Business report: Patru din zece multinationale asteapta o decizie de la compania-mama privind salariile din 2018. Aproape jumatate spun ca vor mentine nivelul actual al netului; Romania: Cresterea economiei o depaseste pe cea a Chinei, dar reapar amintirile crizei din 2008 (Bloomberg); Taxele si impozitele locale se vor mari pentru a acoperi gaurile din buget. Crestere de 20%, la Vaslui.

Unele firme vor mentine netul prin beneficii. Aproape patru din zece companii multinationale chestionate intr-un studiu (37%) spun ca asteapta un raspuns de la sediul central pentru a vedea ce decizie legata de salarii vor lua incepand cu 2018, dupa ce Guvernul a decis sa modifice Codul fiscal prin transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. Aproape jumatate (45%) au in plan sa mentina salariile nete ale angajatilor la acelasi nivel, indiferent daca vor avea sau nu costuri suplimentare, iar jumatate dintre respondenti considera ca noile modificari fiscale vor avea un efect negativ asupra companiei, releva un studiu realizat de Adecco, jucator pe piata resurselor umane. Potrivit studiului, doar 4% dintre companii vor acoperi partial cresterea nivelului brut al salariatilor, in timp ce 2% dintre respondenti au spus ca angajatii lor vor avea salarii nete mai mici din 2018, deoarece nu pot sustine o astfel de majorare. De asemenea, o pondere semnificativa (10% dintre respondenti) au spus ca vor incerca sa mentina aceleasi salarii nete ale angajatilor, dar nu prin cresterea salariilor brute, ci prin acordarea altor beneficii. Aceasta masura va fi aplicata ￯pana cand vom simti ca legislatia devine stabila￯, declara o parte dintre respondenti, potrivit Profit.ro . ltima data cand ritmul de crestere al economiei Romaniei l-a depasit pe cel al Chinei a fost in 2008, cu putin inaintea izbucnirii crizei financiare globale. Politicienii s-au bucurat de acel succes inainte ca statul balcanic sa fie puternic afectat de criza, fiind nevoita sa solicite asistenta financiara internationala de 20 de miliarde de euro (24 miliarde de dolari), se arata intr-o analiza publicata vineri de Bloomberg. Dupa aproape un deceniu, Romania a inregistrat in trimestrul trei din 2017 o crestere anuala de 8,8%, depasind din nou China - a doua economie mondiala - ca rezultat al boom-ului determinat de consum, in urma reducerilor de taxe si a majorarii salariilor in sectorul public. Alti indicatori - cum ar fi inflatia si deficitul de cont curent - nu sunt la nivelurile de dinaintea crizei din 2008, dar unii provoaca ingrijorari. "Aceasta crestere economica de tip chinezesc ar trebui sa-i faca pe cei care iau decizii sa se gandeasca ce vor face in continuare. Romania se confrunta cu derapaje pe care pietele financiare nu le vor ignora", a afirmat Ionut Dumitru, economist sef al Raiffeisen Bank Romania si presedintele Consiliului Fiscal, un organism independent care consiliaza Guvernul in privinta politicii bugetare. Dezechilibrele de astazi nu sunt fara insemnatate, sustin analistii. Deficitul bugetar se mareste peste limita UE, cererea consumatorilor majoreaza importurile si deficitul de cont curent, iar preturile de consum cresc dupa o perioada de deflatie, anunta Capital Legea Sanatatii va permite romanilor sa incheie asigurare voluntara de sanatate cu spitalele pentru a beneficia de servicii medicale care nu fac parte din pachetul de baza. In schimbul unei sume primite periodic sub forma de abonament, spitalele, de exemplu, se vor obliga sa suporte costurile serviciilor medicale care nu sunt incluse in pachetul de baza, se arata intr-un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii Sanatatii. In prezent, asiguratii la sanatate - in jur de 17 milioane de romani - beneficiaza in contul asigurarii la sanatate de serviciile medicale incluse in pachetul de baza, definit anual prin Contractul-Cadrul din sistemul sanitar. Pachetul de baza este asigurat din fondul national unic de asigurari de sanatate, alimentat din contributiile la sanatate a 6,8 milioane de