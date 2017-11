Business report: Patronat: Romania nu are o strategie de turism, nu stie unde se indreapta; De ce agenda celei mai mari industrii din Romania este diferita de cea a Guvernului; Americanii incep sa atace suprematia gazelor rusesti in regiune

Potrivit datelor comunicate de INS, Romania a inregistrat in luna octombrie 2017 o crestere a preturilor fata de luna precedenta de 1,28%, cea mai mare crestere din ultimii cinci ani (o valoare similara nu a mai fost consemnata din ianuarie 2013). Astfel, indicele de inflatie anuala a crescut brusc, pe o traiectorie accelerata, de la +1,15% in august la +1,77% in septembrie si +2,63% in octombrie. Cea mai importanta contributie directa la aceasta evolutie a avut-o majorarea cu 6,94% a preturilor la energia electrica, care, impreuna cu majorarea de 3,47% a preturilor la combustibili (ambele grupe cu ponderi mare in cosul de consum) au dat aproape 55% din valoarea cu caracter de exceptie a inflatiei lunare. Din pacate, peste aceasta evolutie s-a suprapus revenirea predictibila a preturilor la produsele volatile, cele care a permis ( prin scadere zezoniera) in august o iesire temporara de pe traiectoria de crestere a inflatie dar a si mascarea tensiunilor. Concret, legumele si conservele de legume s-au scumpit cu 6,67%, fructele si conservele de fructe cu 2,54% iar ouale cu 6,63% (in treacat fie spus, mult mai putin decat in tarile occidentale afectate de scandalul contaminarii cu pesticide), anunta Curs de Guvernare La 1 ianuarie 2018, indemnizatia minima de cresterea copilului va fi de 1.250 de lei si cu 108% mai mare decat cea asigurata de stat parintilor in anul 2009. Spre comparatie, indemnizatia maxima pe care statul o acorda parintilor este de 8.500 de lei si cu 112% mai mare decat in urma cu opt ani, reiese dintr-o statistica Economica.net. De la 1 ianuarie 2018, indemnizatia minima pentru cresterea copilului creste la 1.250 de lei de la 1.233 de lei - cat este in prezent, potrivit unei Ordonante de Urgenta adoptate miercuri, 8 noiembrie, de Guvern. "Pentru asigurarea acestei majorari, indemnizatia de crestere a copilului nu va mai fi raportata la salariul minim, ci la Indicele Social de Referinta (ISR). In prezent, valoarea ISR este stabilita la 500 de lei, iar indemnizatia va avea valoarea a 2,5 ISR", informeaza Guvernul. Indemnizatia minima pentru cresterea copilului, platita parintilor de la 1 ianuarie 2018, va fi cu 108% mai mare decat cea achitata de stat in ianuarie 2009, reiese dintr-o statistica Economica. Concret, daca la 1 ianuarie 2009, plafonul minim al indemnizatiei pentru cresterea copilului a fost de 600 de lei, la 1 ianuarie 2018, va fi de 1.250 lei, dupa ce Guvernul a majorat ieri cu 17 lei cuantumul acestui beneficiu. Plafonul maxim al indemnizatiei de cresterea copilului este cu 112% mai mare decat cel pe care si l-a permis Guvernul in anul 2009, scrie Economica.net Recent, intr-o oarecare discretie fata de agitatia continua a stirilor zilnice care vin dinspre guvernare, industria auto si-a prezentat viziunea de dezvoltare pentru urmatorii trei ani. Mai intai, nu este pentru prima oara cand o organizatie a mediului de afaceri propune o strategie de viitor. A ramas in memoria specialistilor Carta Alba pe care a prezentat-o, in urma cu cativa ani, Consiliul Investitorilor Straini. Ce a ramas in urma ei? Doar niste aduceri-aminte. Niste propuneri de dezvoltare a infrastructurii si o tinta de atins: Romania sa organizeze Campionatul European de Fotbal din anul 2020. Acum este diferit. In primul rand, prin anvergura industriei care propune viziunea de dezvoltare. Industria auto este cea mai importanta din Romania. Ea include 600 de companii cu peste 200.000 de angajati si cu o cifra de afaceri de 22 de miliarde de euro, din care 16 miliarde de euro reprezinta cifra de afaceri a firmelor producatoare de componente auto. Exporturile industriei auto ating 13 miliarde de euro, adica aproape un sfert din exporturile totale ale economiei romanesti. Industria auto produce anual 360.000 de vehicule. Se pot aduce si critici companiilor auto: