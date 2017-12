Business report: Bursa 2018: Nevoia de bani a Guvernului va propulsa speculatiile pentru dividende; Cum va circula metroul pe magistrala 5, din Drumul Taberei, care va avea doua "capete de linie"

. Radiografia celor mai mari randamente din lume. Bursa de Valori Bucuresti (BVB) are toate sansele sa inregistreze si anul viitor printre cele mai mari randamente ale dividendelor din lume, ca urmare a politicii guvernamentale de distribuire a profitului companiilor de stat, potrivit analistilor. BVB ar putea "chiar sa-si mareasca avansul fata de celelalte piete", cu toate ca randamentele estimate pentru 2018 sunt "sub cele care au fost obtinute in cele din urma in 2017, dupa decizia Guvernului de a cere companiilor de stat si dividende suplimentare din profiturile reportate" din anii urmatori, potrivit unui raport recent al Prime Transaction. Analistii de la Prime Transaction au fost cei care au anticipat ca Guvernul avea sa impuna, in 2017, companiilor pe care le controleaza, sa-si consume pe dividende aproape tot profitul, potrivit Curs de Guvernare. . Trenurile de metrou vor avea doua trasee diferite de la statia Romancielor de pe Magistrala 5, unul catre statiile Brancusi si Raul Doamnei si celalalt catre capatul de la Valea Ialomitei, construit separat de linia principala. "Din statia de metrou Romancierilor, trenul de metrou are posibilitatea, prin manevrarea unui schimbator de cale, sa parcurga traseul spre statiile Brancusi si Raul Doamnei sau spre Valea Ialomitei printr-o galerie de legatura (cale dubla), ce supratraverseaza unul dintre tuneluri", a declarat pentru Economica Ion Constantinescu, directorul general al Metrorex. Potrivit acestuia, la ambele capete de linie ale statiilor de metrou Raul Doamnei sau Valea Ialomitei se va face rebrusarea trenului de metrou, care va parcurge traseul retur, spre statia Eroilor 2, pe un alt fir de circulatie.. Un producator de componente pentru electrocasnice urmeaza sa construiasca o fabrica in judetul Dambovita. In total, se vor crea 900 de noi locuri de munca. Este vorba despre compania Curent Metal, scrie Mediafax. Producatorul a prezentat proiectul noii unitati de productie, o cladire de 11.000 mp, reiese din datele Consiliului Judetean Dambovita, citat de agentia de presa. Curent Metal este parte a companiei Akim Metal, un producator de componente in industria aparatelor de uz casnic, cu o experienta de peste 40 de ani in domeniu, care detine opt fabrici in Turcia, informeaza Capital. Insa dobanda la depozitele populatiei scade constant. Pentru depozitele constituite pe trei luni, care formeaza grosul economiilor populatiei in sistemul bancar de azi, bancile comerciale mari abia ofera 0,55%, sub facilitatea de depozit oferita de BNR bancilor comerciale (0,75%). Cu toate acestea, inflatia creste, indicele Robor si Robid cresc si ei. In schimb, dobanzile la economiile populatiei scad, iar cele de la depozitele companiilor cresc! Asta in ciuda faptului ca depozitele populatiei aduc mai multi bani in sistem, iar cresetrea reala a acestora este mai mare decat a celorlalte. In conditiile in care facilitatea de depozit acordata de BNR bancilor comerciale care isi fac depozite la banca centrala este de 0,75%, iar indicele de dobanda Robid la 3 luni (ROBID este rata dobanzii incasata pentru depozitele in lei constituite de catre bancile comerciale la alte banci comerciale din Romania, pe piata interbancara) este in jur de 1,70%, dobanda la depozitele populatiei a ajuns Cenusareasa sistemului bancar, precizeaza Economica Ritmul de crestere al productiei industriale a Romaniei a scazut sistematic pe parcursul ultimilor patru ani, potrivit datelor publicate de Eurostat, pe masura ce investitiile au scazut in intensitate prin raportare la PIB. Cu toate acestea, daca se ia ca reper anul 2010, tara noastra figureaza pe locul 2, dupa Slovacia, in randul fostelor tari socialiste de dimensiuni medii din UE. De la 7,4% in anul 2013, majorarea indexului productiei industriale a coborat anul trecut la doar 1,3%, mult sub valorile de doua cifre consemnate in perioada de crestere sustinuta de la intrarea in UE (2006 - 2007) dar similar cu nivelul din 2008, de dinaintea crizei din 2009. Pentru referinta, va prezentam in extenso si valorile consemnate de colegele provenite din blocul estic, conform Curs de Guvernare. Cum ultimul trimestru al anului trecut a insumat tranzactii in valoare de 854 milioane euro, este de asteptat ca ultimele trei luni din acest an sa adune fuziuni si achizitii de circa un miliarde de euro . Numarul tranzactiilor realizate in primele noua luni a fost de 77, semnificativ peste cele 61 din aceeasi perioada a anului trecut, iar valoarea medie a tranzactiilor a fost de 56 milioane euro. Au fost consemnate sase tranzactii mari, cu valoare intre 100 si 500 milioane euro, care au ridicat semnificativ suma totala investita in M&A. Daca anul trecut am asistat la finalizarea unor tranzactii foarte mari, precum vanzarea actiunilor pe care Ion Tiriac le mai detinea la UniCredit Tirian Bank catre UniCredit Bank, operatiune care s-a ridicat la 700 milioane dolari, anul acesta valorile s-au redus, relateaza Capital.