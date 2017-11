Paginademedia: Proiectele lui Orlando Nicoara intra in parteneriat cu Look pentru realizarea unui un post TV de business si pentru drepturile TV de fotbal

Profit.ro va dezvolta impreuna cu Look TV un post TV de business, iar compania eAd se va ocupa de exploaterea comerciala a drepturilor din Liga I si va vinde publicitatea pentru posturile Look TV, scrie Paginademedia. Atat Profit.ro, cat si eAd sunt proiecte dezvoltate de Orlando Nicoara.









Potrivit informatiilor Paginademedia, postul TV de business, care va functiona la Casa Presei, in care a functionat The money Chanel, va lua nastere prin transformarea uneia dintre licentele detinute de Clver Media Network - Look Plus si Look TV.





Postul ar urma sa fie lansat anul viitor.





Paginademedia mai scrie ca eAd se va ocupa de exploatarea comerciala a drepturilor pentru meciurile din Liga I si va vinde publicitatea pentru posturile Look, in contextul in care Clever Media detine drepturile de difuzare ale meciurilor din Liga I pe posturile Look.