Business report: Cresterea economica de 8,8%, un butoi cu pulbere. M. Isarescu: "Si mortul e macrostabil"; Statul vrea sa devina actionar inclusiv la firmele private; Avertisment. Benzina si motorina se scumpesc din nou

. Nota de baza in raportul MCV este ca reformele au stagnat si ca modificarile legislative pregatite reprezinta pasi inapoi. Din punct de vedere economic, guvernul iese in fata cu o crestere economica de 8,8% in trimestrul trei, una aproape dubla fata de potential si doar acest lucru ar trebui sa dea fiori. Lucian Croitoru, consilier BNR: "Este similara cu expresia: de data aceasta este diferit, ei cred ca de data aceasta o sa mearga. Si expresia de data asta e diferit implica lipsa de cunoastere, dar nu neaparat a efectelor negative, ci a inevitabilitatii unei crize. Urmatoarea recesiune e inevitabila, ne indreptam spre ea, timpul tot curge pana la urmatoarea recesiune si semnele se acumuleaza, aici sunt cateva semne ca in SUA lucrurile se complica, nu intru acum in detalii... Dar vreau sa va spun ca expansiunea ... se cam incheie, dupa parerea mea nu mai dureaza foarte mult", afirma acesta, citat de Digi24 In ultimul timp au aparut informatii legate despre o posibila criza a gazelor in Romania, in aceasta iarna. Distribuitorii spun ca stocurile sunt mici, si ca importurile din Rusia vor creste, pozitie sustinuta si de transportatorul Transgaz. Potrivit estimarilor ANM, ne vom confrunta cu temperaturi foarte scazute in aceasta iarna, aprecindu-se ca va fi o situatie similara cu iarna anului 2012 (cea mai friguroasa din ultimele ierni). Actuala infrastructura de transport-inmagazinare-distributie a fost conceputa inainte de 1989, pentru o cu totul alta structura de consum. Pe masura ce numarul de zile de frig creste, deficitul zilnic de gaze creste, putand ajunge pana la un nivel de 35%. Aceste gaze in mod normal, sunt disponibile a fi importate din Rusia, exceptia putand sa o faca existenta unor defectiuni in sistemele de transit din Ucraina si Moldova; indisponibilitatea momentana a acestor gaze din import, urmare a necesitatii satisfacerii cererii din contractele existente; existenta unei crize similare celei din anul 2009, scrie Economica.net Statul ar vrea sa poata cumpara actiuni atat la companii aflate in subordinea sau coordonarea sa, cat si de la firme private, pentru a-si intari pozitia de actionar. Practic, o societate cu datorii la stat isi poate majora capitalul prin emiterea unor noi actiuni, pe care statul le preia fara sa dea vreun ban, devenind astfel actionar, uneori chiar actionar majoritar. Teoretic, acest lucru nu reprezinta o masura de nationalizare, ci mai degraba un ajutor de stat mascat, considera specialistii. "Provocarea fundamentala a Statului este ca multe societati comerciale, la care acesta este actionar, au datorii mari catre institutiile sale. Ca sa rezolve provocarea, Statul le sterge prin conversia datoriilor in actiuni la acea societate.", au explicat specialistii CITR Group, citati de Adevarul . Aproape 210.000 de persoane au emigrat din Romania anul trecut, echivalentul a 1,1% din populatia rezidenta a tarii, de aproape 19,8 milioane de locuitori, potrivit datelor Institutului National de Statistica si calculelor NewMoney. Este cel mai mare val de emigrare de dupa 2010, in ciuda faptului ca, cel putin in ultimii ani, economia Romaniei a bifat cresteri importante, iar, in tandem, si salariile angajatilor romani au reusit sa inregistreze plusuri. Din rapoartele oficiale ale mai multor institutii reiese ca peste trei milioane de romani lucreaza in strainatate, avand o contributie de aproape 85 de miliarde de euro la economiile tarilor de adoptie, scrie New Money Pana la sfarsitul acestei luni, benzina si motorina se vor scumpi cu cel putin 4% fata de preturile actuale. Este estimarea specialistilor pe baza cotatiilor petrolului pe bursele internationale si a deprecierii leului in fata dolarului american, moneda in care se tranzactioneaza titeiul. "Aceasta scumpire a petrolului, de pana in 10 procente, poate sa impinga pretul carburantilor in sus. Problema este ca pe langa petrol mai avem si dolarul, care a crescut fata de leu cu 1 si ceva la suta de la inceputul lunii. Deci, in total, am putea spune ca in perioada urmatoare doar din aceste trenduri am putea vedea inca un 4%, scumpirea carburantilor fata de ce vedem acum", spune Claudiu Cazacu, specialist in piete internationale, citat de Digi24