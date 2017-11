Business report: Romania ar putea sa nu mai deschida nicio autostrada pana la sfarsitul anului; Noua fiscalitate: Normalitate = reintrarea guvernului in legalitate + conectarea la realitate; Cat de probabila este o criza a gazelor la iarna si cum si cat profita rusii de la Gazprom de situatia din Romania

Romania ar putea sa nu mai deschida niciun kilometru de sosea rapida anul acesta, in afara de cei 15 kilometri din Autostrada Lugoj - Deva, inaugurati in martie. Din cauza unor probleme descoperite pe tronsoanele cele mai avansate, Compania de Drumuri refuza sa faca receptia lucrarilor. Luna aceasta este programat spre inaugurare lotul 3 al autostrazii Sebes - Turda, construit de italienii de la Tirrena Scavi. In cadrul unei deplasari pe santier, au fost descoperite insa unele fisuri si drenuri neconforme, a spus pentru Economica Alin Serbanescu, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). O Comisie se va deplasa din nou pe acest lot pe 27 noiembrie, iar daca pana atunci nu vor fi remediate problemele constatate, receptia nu va fi efectuata, a explicat purtatorul de cuvant al CNAIR.Dezvoltatorul imobiliar Impact investeste 68 de milioane de euro in constructia unui ansamblu imobiliar in zona Domenii, pe un teren pe care l-a achizitionat in vara aceasta pentru 12,5 milioane de euro. Ansamblul imobiliar Luxuria Domenii Residence va fi dezvoltat pe un teren in suprafata de 22.500 de metri patrati si va cuprinde 9 blocuri cu 630 de apartamente. "Locatia aleasa se caracterizeaza printr-o expansiune deosebita a dezvoltarilor imobiliare, in special pentru cladirile de birouri, ceea ce inseamna si un potential in crestere pentru segmentul rezidential", a declarat Bartosz Puzdrowski, CEO Impact Developer & Contractor. Lucrarile pentru prima faza a ansamblului vor fi demarate in luna ianuarie 2018 si primele patru imobile vor fi finalizate in iulie 2019, urmand ca intregul ansamblu sa fie finalizat in iunie 2020, scrie NewMoney Efectele instabilitatii si a lipsei de viziune a legislatiei fiscale asupra economiei si dezvoltarii Romaniei au concentrat atentia reprezentantilor mediului de afaceri, in conferinta pe tema "Mediul de afaceri si presiunea impredictibilitatii legilor fiscale", organizate marti de Curs de Guvernare la sediul camerei de Comert si industrie a Romaniei. Speakerii - cu ideile principale - in randurile de mai jos: consultantii de top, antreprenorii reprezentand organizatiile de top ale mediului de afaceri autohton sau extern, precum si decidenti care au de incheiat anul 2017 intr-o alta cheie decat in cea din ultimele 11 luni. Astfel incat anul 2018 sa nu coboare sub 2017. Desigur, ar fi greu - dar cand e vorba de incoerenta, dispret si rau, tot timpul e loc de mai mult.Economia Romaniei a crescut cu 7% pe serie bruta si cu 6,9% pe seria ajustata sezonier in primele noua luni ale anului comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, un avans record pentru perioada post-criza, arata primele estimari publicate astazi de Institutul National de Statistica. Produsul Intern Brut a avansat cu 8,8% pe serie bruta si cu 8,6% pe serie ajustata sezonier in al treilea trimestru al anului comparativ cu aceeasi perioada din 2016. Totodata, economia a crescut cu 2,6% in perioada iulie-septembrie comparativ cu trimestrul al doilea din 2017. Comisia Nationala de Prognoza estimeaza ca Romania va avea anul acesta o crestere economica de 5,6%. Principalul motor al PIB-ului a fost si anul acesta consumul, in contextul in care salariile au inregistrat o crestere puternica in ultima perioada, arata NewMoney Potrivit estimarilor ANM, ne vom confrunta cu temperaturi foarte scazute in aceasta iarna, aprecindu-se ca va fi o situatie similara cu iarna anului 2012 (cea mai friguroasa din ultimele ierni). Avand in vedere ca actuala infrastructura de transport-inmagazinare-distributie a fost conceputa inainte de 1989, pentru o cu totul alta structura de consum, respectiv un nivel de variatie a cererii la nivel national de la 1:2 inainte de 1989, la o variatie a cererii de 1:8 in prezent. Neadaptabilitatea infrastructurii din sectorul gazelor naturale la cerintele din prezent determina faptul ca orice scadere a temperaturii medii zilnice pe tara sub -15 C, mai mult de 3 zile consecutive, va aduce o stare de alarmare, respectiv aparitia unui deficit pe piata de gaze. Deficitul de gaze este acoperit din gaze din import, relateaza Economica China are un numar record de super-calculatoare, depasind inca odata SUA in clasamentul mondial, arata un raport publicat de un site internet specializat, potrivit AFP. In total, 202 dintre cele mai puternice 500 de super-calculatoare din lume se gasesc in prezent in China, potrivit clasamentului TOP500 (www.top500.org). SUA se afla pe locul secund, cu 143 de super-calculatoare, urmate de Japonia si Germania cu 35, respectiv 20, de super-calculatoare. Aceasta lista, publicata de doua ori pe an, evalueaza ordinatoarele in functie de rapiditatea lor inregistrata in urma testelor efectuate de o serie de experti germani si americani. "Este cel mai mare numar de super-calculatoare pe care l-a avut vreodata China in clasamentul Top500...in timp ce prezenta americana s-a restrans la cel mai jos nivel de la debutul acestei liste", se arata in studiul publicat luni, anunta Capital Cu un design reimprospatat si noi tehnologii, ultimele imbunatatiri aduse pentru Kia Sorento sunt destinate pentru a stabili un nou standard de referinta prin stilul de design indraznet si standardele avansate de inovatie. SUV-ul cu sapte locuri este cuplat la noua transmisie automata cu opt trepte dezvoltata de Kia pentru motorul de 2,2 litri, oferind o schimbare lina a vitezelor si un mod de rulare ferm. Si imbunatatirile nu se opresc aici - cu elemente active de siguranta si tehnologii intuitive pentru a fi conectat in permanenta si a beneficia de un confort sporit in orice situatie. Pentru prima data, Kia Sorento facelift este disponibila acum in noua versiune de echipare "GT Line", conform Auto-Bild.