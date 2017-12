Business report: Proiectul de infrastructura de 1,39 de miliarde de euro pe care Romania l-a trimis Comisiei Europene; Carburanti, gaz, energie electrica. Republica Moldova intra treptat sub influenta Romaniei din punct de vedere energetic; Fiscul va putea retine 15% din sumele recuperate, pentru a-si premia angajatii. Motivul: cointeresarea lor pentru a creste gradul de colectare

. Ministerul Transporturilor a transmis, pe 24 decembrie, Comisiei Europene cererea de finantare pentru linia de metrou care va lega Aeroportul Otopeni de Bucuresti, un proiect in valoare de 1,39 miliarde de euro. Obiectul cererii de finantare "Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai - Otopeni)" este reprezentat de asigurarea unei conexiuni directe intre Bucuresti si Otopeni, respectiv intre Gara de Nord Bucuresti si Aeroportul International Henri Coanda, prin construirea unei noi linii de metrou cu o lungime de 14,2 km si 12 statii de metrou. Valoarea totala a proiectului este de 1.391.634.272 EUR, potrivit Gandul Desi la nivel institutional inca se face destul de putin si pe acest palier, firmele mari romanesti sunt din ce in ce mai active peste Prut, iar Moldova face pasi mari in a-si reduce dependenta de energia care vine din Est. Saptamana trecuta, Republica Moldova a semnat un acord istoric, care, odata dus la final, va reduce dramatic gradul de dependenta al tarii de energia electrica din Est si va uni practic tara cu Romania si Uniunea Europeana. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala au semnat pentru un pachet de finantare de 270 de milioane de euro pentru a asigura interconectarea permanenta intre retelele electrice din Moldova si Romania, informeaza Economica.net . Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala va putea retine, ca venituri proprii o cota de 15% din sumele recuperate, pentru a-si putea recompensa salariatii cu bonusuri, care sa ii motiveze sa creasca gradul de colectare, potrivit unui proiect publicat de Ministerul Finantelor. Prin aceasta idee, Finantele vor cresterea gradului de implicare a personalului din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care participa la obtinerea unor rezultate performante, pentru asigurarea unei cresteri semnificative si constante a veniturilor colectate la bugetul general consolidat, scrie Adevarul. . In trimestrul III 2016, Romania s-a situat pe primul loc intre statele membre UE in ceea ce priveste cresterea costului orar al muncii (+16,5% nominal fata de aceeasi perioada a anului precedent), potrivit datelor publicate de Eurostat. Un avans semnificativ al costurilor salariale in Romania era de asteptat, deoarece acum doi ani se situam pe ultimul loc in UE la partea care revine remunerarii muncii din rezultatul activitatii economice, cu doar ceva mai mult de 30%. Totusi, erodarea de competitivitate prin pretul mai ridicat al muncii depuse ar fi trebuit justificata prin cresterea productivitatii. Or, media indicatorului de productivitate a muncii in industrie a fost de numai 5,8%, adica doar 35% din majorarea costurilor cu forta de munca pe intreaga economie si 50% din cea consemnata in industrie, scrie Curs de guvernare. . Ministerul Transporturilor trece pe finantare europeana restul Centurii de Nord a Capitalei care mai trebuie largit la 4 benzi. Sectiunea de 11,5 kilometri din Centura de Nord Capitalei dintre DN2 si A2 va fi largita la patru benzi cu fonduri europene, potrivit unui propuneri a Ministerului Transporturilor de modificare a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a relicitat pe 26 aprilie sectorul dintre DN 2 (km 12+300) si A2 (km 23+750), valoare estimata a contractului fiind 339 milioane de lei, fara TVA, scrie Economica.net.