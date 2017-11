Business report: Metroul de Otopeni a mai trecut un hop: Metrorex a primit unda verde de la Mediu pentru constructia Magistralei 6; FAO ingrijorata de cresterea costurilor pentru importurile alimentare in 2017; Deficitul comercial - din nou peste un miliard de euro pe luna. Inflamarea minusului de cont curent

Saptamana trecuta a fost eliberat Acordul de Mediu pentru metroul spre Aeroportul Otopeni, a spus pentru Economica Octavian Patrascu, director in cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului. Ministerul Transporturilor poate sa emita acum Autorizatia de Construire pentru Magistrala 6. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) a eliberat pe 30 octombrie Acordul de Mediu pentru proiectul Legatura retelei de metrou cu aeroportul international Henri Coanda, M6 1 Mai-Otopeni, la cererea Metrorex. Astfel, Ministerul Transporturilor poate emite la randul sau Autorizatia de Construire pentru proiectul estimat la 1,3 miliarde de euro. Suma include si achizitia a 12 trenuri noi, potrivit unor declaratii ale fostului director general Marin Aldea."Comisia Europeana a publicat pe 8.11.2017 a doua parte a pachetului mobilitate, propunand actiuni pentru o mobilitate curata, printre care si masuri importante de liberalizare a pietelor nationale pentru servicii regulate cu autobuze si autocare si a excursiilor locale, menite sa stimuleze dezvoltarea de legaturi cu autobuzul pe distante lungi in Europa si sa ofere alternative la utilizarea autoturismelor personale prin optiuni de mobilitate suplimentare, de mai buna calitate si mai ieftine, in special pentru persoanele cu venituri reduse. O crestere cu 7% a utilizarii autobuzelor si autocarelor in UE ar conduce, in opinia Comisiei, la reducerea costurilor de poluare a aerului cu 500 de milioane de euro si a costurilor legate de accidente cu 2,8 miliarde de euro. Mobilitatea pentru grupurile sociale defavorizate ar creste, de asemenea, cu 130 de miliarde de pasageri-kilometri", se arata intr-un comunicat al UNTRR, potrivit Capital Pe fondul celor mai reduse exporturi din ultimele luni, deficitul comercial lunar a depasit din nou pragul de un miliard de euro in septembrie 2017. Fata de luna anterioara, atat livrarile la extern cat si importurile s-au majorat cu circa o jumatate de miliard de euro, rezultatul fiind o diminuare relativ redusa a deficitului lunar, de aproximativ 40 milioane de euro. Valoarea cumulata consemnata de deficitul schimburilor comerciale cu exteriorul a avansat pana la aproape 8,9 milioane euro, ceea ce inseamna deja aproape -5% din PIB-ul estimat pentru anul in curs, si se indreapta spre mai mult de 12 miliarde euro la finele anului, adica aproximativ sapte puncte procentuale raportat la rezultatul economiei interne, relateaza Curs de Guvernare OMV Petrom si-a dublat profitul net in primele noua luni, la 1,85 miliarde de lei (406,6 milioane de euro), ca urmare a rezultatelor bune obtinute pe segmentul upstream. "In trimestrul al treilea am inregistrat inca un trimestru cu indicatori macroeconomici favorabili care au sustinut cererea pentru produsele noastre si volumele de vanzari mai mari. Am beneficiat de cresterea cotatiilor la marfuri si de marje de rafinare foarte solide. In plus, am continuat disciplina stricta a costurilor in vederea imbunatatirii pozitiei competitive pe piata si am facut progrese in privinta proiectelor de investitii. (...) In Upstream, reducerea in continuare a costurilor unitare de productie a supracompensat impactul din declinul productiei", a declarat directorul executiv al companiei, Mariana Gheorghe. Pe segmentul upstream, Petrom a avut un castig operational in crestere de peste patru ori fata de perioada similara a anului trecut, la 1,2 miliarde de lei, arata NewMoney. hiar daca preturile produselor alimentare au fost in general stabile, factura globala pentru importurile alimentare va creste cu 6% in acest an, pana la 1.413 miliarde de dolari, a doua mare valoare inregistrata vreodata, se arata intr-un raport publicat joi de Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), informeaza AFP. Potrivit FAO, aceasta nota de plata majorata se explica printr-o crestere a cererii alimentare mondiale precum si prin cresterea tarifelor pentru transportul de marfa. Organizatia este ingrijorata de implicatiile economice legate de cresterea facturii importurilor alimentare pentru tarile cele mai putin dezvoltate si tarile cu venituri reduse. 'Costurile importurilor au crescut considerabil, in consecinta facturi mai mari nu se traduc automat in cantitati mai mari de alimente cumparate', subliniaza economistul FAO, Adam Prakash. FAO precizeaza ca aceasta crestere a costurilor importurilor alimentare intervine intr-un moment in care stocurile sunt robuste, prognozele privind recoltele sunt bune iar pietele de produse alimentare sunt bine aprovizionate, anunta Economica. Mercedes Clasa X, primul pick-up din istoria constructorului german de masini de lux Mercedes-Benz, este disponibil oficial pe piata din Romania. Pretul de pornire pentru modelul Mercedes Clasa X cu o motorizare diesel de 2.3 litri de, 190 CP si o cutie automata in 7 trepte este de 44.700 de euro. Abordarea de catre Mercedes-Benz a segmentului pick-up a impartit deja fanii marcii in tabere: cei mai puristi n-ar fi vrut sa vada o astfel de masina in gama producatorului german, iar cealalta tabara sustine ca acest pas trebuia facut mai demult. Indiferent de unde privim noul Mercedes-Benz Clasa X trebuie sa admitem din start ca firma din Stuttgart este o autoritate in materie de 4x4, conform Auto-Bild. . Industria auto se afla de cativa ani pe un drum cu sens unic si directie obligatorie tot inainte. Doar ca, mai nou, s-a schimbat raportul de forte - producatorii de componente sustin cresterea mai mult decat o fac constructorii Dacia si Ford. Exista (si) o explicatie. Si vine mai degraba din zona vechilor uzine auto decat de la cele mai noi motoare ale pietei. La Mioveni, Dacia lucreaza aproape de capacitatea instalata, in vreme ce, la zece ani de la preluarea fabricii de la Craiova, americanii de la Ford inca mai cauta succesul comercial. In plus, ultimii ani nu au adus lansari de modele care sa impulsioneze vanzarile celor doi constructori, iar cele de care Renault - Duster 2.0 - si mai ales Ford - noul EcoSport - si-au legat toate sperantele pentru urmatorii ani vor ajunge la dealeri abia la inceputul lui 2018, informeaza NewMoney.