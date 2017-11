Rise Project: Legaturile dintre petrolistul Gabriel Comanescu, ministrul Ionut Misa si paradisul fiscal din Malta

Rise Project arata ca, in timp ce companiile din Romania ale lui Gabriel Comanescu saraceau, imperiul sau offshore din Malta se imbogatea. Bugetul de stat al Romaniei a fost pagubit cu suma de 30 de milioane de euro, ia multi dintre angajatii companiilor off-shore din Malta ale milionarului roman au intrat in greva foamei din cauza neplatii salariilor.Investigatia arata si interactiunea dintre Gabriel Comanescu si Ionut Misa: "Intre 5 si 20 mai 2016 GSP a avut conturile blocate. Comanescu a apelat la actualul ministru al finantelor, Ionut Misa, care conducea directia Mari Contribuabili din ANAF. Ionut Misa a ridicat sechestrul si a esalonat datoria pe 30 de luni la o rata de 1 milion de euro. Astfel, ANAF a devenit proprietarul temporar al navei Neptun, evaluata la 37,5 milioane de euro. Pe 20 decembrie 2016, actualul ministru Misa a constatat ca Gabriel Comanescu nu s-a tinut de cuvant si n-a platit ratele, asa ca a anulat intelegerea initiala. Tot el a cazut insa la pace doua zile mai tarziu, cand a semnat o noua esalonare a datoriilor si, in plus, a iertat compania de o alta datorie de peste 1 milion de euro", potrivit sursei citate.