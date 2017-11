Business report: Culisele unei decizii controversate. De ce a blocat PSD dezbaterea motiunii PNL pe energie; Producatorii Nutella au schimbat in secret reteta; Cele mai multe spoturi pe TV le are compania pharma care vinde medicamente de regenerare a parului si anticarcelul lui Sumudica!

Reteta pentru crema de ciocolata Nuttela a fost modificata, iar consumatorii nu sunt deloc multumiti de schimbarile facute. Pe pagina de Facebook, Centrul Pentru Protectia Consumatorilor a dezvaluit ca Ferrero, compania care produce Nutella, a facut modificari in reteta celebrei creme de ciocolata cu alune, adaugand mai mult zahar si lapte praf. Astfel, cantitatea de zahar a crescut de 55,9% la 56,3%, iar cea de lapte praf a crescut de la 7,5% la 8,7%. "Multumesc ca ati intinat gustul copilariei pentru un profit mai mare", a scris un utilizator pe Twitter, potrivit Digi 24 Publicitatea are o legatura, chiar daca nu liniara, cu vanzarile. Ea ofera o masura a ceea ce consuma romanii. Inca din 2016 firmele din pharma depasisera, impreuna, orice alta categorie la reclama TV. Fapt fara egal in Europa, Romania are peste 23 de ore de spoturi la medicamente pe televiziuni. Spoturile au fost echivalate la spoturi de 30 de secunde, ca sa comparam mere cu mere. " Intr-o tara de la marginea UE, pe toate televizoarele se cheltuiesc multe milioane de euro pe medicamente neclasice", scrie Tolo . "Diminuarea impozitului pe venit pentru salariati va avea un impact major: 4,8 milioane de salariati vor beneficiaza de reducere, se vor opera reduceri si pentru veniturile din chirii, dobanzi . Vreau sa vorbim putin despre transferul contributiilor. Subiect puternic dezbatut, prevazut in programul de guvernare al lui Tudose. In 2017, contributiile angajatorului insemnau 22.75%. Din 2018, contributiile angajatorului vor fi de 2.25% Angajatul va avea contributii de achitat de 35%", a explicat ministrul Finantelor. Totodata, se reduc contributiile sociale de la 39,25% la 37,25%, deci are loc o reducere a contributiilor sociale cu doua procente, relateaza Adevarul . Orban a adaugat ca, avand in vedere situatia critica in care se afla domeniul energiei, PNL pregateste o sesizare adresata CSAT privitoare la oericolul in care se afla sistemul energetic national. "Este generata in mod iresponsabil o criza artificiala, care are drept consecinta orientarea consumului catre gazul rusesc. Actuala guvernare risca sa arunce Romania intr-o catastrofa energetica cu impact economic major, atat pentru consumatorii casnici, cat si pentru cei industriali. Subliniez ca toate aceste lucruri se petrec in debutul sezonului rece, pentru care sistemul energetic este total nepregatit, iar actualul Guvern se va face responsabili fie de privarea cetatenilor de caldura, fie de explozia preturilor la energie", a conchis Orban, potrivit Romania Liber a.Iulian Iancu, unul dintre cei mai vocali parlamentari din ultimul timp, locuieste intr-un apartament de 143 de metri patrati in centrul Bucurestiului, cumparat de la stat. A fost cumparat pentru ca i-a permis o lege data de Guvernul Nastase, din care a facut si el parte, data pe ultima suta de metri inainte de schimbarea puterii. Iancu spune ca a respectat intru totul legea, ca avea dreptul la acea locuinta si crede ca este supus la intrebari "dubioase si insinuante" de cand conduce comisia parlamentara de ancheta a activitatii ANRE in care sunt chemate sa dea socoteala marile companii energetice. Iancu ar fi platit pe apartament 4,74 miliarde de lei vechi, ceea ce, la cursul mediu al anului 2005, de 36.234 de lei, insemna 131.000 de euro. Dupa cum se vede, conditiile erau mai bune decat la un credit ipotecar standard la acea data - bancile cereau avansuri de 25%. Ceea ce nu este clar este insa in ce calitate a cumparat Iancu acel apartament, dat find ca el nu era angajat la vreuna dintre societatile care intrau sub incidenta legii, ci al Ministerulu, scrie Economica.net