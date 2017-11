Business report: Cele mai importante trei lucruri pe care guvernul vrea sa le schimbe azi la Codul fiscal; O veste buna: Romania a revenit la ritmurile de crestere de dinaintea crizei; Cati bani ascund cei mai bogati oameni din lume in paradisurile fiscale

Economia Romaniei ar urma sa inregistreze anul acesta o crestere de 5,3%, urmand ca in 2018 avansul economic sa se reduca usor, la 4,2%, potrivit celor mai recente prognoze publicate marti de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD). La nivel general, BERD si-a imbunatatit semnificativ prognozele de crestere pentru 2017, gratie exporturilor mai mari, relansarii investitiilor si preturilor mai mari la materii prime, care sprijina o relansare solida. "Aceasta relansare ampla este o evolutie binevenita. Ea creeaza, de asemenea, o fereastra de oportunitate pentru derularea reformelor care vor asigura sustenabilitatea ritmurilor solide de crestere pe termen lung", apreciaza economistul sef al BERD, Sergei Guriev, scrie Romania Libera Mii de miliarde de dolari sunt plasate, departe de ochii autoritatilor fiscale, in asa-numite paradisuri fiscale. "Industria financiara offshore" a gasit nenumarate cai de a "proteja" averile bogatilor. Chiar daca multe vehicule inventate de-a lungul timpului respecta legislatia internationala, secretomania care invaluie paradisurile fiscale ridica multe semne de intrebare cu privire la tranzactiile ce au loc departe de ochii lumii. Astfel de transferuri nu sunt ilegale, daca intrunesc o serie de conditii. Mai exact, este legal sa deschizi un cont offshore atat timp cat il declari. Scandalurile Panama Papers si Paradise Papers arata tocmai modul in care anumite personalitati influente s-au folosit de aceste jurisdictii, scrie New Money . Guvernul a amanat sedinta de Guvern de astazi, dupa ce atat Consiliul Economic si Social, precum si Consiliul Fiscal, au emis avize negative fata de intentiile sale de a modifica major Codul Fiscal, prin transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. Executivul a ramas, practic, singura institutie care mai sustine aceasta masura. Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a precizat ca masurile nu aduc bani in plus in buzunarul romanilor si a avertizat Guvernul "sa nu bage Romania intr-o aventura fiscala cu final trist", modificarile au primit aviz negativ si din alte parti, scrie Adevarul Preturile solicitate pentru locuintele scoase la vanzare la nivel national s-au mentinut, per ansamblu, la un nivel relativ constant, in al treilea trimestru din 2017, fata de cele trei luni anterioare, arata un raport realizat de Analize Imobiliare. De mentionat este insa ca aceasta stagnare se datoreaza in mod exclusiv tendintei de ieftinire consemnate de apartamentele din Bucuresti, intrucat cele din restul tarii s-au apreciat, per ansamblu, cu 3,5%, iar casele s-au scumpit atat in Capitala (cu 3,7%), cat si in tara (cu 3,9%). In majoritatea marilor orase ale tarii, preturile solicitate pentru apartamentele disponibile spre vanzare au continuat, pe parcursul celui de-al treilea trimestru, sa recupereze din scaderea consemnata in perioada de criza. "Exceptia de la regula" o reprezinta, desigur, Bucurestiul, unde pe acest segment de piata a avut loc un declin de 1,1%, pana la o medie de 1.230 de euro pe metru patrat util, relateaza New Money. 1. Scaderea impozitului pe venit, unificarea contributiilor sociale in dreptul angajatului si largirea ariei microintreprinderii. Prima modificare ca importanta este reducerea cotei de impozit de la 16% la 10% pe veniturile din: activitati independente, salarii si asimilate salariilor, cedarea folosintei bunurilor (chirii). 2. Contributiile sociale se unifica. Sarcina fiscala a contributiilor sociale, in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, se suporta de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati, scriu guvernantii in propunerile de modificare si dau urmatoarele cote, care, in fapt, le inglobeaza pe cele angajat-angajator din prezent: 25% contributia de asigurari sociale, 10% contributia asigurari sociale de sanatate. 3. Microintreprinderi. Guvernul propune majorarea limitei veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, de la 500.000 euro la 1.000.000 euro, scrie Economica.net