Business report: Cum a ajuns un banal ou sa incurce calculele Bancii Nationale a Romaniei; Lazea (BNR): Cresterea salariului minim net pe economie ar trebui sa ia o pauza. 300 euro pe luna este sustenabil pentru economie; Doua firme ale Primariei Capitalei se vor ocupa de supralargirea Prelungirii Ghencea

Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a dedicat un timp insemnat din prezentarea Raportului asupra inflatiei rolului pe care il are banalul ou in inregistrarea evolutiei preturilor din Romania. "Stiti ca acest indice (de inflatie - n.r.) este format din cateva sute de produse si grupe de produse. Acest grafic ne arata ca gruparea preturilor care cresc in toate cele trei trimestre s-a majorat. Ce mai observam este ca cresc si preturi cu o pondere mare in indicele preturilor de consum. Avem si cresteri de preturi in ultimul trimestru care au fost mai mari de 12%. Deci avem o crestere foarte mare de aproape 15% la un singur produs. Este vorba de ou. Este adevarat ca preturile la oua au crescut peste tot in Uniunea Europeana, nu numai in Romania", a declarat Mugur Isarescu la prezentarea Raportului asupra inflatiei, citat de Economica Datele publicate de Eurostat referitoare la evolutia PIB/locuitor in perioada 2005 - 2015 arata ca ritmul de crestere al acestui indicator esential pentru nivelul de trai a fost amplificat, in raport cu cel dat de cresterea economica in termeni reali, de scaderea constanta a populatiei rezidente, care s-a diminuat ( potrivit datelor oficiale) cu nu mai putin de 1,75 milioane persoane in ultimii 12 ani. Adaosul de PIB/locuitor rezultat din imputinarea in fiecare an a romanilor in raport cu care se face impartirea acelasi rezultat economic aflat la numaratorul fractiei ce descrie sintetic bunastarea dintr-o tara a scazut de la 0,6% in anii 2005 - 2006 spre 0,4% in prezent, cu un varf important in perioada 2007 - 2008 si atenuat in 2009, imediat dupa aderarea la UE, scrie Curs de Guvernare. Noul studiu de fezabilitate si lucrarile de supralargire a strazii Prelungirea Ghencea vor fi realizate de doua dintre noile firme infiintate de municipalitate, a declarat Lucian Ene, noul director al Directiei de Infrastructura din cadrul Primariei Capitalei in cadrul unei discutii cu locuitorii din zona. "Contractul pentru Studiul de Fezabilitate va fi semnat in 7 - 10 zile, SF-ul il va face noua firma Compania de Dezvoltare Durabila", a spus Lucian Ene, potrivit Asociatiei Initiativa Prelungirea Ghencea. De asemenea, proiectarea si executia supralargirii va fi facuta de nou infiintata firma a primariei, Compania Drumuri Poduri si Pasaje, potrivit directorului PMB, care estimeaza ca lucrarile pot fi terminate in maximum doi ani de la data obtinerii Autorizatiei de Construire, potrivit Economica. In urma uraganului Maria, o serie de facilitati care aduc produse medicale, inclusiv fluide intravenoase, utilizate in mod obisnuit in spitale, au fost eliminate, potrivit Businessinsider.com Asta a condus la lipsuri care se agraveaza in spitalele din SUA, conform Asociatiei Americane de Spitale, care reprezinta mii de spitale si sisteme de sanatate. "Suntem preocupati de faptul ca lipsa de produse utilizate pe scara larga devin rapid o criza si ameninta sanatatea publicului, a scris Thomas Fox, Thomas Nickels, vicepresedinte executiv al relatiilor guvernamentale si politice publice la AHA. Societatea Americana a Farmacistilor din Sistemul Sanitar (ASHP), o organizatie care monitorizeaza deficitul de medicamente, enumera 139 de compusi care se confrunta in prezent cu lipsuri, arata Capital. Pregatirile pentru exploatarea gigant de gaze naturale din Marea Neagra intra pe ultima suta de metri. In asteptarea deciziei de investitie care ar urma sa vina anul viitor, Exxon Mobil lanseaza o licitatie mamut, de 1,285 miliarde de dolari fara TVA (1,5 miliarde de dolari cu TVA), pentru proiectarea si constructia de gazoducte, platforme maritime si alte instalatii pentru extragerea gazelor din Proiectul Neptun. Noua licitatie publicata in Sistemul Electronic de Achizitii Publice este cea mai mare de pana acum si prevede proiectarea si executia mai multor instalatii, intre care un sistem de gazoducte care include o conducta de 154 kilometri din otel carbon acoperit cu ciment care sa transporte gazele de la platforma off-shore intr-o locatie apropiata tarmului, un sistem de cabluri de fibra optica de 160 de kilometri care sa asigure comunicatiile intre platforma offshore, statia de masurare a gazelor si camera centrala de control si o platforma pentru apa de mica adancime care sa gazduiasca facilitatile necesare pentru functionarea a 10 puturi submarine in perimetrele Pelican si Domino in vederea pregatirii gazelor naturale pentru transportul la tarm, conform Economica. Un salariu minim net de circa 300 euro pe luna este, probabil, sustenabil pentru economia Romaniei si contribuie la diminuarea decalajului dintre cei mai bogati si cei mai saraci romani, dar cresterea acestuia ar trebui sa ia, deocamdata, o pauza, a spus Valentin Lazea, economistul sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Potrivit acestuia, o eventuala crestere ulterioara ar trebui sa reflecte cresteri ale productivitatii muncii, care in multe domenii se lasa asteptate. "De asemenea, s-ar situa prea aproape de salariul mediu pe economie, facand neatractiva acumularea de experienta si de calificari si nu prezinta certitudinea ca reprezinta salariul real, avand in vedere ca multe plati se fac suplimentar, netransparent, pentru a evita plata taxelor si impozitelor. Chiar si la acest nivel relativ modest, 300 euro, ar putea reprezenta o bariera la intrarea pe piata muncii a multor someri si tineri insuficient calificati. In concluzie, cresterea salariului minim a fost utila si necesara, dar ar trebui sa ia, deocamdata, o pauza", a declarat pentru Agerpres Valentin Lazea, citat de Adevarul