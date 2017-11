Business report: Crestere uriasa a vanzarilor Dacia in Germania; Romanii muncesc saptamanal cu doua ore in plus fata de media europeana, dar productivitatea este la sub doua treimi; Autostrada de Centura a Capitalei: constructia sectorului de nord va fi scoasa la licitatie pentru trei miliarde de lei

. Un raport al Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), arata ca in Europa exista discrepante majore in privinta vanzarilor de vehicule electrice. In Romania, in ciuda unuia dintre cele mai mari bonusuri de pe continent, aceste masini ocupa doar 0,1% din totalul pietei. "Este limpede ca produsul in sine nu este suficient pentru a crea cerere. Pe langa stimulentele oferite consumatorilor pentru cresterea vanzarilor, avem nevoie de mai multe investitii in infrastructura de reincarcare in toate statele membre ale UE inainte de a ne astepta ca oamenii sa imbratiseze cu adevarat vehiculele alimentate alternativ", a declarat Erik Jonnaert, secretarul general a ACEA, scrie Capital i. Luna trecuta au fost deschise ofertele pentru construirea sectorului de sud al Autostrazii de Centura a Capitalei, cu o lungime tot de aproximativ 51 de kilometri, dar o valoare estimata a contractelor de 2,67 miliarde de lei, fara TVA. Printre ofertanti se numara italienii de la Astaldi si cei de la Tirrena Scavi, dar si constructori romani precum Dorin Umbrarescu si Cristian Erbasu. Durata contractelor este de 102 de luni, din care 12 luni perioada de proiectare, 30 luni perioada de executie a lucrarilor si 60 de luni perioada de garantie a lucrarilor. Astfel, daca in vara anului viitor vor fi demarate lucrarile pe toti cei peste 100 de kilometri, in 2021 vom putea circula pe Autostrada de Centura a Capitalei, relateaza Economica.net Vanzarile producatorului roman de masini au crescut cu peste 40% in octombrie, la 4.234 vehicule. Mai mult de 350 000 de autoturisme marca Dacia au fost vandute in toate tarile Uniunii Europene si EFTA in primele noua luni ale anului 2017, o crestere de peste 10% in 2016, scrie emerging-europe.com. Dacia, detinuta de Renault, are acum o pondere de 2,5% Piata europeana. Cifrele au fost publicate pe 16 octombrie de Asociatia Producatorilor Europeni de Automobile (ACEA). Modelul Dacia cel mai vandut este Sandero, urmat de Duster, un SUV din ce in ce mai popular. Preturile pentru Sandero incep la 5,185 de lire sterline in Marea Britanie, iar Duster de la 8,645 de lire sterline. 70% din vanzarile Dacia au loc in Franta, Germania, Spania, Italia si Marea Britanie, scrie Adevarul . Un angajat roman lucreaza, in medie, 39,5 ore pe saptamana, cu 9 ore in plus fata de olandezi si cu peste o ora mai putin comparativ cu vecinii de la sud de Dunare, bulgarii, arata datele de la Eurostat, valabile pentru al doilea trimestru din 2017. Cifrele arata ca media programului de lucru la nivel comunitar este de 37,1 ore pe saptamana, insa, in general, tarile din Europa Centrala si de Est au angajati care lucreaza saptamanal mai mult cu doua sau trei ore. Pe de alta parte, in tarile vestice, saptamana de lucru este mai "scurta". In Germania, spre exemplu, un angajat lucreaza in medie 35 de ore, iar in Italia 37,3 ore. In mod normal, saptamana de lucru are 40 de ore, impartite in cinci zile, insa mai multe companii din lume incep sa ia in considerare reducerea programului, fara a fi insa afectat nivelul de productivitate al angajatilor, potrivit New Money Consiliul Economic si Social a avizat negativ proiectul. Guvernul a amanat pentru luni sedinta convocata de premierul Mihai Tudose, in care urma sa fie luata in discutie modificarea Codului fiscal, prin transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, micsorarea impozitului pe venit, reducerea contributiei virate la Pilonul II de pensii si introducerea unui impozit pe cifra de afaceri pentru anumite companii. "Un Guvern echilibrat si cu mintea la el, care vrea binele poporului, ar trebui sa tina cont, pentru ca aritmetica nu face politica si clar ca acest pachet, cu transfer de contributii, va afecta tot ceea ce inseamna piata muncii din Romania.", a declarat Dumitru Coarna, pentru Digi 24, relateaza Adevarul