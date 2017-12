Business report: Cum arata prima autostrada care va fi inaugurata in 2018; Romanii - campioni europeni la intoarcerea acasa; Romania alearga spre deficit excesiv. Guvernul a fluierat offside

Asociatia Pro Infrastructura (API) a prezentat noi imagini cu prima autostrada care va fi deschisa circulatiei anul viitor. Dupa mai multe amanari, receptia lotului 3 al autostrazii Sebes - Turda a fost programata pentru data de 9 ianuarie 2018. O comisie a Companiei Nationale de Adminsistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va merge pe lotul 3 al Autostrazii Sebes - Turda pe 9 ianuarie 2018, pentru a vedea daca se poate efectua receptia. Termenul pentru efectuarea receptiei acestui lot de autostrada a fost amanat de mai multe ori, din cauza unor neconformitati, au explicat reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), informeaza Economica.



Romanii au ocupat primul loc la proportia imigrantilor europeni in propria tara, potrivit datelor prezentate de Eurostat pentru anul 2015 cu o proportie foarte ridicata, de 87% din total. Desigur, au contat fluxul masiv de oameni plecati anterior din tara si atractivitatea relativ redusa pentru alti migranti, dar fenomenul merita semnalat cum se cuvine, fiind vorba despre aproape 0,6% din populatia tarii care a ales sa revina. La mica distanta in urma noastra a figurat Lituania (83%), dupa care au venit mult mai in spate Ungaria (56%), Croatia (55%), Letonia (52%), Estonia (52%) si Portugalia (50%). Cetatenii reveniti in propria tara au reprezentat cel putin 10% din imigranti cu exceptia a trei state: Luxemburg (5%), Germany si Austria (ambele cu 6%), potrivit Curs de Guvernare Dupa ce, anul trecut, au fost construite doar 35 de apartamente de lux in zonele premium ale Capitalei, in 2017 piata a explodat. Dintr-un total de circa 12.000 de locuinte care ar trebui livrate in acest an in regiunea Bucuresti-Ilfov, aproximativ 500 de unitati apartin clasei de lux, potrivit unui studiu realizat de Coldwell Banker. De altfel, brokerii imobiliari considera ca circa 7-8% din totalul locuintelor disponibile la vanzare in Bucuresti apartin segmentului premium sau de lux. Anul acesta, preturile la care s-au vandut apartamente din aceasta categorie au variat intre 2.000 si 2.800 de euro/mp construit, fiind cu circa 20% mai mici fata de perioada de varf atinsa in 2007-2008, anunta Capital. De obicei, masinile supersport nu sunt construite sa fie conduse zi de zi, si chiar daca vreunui posesor i-ar trece prin cap sa faca asa ceva, in mod sigur ar renunta daca s-ar gandi la devalorizarea accelerata la care si-ar supune masina. In caz de revanzare, numarul de kilometri joaca un rol important pentru aceste modele speciale, mai ales ca scopul lor nu este sa inghita zeci de mii de kilometri pe an, ci sa ofere senzatii tari in anumite momente si sa imbatraneasca frumos. Intre toti acesti constructori, apare Honda cu NSX. Japonezii au reusit o performanta cu care putini se pot lauda: sa construiasca un supercar de cursa lunga. In timp ce un Ferrari cu 200.000 de kilometri pare ceva de neinchipuit, nu e nimic iesit din comun la o Honda NSX cu acelasi kilometraj, arata Auto-Bild. Executia bugetului dupa 11 luni s-a incheiat cu un deficit 1,21% din PIB, fata de unul de numai 0,73% inregistrat la aceeasi data din 2016. Este un motiv de ingrijorare pentru incadrarea in tinta de deficit, de vreme ce, anul trecut, cu un deficit mai mic in noiembrie, guvernul Ciolos nu reusea sa tina cheltuielile de final de an in frau, iar Romania atingea limita de deficit de 3%, in loc sa stea in tinta asumata, de 2,75% din PIB. Traditional, decembrie e luna cheltuielilor multe pentru stat. Insa guvernul pare sa fi fluierat offside. Traditional, in ultima luna a anului, cheltuielile statului sar cu puncte importante din PIB. In 2015, luna decembrie a avut un avans de cheltuieli de nu mai putin de 5,5% din PIB fata de cheltuielile la 11 luni, care insumau 28,7% din PIB, precizeaza Economica Fiecare roman cheltuie, in medie, putin peste 91 de euro anual pentru cumparaturi online. Chiar daca acest indicator creste puternic an de an, mai este inca mult pana departe, avand in vedere ca un locuitor din Vestul Europei lasa din buzunar chiar si cateva mii de euro pe an pentru produse comandate online. Piata locala de comert online a ajuns anul trecut la 1,8 miliarde de euro, iar pentru anul 2017, estimarile indica un plus consistent, de peste 30%, pana la 2,4 miliarde de euro, potrivit GPeC, care organizeaza evenimente de e-commerce si marketing online si furnizeaza statistici despre aceasta piata. Deocamdata, Romania este un "pion" destul de mic in ecuatia e-commerce-ului de pe Batranul Continent, avand in vedere ca reprezinta doar 0,4% din totalul pietei de comert online european, estimata la 600 de miliarde de euro in 2017, conform NewMoney Dupa nenumarate tatonari in care statul incerca sa vada o mai buna gestiune a fondurilor imediate pentru buet, tatonari in care s-a incercat inclusiv eradicarea fondurilor de pensii private obligatorii, s-a decis. Guvernul Tudose a aprobat in sedinta din 8 noiembrie reducerea procentului de plata catre Pilonul II de pensii, de la 5,1% la 3,75%, sustinand ca prin aceasta reducere nu este afectata valoarea nominala din prezent. Guvernul explica aceasta decizie prin necesitatea contracararii efectelor pe care le va avea trecerea contributiilor sociale din sarcina angajatorului per total in sarcina angajatului. Conturile de pensie privata obligatorie ale tuturor celor aproape 7 milioane de participanti vor fi suplimentate cu 7,3 miliarde de lei anul viitor, de la bugetul de pensii publice, scrie Economica