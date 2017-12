Business report: Mos Craciun, mai darnic ca oricand cu producatorii si comerciantii de jucarii; Cu cat s-au scumpit benzina si motorina in 2017; Platformele de transport de tip Uber vor fi reglementate de Putere prin lege. Guvernul vrea sa pastreze compania pe piata (surse profit.ro)

. Jumatate dintre companiile din sectorul fabricarii produselor din carne au un grad de insolventa ridicat, iar 92 de companii din acest sector au inregistrat o cifra de afaceri anuala mai mare de un milion euro in 2016, se arata intr-un comunicat de presa al Coface. Cele 92 de firme reprezinta 25% din total, dar genereaza 97% din venituri. "Cifra de afaceri a companiilor cu domeniul de activitate Fabricarea produselor din carne (inclusiv carne de pasare) - CAEN 1013 a crescut in 2016 cu 2%, spre deosebire de 2015, cand cresterea a fost de 5%. Analiza Coface a cuprins un univers total de 369 de firme care au depus declaratiile financiare privind activitatea desfasurata in 2016. Conform situatiilor financiare publicate de Ministerul Finantelor, acestea au generat o cifra de afaceri totala de 5,78 miliarde lei. Numarul companiilor care activeaza in acest sector s-a mentinut constant in 2016, comparativ cu 2015, fiind in usoara evolutie fata de anii anteriori", informeaza compania de consultanta. Avansul cifrei de afaceri raportat pentru 2016 este sub media nationala de 4%, iar cresterea usor semnificativa a acesteia, de 2%, este invers proportionala cu scaderea numarului de jucatori din sector (1%), anunta Economica Majoritatea aflata la guvernare are in lucru un proiect de lege prin care va fi reglementata activitatea de transport, cu referire inclusiv la servicii de transport de tipul platformei Uber, au declarat pentru Profit.ro surse oficiale. Potrivit surselor citate, guvernantii nu se opun acestui tip de serviciu, in special din perspectiva faptului ca Uber este unul din cei mai importanti platitori de TVA din sectorul transporturilor. "Uber este unul din cei mai buni platitori de TVA, pe de o parte. Pe de alta parte, situatia legala a acestui tip de platforme trebuie reglementata prin lege. A fost data deja in lucru elaborarea unei astfel de legi, iar aceasta va fi adoptata la nivel de Parlament", au declarat sursele mentionate.Benzina s-a scumpit cu 8,66% fata de inceputul anului 2017, iar motorina a consemnat o majorare de pret de 11,2%, potrivit unei analize bazate pe datele Comisiei Europene. Datele arata insa ca preturile actuale sunt cu aproape 15% mai mari fata de valorile inregistrate in vara. Vina este pasata intre Guvern, companiile petroliere si... uragane. Reamintim, anul 2017 a debutat cu eliminarea supraaccizei de 7 eurocenti pe litru si a taxei pe stalp, in valoare de 1% din valoarea activelor. Cele doua taxe au fost date ca motivatie in anii trecuti pentru scumpirea carburantilor de catre companiile petroliere. Anul 2017 a inceput cu benzina la 5,185 lei pe litru si cu motorina la 5,167 lei pe litru, potrivit raportarii din data de 2 ianuarie, disponibila pe site-ul Comisiei Europene. Pe romaneste, la inceput de 2017, datele statistice nu arata nicio modificare fata de finele anului 2016. Acum, insa, la raportarea din 11 decembrie, pretul a urcat vertiginos: benzina a ajuns la 5,185 lei pe litru, iar motorina, la 5,238 lei pe litru, scrie Auto Bild SUV-ul Duster, produs la uzina romaneasca de la Mioveni, a cucerit in acest an titul de "Masina Anului 2018" in Romania devansand concurenti puternici precum Opel Crossland X, Kia Stonic sau Citroen C3 Aircross. Un juriu format din 14 jurnalisti specializati in domeniul auto a stabilit saptamana trecuta ierarhia celor mai interesante masini inscrise in competitia ￯Masina Anului 2018￯ in Romania. Organizat de Asociatia Presei Auto din Romania (APAR), evenimentul ajuns la cea de-a 19-a editie a culminat cu o lupta inegala pentru prima treapta a podiumului, Dacia Duster fiind castigatorul previzibil. Dupa o prima etapa de selectie a masinilor candidate la titlu care a implicat alegerea semifinalistelor dintr-un total de 43 de modele nou intrate in acest an pe piata din Romania juriul a decis ca in finala editiei din 2017 sa intre Alfa Romeo Stelvio, Citroen C3 Aircross, Dacia Duster, Ford Fiesta, Honda Civic, Kia Stonic si Opel Crossland X. A urmat, la inceputul lunii decembrie, etapa finala. Aceasta a constat