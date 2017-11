Business report: Salariile s-au dublat, iar pretul apartamentelor e ca in 2006: se poate cumpara o garsoniera cu salariul pe cinci ani; Radiografia catastrofei financiare de la Tarom; Alarma discreta a BVB: Derapajele politicilor fiscale si economice au redus la jumatate cresterea Bursei in 2017

Oficialul european s-a intalnit luni, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu sefa acestei instante, Cristina Tarcea, iar la final a tinut o scurta conferinta de presa in care a raspuns si la intrebarea privind necesitatea unui prag minim al pagubei pentru ca abuzul in serviciu sa fie infractiune. Raspunsul presedintelui CJUE: "Sunt mai mult sau mai putin in tema. Pot doar sa spun ca, daca vorbim de criminalizare, atunci principiul de baza, ce il au in comun toate statele membre ale UE si UE insasi, este ca actul ce constituie fapta penala trebuie identificat clar. Astfel, atentia trebuie sa fie pe definitia actului de coruptie sau actul ce duce la o fapta penala - actul de a nu indeplini indatoririle de serviciu", actul acela ar trebui sa fie definit clar. Nu ar trebui sa depinda, in principiu, de dimensiunea pagubelor, pentru ca poate exista o fapta penala ce nu provoaca pagube, dar este in continuare fapta penala. Astfel, criminalizarea este diferita de compensarea pagubelor ce pot sau nu sa fie provocate. Si daca sunt provocate, pot fi de o masura mai mare sau mai mica. Asta este, conceptual vorbind, o discutie separata", a raspuns Koen Lenaerts, citat de Curs de Guvernare. Preturile apartamentelor din Bucuresti, dar si din marile orase din tara au continuat sa se aprecieze si in acest an. In Capitala, preturile apartamentelor cu doua si trei camere au ajuns, si chiar au depasit, in multe cartiere, nivelul inregistrat in 2006. In tot acest timp, salariul mediu a crescut de la 325 de euro, la 660 de euro. Astazi, o garsoniera se poate cumpara cu salariul pe cinci ani. Preturile locuintelor din Bucuresti au depasit in multe cartiere valorile inregistrate in urma cu 11 ani. In 2006, proprietarii cereau pentru garsonierele din zona Alba Iulia - Decebal - Muncii putin peste 55.000 de euro. Astazi, pretentiile pentru acelasi tip de locuinta s-au majorat cu circa 500 de euro, arata datele Anuntul.ro, puse la dispozitia Economica In peste jumatate din judetele Romaniei, statul are cel putin un reprezentant printre primii doi angajatori la nivel de judet. De obicei, este vorba despre spitalul judetean sau, in judetele sarace, Directiile de asistenta sociala. Exista si o a treia categorie de angajator dependent de stat: cele care au fost cel putin o data ajutate cu fonduri de la bugetul public sau care primesc inca subventii din partea statului. Situatia cea mai bizara apare in judetul Suceava, unde pe primul loc se afla Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, cu un numar de peste 1.800 de angajati, personal si neclerical, potrivit declaratiilor facute de institutie pentru Curs de Guvernare. Guvernul a reintrodus, incepand cu data de 15 septembrie, supraacciza la carburanti, eliminata la inceputul acestui an, iar efectul acestei masuri a fost o prabusire a vanzarii de combustibili. Transportatorii au amenintat Executivul, inaintea reintroducerii accizei, ca vor cumpara carburanti din tarile vecine, daca acesta nu renunta la masura, dar si daca nu va majora suma rambursata acestora. Acest lucru a fost principalul motiv care a tras in jos si afacerile din comertul cu amanuntul. Daca anul trecut in septembrie, volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul crestea cu 3,3% fata de august, anul acesta luna septembrie a adus un declin de 4,9% fata de luna precedenta, arata Institutul National de Statistica (INS). Astfel, declinul a fost cauzat, in cea mai mare parte, de scaderea comertului cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule, potrivit Adevarul. Chiar daca Tarom a cheltuit, in ultimii cinci ani, 3,6 milioane euro cu managerii si cu membrii Consiliul de Administratie, modul in care s-a gestionat activitatea operatorului aerian a adus pierderi de peste 92 milioane euro. Dezastrul total pentru Tarom se anunta odata cu sfarsitul acestui an, cand se estimeaza pierderi de aproximativ 50 milioane euro. Tarom, emblema aeriana nationala, compania unde niciun ministru al Transporturilor nu are curajul sa se atinga de posturile confortabile pentru clientela politica, se apropie de faliment. In ultimii cinci ani, Tarom a fost condusca de sase directori: Christian Heinzamnn, Gabriel Stoe, Dan Iulius Plaveti, Eugen Davidoiu, Florin Susanu si Daniela Dragne. Incepand cu anul 2013, odata cu selectarea managerilor in conformitate cu OUG109/2011privind guvernanta corporativa, in bugetul de venituri si cheltuieli al Tarom a fost instrodus un subcapitol, cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete. Mai exact, managerii Tarom si membrii CA au fost platiti din banii prevazuti in subcapitoulul respectiv, arata Capital Cresterea valorii de piata a celor mai importante companii romanesti s-a injumatatit fata de maximele anului 2017, ca urmare a incertitudinilor economice si fiscale, potrivit administratorilor de investitii si brokerilor de pe piata de capital. Asta in ciuda unei spectaculoase cresteri economice. Contra-performanta prestatiei guvernamentale si politice au dus la scaderea castigurilor de capitalizare bursiera inregistrate in prima jumatate a anului de companiile de la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Capitalizarea bursiera este valoarea de piata a unei companii, calculata cu pretul actiunilor acesteia. Datele pierderilor: Cei mai reprezentativi indici ai BVB au scazut de circa doua ori fata de maximele anului, din 6 iunie, dupa ce reusisera sa recupereze decalajele fata de cresterile celelorlalte burse ale lumii, datorate cresterii economice. Indicele de referinta al Bursei (BET), care face media ponderata a variatiilor de pret ale celor mai importante 13 actiuni de la BVB, era mai mic de 2,6 ori in 6 noiembrie fata de maximul anului, dupa ce se redusese deja de doua ori in zilele de dupa demiterea Guvernului Grindeanu, scrie Curs de Guvernare Preturile pentru noul model Dacia Duster in Franta incep de la 11.990 de euro (taxe incluse), iar noul SUV al constructorului de la Mioveni urmeaza sa fie disponibil si in Romania incepand cu luna ianuarie a anului viitor. Prezentat la Salonul Auto de la Frankfurt, noul Duster este oferit in Franta cu acelasi pret de baza ca si vechea versiune. Atat la exterior, cat si la interior, SUV-ul Dacia a suferit o transformare radicala si schimbarile sunt vizibile de la prima privire. Duster vine cu o noua plansa de bord, scaune noi, o noua consola centrala si o calitate generala mai ridicata. Duster este oferit clientilor in 4 variante de echipare: Duster, Essentiel, Confort si Prestige. Preturile in Franta se situeaza intre 11.990 si 20.650 de euro, iar versiunea de baza a primit numeroase dotari noi. Modelul Duster vine cu 6 airbag-uri, faruri automate, servodirectie, limitator de viteza, geamuri electrice fata, sistem Isofix, lumini de zi cu LED si inchidere centralizata, anunta Auto-Bild.