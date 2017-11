Business report: Cum a ajuns un banal ou sa incurce calculele Bancii Nationale a Romaniei; Din aprilie, factura la intretinere va exploda. 1,2 milioane de locuinte vor fi afectate; Cum vor fi afectati toti romanii de cea mai mare depreciere din istorie a leului

Leul a avut luni cea mai nefasta zi din istorie, in comparatie cu moneda europeana. Banca Centrala a anuntat un curs de aproape 4 lei si 65 de bani pentru un euro, iar specialistii spun ca deprecierea nu se va opri aici. Nu e exclus sa ajungem sa platim si peste 4 lei si 70 de bani pentru un euro. Efectele devalorizarii se simt deja. Vanzarile de masini noi vor scadea, spun dealerii. Diferenta de curs ii poate face pe clienti sa amane achizitia pana la semne mai bune din economie. "Consumatorii sunt net dezavantajati, cei care au credite in euro sau monede straine, pentru ca leul pierde si in fata lor, sunt net dezavantajati", spune Claudiu Cazacu, expert piete valutare, citat de Digi24 Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere la 2,7% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, de la 1,9% anterior. Un eveniment mai putin obisnuit a dus la aceste schimbari de calcule. Oul are o pondere importanta in cadrul calcularii inflatiei, pentru ca e considerat un aliment condumat des de romani, si astfel are un loc insemnat in bugetul familial. Pretul oualor a crescut la poarta fermei cu 24% in octombrie 2017, comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, aceasta situatie fiind determinata de "criza fipronilului" din luna august, care a distorsionat piata in toata Europa. Productia anuala de oua din Romania se ridica, in medie, la circa 1,36 de miliarde de bucati, scrie Economica.net . Povestea companiei, cel putin la nivel de concept, a inceput in urma cu circa doua decenii, atunci cand notiunea de magazin online parea un vis poate prea indraznet pentru Romania, dar incepea sa prinda contur in Statele Unite. Atunci a fost de altfel si primul contact al lui Radu Vilceanu cu lumea e-commerce, cand a facut o prima comanda via internet, din America. Si-a dat seama de potential si a inceput sa-si faca planuri pentru un business in domeniu. Brandul ContentSpeed a fost lansat abia in 2006, cand jucatorii din diferite industrii din Romania si-au dat seama ca e-commerce-ul ar trebui sa conteze mai mult in strategia de dezvoltare. Investitia initiala a fost de 40.000 de euro, iar compania a inceput sa se concentreze pe furnizarea de servicii pentru acest domeniu, relateaza New Money Intrarea in vigoare a Legii 190/2016 nu mai permite acordarea subventiei generalizate. Un articol al acestei legi arata ca subventia la incalzire, acordata de autoritatile locale, de care beneficiaza acum toata lumea, va trebui acordata individual, fiecarui beneficiar. Ca atare, fiecare consumator trebuie sa aiba contract cu furnizorul de energie termica, lucru care acum nu se intampla in general, contractele fiind incheiate intre furnizorul de energie termica (RADET, in cazul Bucurestiului), si asociatiile de proprietari/locatari. In momentul de fata, in Bucuresti, gigacaloria costa 342 de lei, dar populatia plateste doar 164 de lei, diferenta fiind acoperita de Primarie, care acorda subventia catre RADET. Daca legea se va aplica in forma actuala, acordarea subventiei generalizate nu va mai fi posibila, informeaza Adevarul . Intrebat ce crede despre deprecierea leului, presedintele Senatului a lansat ideea unui atac speculativ asupra monedei nationale- "Poate sa fie un atac asupra leului. Si in 2008 a fost un atac masiv pe leu pe care BNR l-a contracarat", afirma acesta. Calin Popescu Tariceanu este contrazis, insa, de consultantul de strategie al BNR. "Cred ca a fost o translatie din anul 2008, cand dl. Tariceanu era premier, si vazand ce e acum, a tras concluzia ca se repeta 2008. Nu se repeta! E si imposibil, iar BNR nu simte ca ar fi un atac pe moneda nationala. In balanta comerciala e cauza, pentru ca am ajuns la importuri de 8 miliarde de euro si ceva dupa noua luni, cu tendinta de a ajunge la 12 miliarde, depasins cu 2% exporturile", potrivit Digi24