romani si din taxa clawback platita de producatorii de medicamente. Pacientii neasigurati la Sanatate au dreptul numai la serviciile incluse in pachetul minimal de servicii medicale - urgente, boli endemo-epidemice, planificare familiala si monitorizarea sarcinii si lehuzei, relateaza Economica.net Pregatiti-va pentru o marire de taxe si impozite locale. Foarte multi primari sustin ca este singura lor solutie ca sa acopere gaurile din buget. Cresterea darilor este semnificativa si va merge in anumite cazuri pana la 20 la suta. Pentru Capitala nu s-a luat inca o decizie finala. Scaderea impozitului pe venit, de la 16 la 10 suta, va lasa bugetul Primariei din Botosani fara 40 la suta din fonduri. Estimarea ii apartine primarului care avertizeaza ca in aceste conditii institutia risca sa intre in colaps. Asa ca edilul a anuntat Consiliului Local ca vrea sa creasca taxele si impozitele locale cu 18 la suta din 2018. La Suceava, cresterea va fi de 19 la suta, iar la Vaslui de pana-n 20 de procente. Impozitul pentru o garsoniera in Vaslui, de pilda, va creste de la 52 la 58 de lei iar pentru un apartament cu doua camere va ajunge la 145 de lei - cu 15 lei peste cel de acum. Marius Arcaleanu, consilier local: "Eu i-am cerut chiar in sedinta domnului primar motivele clare care au dus la aceste cresteri de taxe si impozite, la aceasta propunere a lor care de altfel a si trecut joi, dar din pacate nu a reusit sa ne explice". In prezent, banii stransi din impozitul pe venit merg catre primarii intr-un procent de 41,75 la suta. Lor si li se adauga cei din taxele si impozitele locale si astfel se formeaza bugetul unei localitati. Calculele primarilor arata ca dupa scaderea impozitului pe venit, sumele care vor ajunge la Primarii din acest bir vor scadea cu pana la 30 la suta, noteaza Stirile ProTV Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a crescut cu 17% in primele 10 luni din 2017 fata de perioada similara din 2016. Au fost inmatriculate 88.805 unitati noi in perioada ianuarie-octombrie 2017 conform datelor furnizate de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). La nivelul lunii octombrie 2017, inmatricularile de autoturisme noi s-au situat la 10.036 de unitati, mai multe cu 26,22% fata de intervalul similar din anul precedent. In functie de numarul unitatilor noi inmatriculate, cele mai multe solicitari au vizat marcile: Dacia ￯ cu 2.868 de unitati (crestere de 12,56% fata de octombrie 2016), Skoda (958 unitati, +13,24%), Volkswagen (890 de unitati, +32,64%), Renault (764 de unitati, +34,98%) si Ford (701 unitati, +83,81%). Conform datelor DRPCIV, parcul auto national din Romania s-a majorat, in 2016, cu 6,21% fata de anul anterior, depasind 7 milioane de vehicule, din care peste 1,25 de milioane erau inmatriculate in Bucuresti. Astfel, din cele 1,253 milioane de masini inregistrate in Bucuresti (circa 18% din total), putin peste un milion de exemplare reprezentau autoturisme, scrie Auto Bild. Incapacitatea Medien Holding de a returna impumutul de 21 de milioane de euro primit de la Astra Asigurari, lipsa calitatii companiei de asigurari de a acorda respectivul imprumut si faptul ca banii nu au ramas in companie sunt cele trei motive principale pentru care KPMG, in calitatea sa de administrator si mai apoi lichidator al Astra Astra spune ca a refuzat ofertele facute actionarii companiei media. Medien Holding, compania care detine, printre altele, si cotidianul Romania Libera, a intrat recent in insolventa, la propria solicitare, iar administrator a fost numita firma Euroinsol, agreeata de KPMG din postura sa de lichidator al Astra Asigurari. Intregul proces a fost generat de un imprumut acordat de Astra firmei Medien Holding, in perioada in care ambele erau controlate de familia Adamescu. Avocatii Medien Holding au acuzat in instanta ca lichidatorul Astra s-a opus, fara motiv, returnarii imprumutului in perioada preinsolventa. KPMG explica in premiera pentru Profit.ro de ce a refuzat oferta actionarului Romania Libera. 