ca au localizat in Romania prelucrarea industriala cu valoare adaugata scazuta, ca avem, de fapt, o economie de lohn auto. Toate acestea sunt adevarate, dar esential este ca industria auto a devenit "prea mare pentru a risca sa o pierdem". O viziune de dezvoltare a celei mai mari industrii din Romania ar trebui sa fie in atentia administratiei, relateaza New Money Dupa cativa ani de tatonari si lucrari de explorare, "apele" par a se limpezi pentru concesionarii zacamintelor de gaze din Marea Neagra. Cateva evenimente importante au avut loc in ultima perioada pe scena pietei de energie din Romania. Guvernul a lansat in dezbatere publica un proiect de lege prin care se pastreaza redeventele pe care statul le va colecta de la viitoarele exploatari de gaze si petrol din Marea Neagra. In al doilea rand, Transgaz anunta, intr-un comunicat, ca a primit acordul de mediu pentru gazoductul Vadu - Tranzit 1 (Isaccea - Negru Voda). In fine, Virgil Metea, directorul general al Romgaz, afirma, intr-un interviu pentru Capital, ca "exportul de gaze naturale, nu oricand si nu in orice conditii, poate ajuta compania sa isi atinga tintele de dezvoltare si profitabilitate". Desi la o prima vedere aceste evenimente par a nu avea nicio legatura intre ele, vom incerca sa le punem in context, pentru a intelege cum, chiar in aceasta perioada, se pun cap la cap itele unui joc economic si geopolitic regional, in care Romania va avea un rol foarte important. Mai inainte de toate, trebuie sa reamintim declaratia, facuta in urma cu cateva luni, pentru Capital , de directorul Black Sea Oil&Gas (detinuta de gigantul american Carlyle), Mark Beacom, cand a fost intrebat despre abordarea noii politici de redevente a statului roman. La acea data, Ministerul Economiei era condus de actualul premier Mihai Tudose si tocmai primise conducerea comitetului interministerial care urma sa stabileasca noul sistem de redevente, neschimbat in ultimii 13 ani. "Am afirmat in mod constant faptul ca stabilitatea fiscala este vitala pentru investitori. La momentul la care investitorii au obtinut aceste perimetre, anumite clauze de stabilitate au fost incluse in lege si in acordurile de concesiune si presupunem ca aceste prevederi vor fi respectate", spunea atunci Mark Beacom.Romania nu are o strategie de dezvoltare a turismului, iar in domeniul marketingului de turism nu stie unde se indreapta, apreciaza, intr-o discutie cu Profit.ro , Dragos Raducan, prim-vicepresedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). "Ne laudam ca avem o treime din apele termale ale Europei. Asta este foarte frumos, pentru ca are Dunarea din ce sa se umple, ca ele curg la vale. Dar in rest nu ne folosim de ele", spune oficialul. Romania nu are nu doar o strategie de dezvoltare a turismului, ci mai multe, astfel ca fiind mai multe documente, nu se mai stie exact care dintre aceste strategii este si urmata. Aceasta in cazul in care este urmata vreuna, crede Raducan. In opinia sa, nici in domeniul marketingului turistic, Romania nu stie unde se indreapta. In opinia sa, turismul romanesc nu are, asa cum se intampla in alte tari in care aceasta industrie este puternica, o directie prioritara si cateva directii secundare.Porsche Romania incheie primele trei trimestre ale anului cu o crestere a vanzarilor de 13% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pentru toate marcile Grupului Volkswagen.Marcile de volum Volkswagen si Skoda au inregistrat cea mai mare crestere a vanzarilor, cu pana la 19% si, respectiv, circa 11% mai mare in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut. In perioada ianuarie - septembrie 2017, cele mai bine vandute modele de autoturisme pentru pasageri au fost Skoda Octavia (3.499 unitati vandute), Volkswagen Golf (2.444 unitati) Skoda Rapid (2.293 unitati), Volkswagen Polo (1.885 unitati) si Tiguan (1.742 unitati). Skoda Octavia continua sa conduca vanzarile din acest segment, urmata la mica distanta de VW Golf si Skoda Rapid. VW Passat ramane prima alegere in categoria sa si este urmat de Skoda Superb, ambele branduri inregistrand o crestere mai rapida decat cea a segmentului, in perioada raportata, scrie Auto Bild