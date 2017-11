Business report: Statele est-europene cresc pe baza consumului. Romania a eclipsat vecinii, dar va fi lovita cel mai tare; Carburantii s-au scumpit cu aproape 14% in doar doua luni, de cand Guvernul a majorat acciza; Haos in imobiliare. Crestere semnificativa a ratei la Prima Casa

Romania a eclipsat toate celelalte state din estul Uniunii Europene, dupa ce a incheiat trimestrul III al acestui an cu o crestere economica de 8,8%, rezultat al taierilor de taxe si al majorarilor de salarii care au umflat consumul. Cu toate acestea, riscurile se aduna si tara noastra va fi lovita cel mai tare. Economistii se asteapta ca avansul sa se modereze in trimestrul ce urmeaza, pe masura ce cresterea salariilor va majora inflatia si va impulsiona bancile centrale sa intareasca politicile monetare. Comisia Europeana estima saptamana trecuta o incetinire a economiilor tuturor statelor estice membre. Romania va fi lovita cel mai tare, subliniaza Comisia, tara noastra urmand sa aiba un avans al economiei de numai 4,4% in 2018, potrivit Adevarul Cresterea ROBOR si scaderea leului in fata monedei europene declanseaza haosul in piata imobiliara. Multi se gandesc de doua ori inainte sa cumpere un apartament. Brokerii de credite spun ca cererea de locuinte a scazut cu peste trei sferturi. Indicele in functie de care se calculeaza dobanzile pentru credite in lei a crescut si astazi: este 2,09%, cel mai mare nivel din ultimii trei ani. Rata unui imprumut Prima Casa in valoare de 262.000 de lei, echivalentul a 57.000 de euro, creste cu peste 160 de lei, dupa avansul ROBOR. Transferul contributiilor de la angajator la salariat nu fac decat sa toarne "gaz pe foc". Cei care sunt in cautarea unei locuinte nu stiu exact pe ce venituri sa se bazeze, informeaza Digi24 . Ministerul Energiei nu va prelungi memorandumul cu KazMunaiGaz, proprietarul Rompetrol, aprobat prin hotarare de Guvern in 2014, iar compania va trebui sa-si plateasca datoria catre stat pentru a-si dovedi buna credinta, a declarat, joi, ministrul de resort, Toma Petcu, in cadrul audierilor din Comisia parlamentara de ancheta privind activitatea ANRE. Petcu a adaugat ca CSAT, in urma cu o luna, a raspuns ca, daca Guvernul si Ministerul Energiei nu au considerat necesar sa informeze si sa ceara un punct de vedere in 2014, cand a fost aprobat memorandumul prin HG, nici acum nu are competente sa se pronunte. "Ba mai mult, incepand cu luna a noua, s-a inceput urmarirea penala in dosarul DIICOT in ceea ce priveste speta Rompetrol.", afirma acesta, citat de Economica.net . Un roman avea, in medie, in contul de pensie privata, 5.587 lei (1.215 euro) la finalul lunii septembrie, o valoare cu 18,41% mai mare decat in decembrie 2016, arata datele transmise de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). La 30 septembrie 2017, un numar de 683.098 de participanti (primii 10% din total participanti in functie de valoarea contului) detineau cumulat 16,13 miliarde lei (42,27% din activele Pilonului II), rezultand o valoare medie a contului de 23.618 lei. Potrivit ASF, la finalul lunii septembrie 2017, in sistemul de pensii private din Romania (Pilonul II si Pilonul III) erau inscrisi 7,40 milioane participanti. Din acestia, 6,96 milioane de participanti erau inregistrati in sistemul pensiilor administrate privat (Pilonul II), un avans anual de 3,36%. Comparativ cu decembrie 2016, numarul de participanti a crescut cu 2,33%, informeaza Adevarul In cele doua luni care au trecut de cand Guvernul a majorat accizele la carburanti, benzina si motorina s-au scumpit, din cauza cresterii taxei dar si a cresterii cotatiilor internationale, cu pana la 64 de bani pe litru. In data de 14 septembrie, deci in ajunul majorarii, la cea mai ieftina statie Petrom din Bucuresti, cea de pe Soseaua Alexandriei, monitorizata de noi, benzina standard costa 4,75 de lei litrul, iar motorina costa 4,66 lei pe litru. Astazi, deci la doua luni de la prima etapa de crestere a accizei, un litru de benzina standard costa 5,26 lei, iar un litru de motorina 5,30 lei. Asadar, benzina este mai scumpa cu 51 de bani pe litru, iar motorina cu 64 de bani pe litru. Asadar, in doar doua luni, benzina s-a scumpit cu 10,7% iar motorina cu 13,7%, scrie Economica.net