la ideea de impunere a unei taxe de egalizare. Comisia a venit repede cu un raspuns si a publicat, pe 21 septembrie, o comunicare catre Parlamentul European in care prezenta agenda pentru o impozitare echitabila a economiei digitale. . In comunicare se mentioneaza ca, la nivel estimativ, companiile digitale platesc o rata efectiva de impozitare la jumatate fata de companiile traditionale, anunta Capital Reducerea contributiei la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) de la 5,1% la 3,75% inseamna scaderea sumei virate pentru fiecare dintre cei 7 milioane de participanti la sistem, chiar si in cel mai optimist scenariu al mutarii contributiilor de la angajator la angajat, conform calculelor realizate de oficiali si specialisti din piata financiara la solicitarea Profit.ro . Astfel, in pofida declaratiilor linistitoare din partea Guvernului, aceste masuri nu pot avea ca efect mentinerea in 2018 a sumei totale de 7 miliarde de lei programata sa fie virata in acest an la Pilonul II. Aceasta reducere de contributie se traduce, pentru un angajat cu salariu mediu, stagiu de cotizare la Pilonul II de 40 de ani si plata pensiei timp de 20 de ani, intr-o scadere estimata a pensiei private primite de 21%. Calculele specialistilor arata ca, daca statul si-ar fi respectat promisiunile asumate in 2007, respectiv contributia ar fi atins 6% anul trecut, de la 2% in 2008, si cota ar fi ramas neschimbata pana in anul 2047, suma acumulata de un angajat cu salariu mediu in contul de pensie privata ar fi fost de 279.717 lei (SCENARIUL 1). Dar statul nu a majorat contributia conform calendarului, acest fapt afectand deja dinamica sumelor acumulate de participanti la Pilonul II.. Consumatorii romani de energie electrica si gaze beneficiaza de unele dintre cele mai relaxate proceduri de deconectare in cazul in care nu isi platesc la timp facturile, potrivit unei cercetari recente a ACER, asociatia agentiilor de reglementare din Europa. Datele ACER referitoare la perioada minima in care furnizorul de energie electrica poate cere deconectarea clientilor in caz de neplata arata o situatie destul de favorabila pentru consumatorii casnici de electricitate din Romania. Daca, in medie, la nivelul celor 28 de state membre ale Uniunii Europene, perioada minima de deconectare in caz de neplata este de 28 de zile lucratoare, in Romania aceasta ajunge la 50 de zile. De asemenea, pentru neplata facturilor de gaze naturale, perioada mnima de deconectare este de 24 de zile-media europeana, si de 45 de zile lucratoare, in Romania. Facem precizarea ca datele sunt valabile pentru anul 2016. Bine, daca judecam din punct de vedere al protectiei consumatorilor. In cazul energiei electrice, doar in trei tari din Europa procedura de deconectare de la retea a fost mai lunga decat cele 50 de zile lucratoare din Romania: Ungaria, Spania si, de departe, Grecia, unde abia dupa aproape 80 de zile consumatorul care nu a platit este in final deconectat de la retea, relateaza Economica.net Un oradean a avut o surpriza neplacuta la cateva luni dupa ce si-a vandut masina. Zeci de amenzi, a caror valoare totala a sarit de o mie de euro, au inceput sa soseasca periodic pe numele sau. Toate erau aplicate in Franta, desi omul nu calcase niciodata pe teritoriul francez. O masina vanduta in ianuarie cu 5.200 de euro i-a adus numai probleme unui barbat din Oradea. Desi a semnat contractul de vanzare-cumparare si a scos masina din evidentele fiscale ale primariei, acesta a inceput sa primeasca amenzi emise in Franta pe numele sau. Acest lucru a fost posibil deoarece cumparatorul nu a radiat-o pentru a o transcrie pe numele sau, scrie Auto Bild