intr-o serie de teste pe sosea si o alta desfasurata pe pista de la Academia Titi Aur (ATA). Daca parcursul pe sosea a fost unul obisnuit, cel de pe pista ATA a implicat atat sectiuni de manevrabilitate cat si de viteza, franare, parcurgerea unor suprafete de rulare cu aderente diferite si chiar un test al sistemelor de suspensie. In urma acestor verificari, dar si dupa includerea in complicata ecuatie a jurizarii a unor elemente precum designul, noutatile tehnice, confortul, securitatea activa si pasiva, consumul de combustibil, impactul asupra mediului, pretul, imaginea de marca si, mai ales, relevanta pe piata romaneasca, a fost stabilita o ierarhie finala care a plasat modelul Dacia Duster in fruntea clasamentului, cu un total de 210 puncte din 210 posibile, relateaza Capital Dupa toate semnele de pana acum, Mosul ar putea fi anul acesta mai darnic ca niciodata. Mai ales cu produca￯torii si comerciantii de jucarii. Dominate in continuare de importurile din China, vanzarile de pe piata locala a jucariilor ar putea ajunge anul acesta la un nou maxim, dupa un 2016 la randul sau cu cifre in crestere. Numai ca pana si intr-un an al recordurilor, pe￯rioada Sarbatorilor de iarna continua sa aduca cele mai mari vanzari, si de trei ori mai mari fata de o luna obis￯nuita. Explicatia nu este deloc surprinzatoare ￯ creste cererea. Dar ce sustine acest avans? "Vorbim in primul rand de cresterile salariale, dar si de o dorinta tot mai mare a copiilor pentru a avea cat mai multe jucarii. Sau, cu alte cuvinte, parintii rezista mai greu cererilor celor mici, la randul lor influentati masiv de reclamele TV, care practic dicteaza asupra pietei", spune Adrian Voinea, un antreprenor din Satu Mare care a deschis de putin timp Toys Box, un mic atelier specializat in productia jucariilor din lemn. Cum aceasta categorie nu este tocmai in topul preferintelor cumparatorilor romani, intreaga productie este exportata in Ungaria si Germania.Livrari in strainatate in crestere de la an la an are si D-Toys, unul dintre cei mai cunoscuti producatori locali. Compania are o fabrica la Sfantu Gheorghe, unde produce puzzle-uri si jocuri educative si colective, atat pentru piata interna, cat si pentru exporturi in peste 20 de tari, printre care Germania, Franta, Marea Britanie, SUA sau Canada. "Piata de jucarii in general este in crestere la acest sfarsit de an fata de anul trecut, dar, din pacate, aceasta crestere se manifesta in primul rand in domeniul produselor intens mediatizate", nuanteaza intr-o discutie cu NewMoney Fustos Tibor, actionar si director general D-Toys.Romaniei ii lipsesc stimulentii pentru a opta pentru solutii regenerabile, inclusiv in ceea ce priveste productia si comercializarea de combustibil, considera Alain Brinon, Presedintele Bordului European pentru Biodiesel (EBB), in contextul in care Guvernul a elaborat recent un proiect care amana pentru anul 2019 obligatia petrolistilor de a vinde benzina cu un continut de biocarburant de minimum 8% in volum. Alain Brinon, Presedintele Bordului European pentru Biodiesel (EBB - European Biodiesel Board), a prezentat un punct de vedere Ministerului Energiei fata de proiectul ce ar putea scuti in 2018 petrolistii de obligatiile europene in materie de biocarburanti. Conform Directivei Europene privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile, in anul 2018 ar fi trebuit sa fie atinsa o cota de 8% biocarburant in continutul motorinei vandute la pompa, insa Ministerul Energiei a propus amanarea implementarii acestei politici pentru anul 2019. Potrivit lui Alain Brinon, EBB a purtat pe parcursul ultimilor doi ani discutii consistente cu autoritatile romane. "Romania este o tara cu resurse agricole importante, care a luat decizia initiala de a aplica o politica ce permite construirea unei industrii solide de biodiesel in Romania. Astfel, exista o capacitate industriala care poate sa produca mai mult biodiesel la nivel national, astfel incat sa sustina o eventuala crestere a consumului de biocarburant pe piata romaneasca. Acest lucru va fi cu siguranta bine primit de catre cei un milion de fermieri romani care sunt in cautare de venituri suplimentare din cultivarea rapitei. Obiectivele europene nu sunt un set de reguli absurde, ci o ocazie pentru ca fermierii, producatorii si furnizorii finali sa poata contribui la atingerea acestora si, in general, sa atinga o stabilitate economica", spune Brinon, potrivit Adevarul