Business report: Problema pensiilor: cuantumul si evolutia; Cel putin cinci banci dispar anul acesta din sistemul bancar romanesc; Previziuni pentru 2018. Cat va fi cursul euro leu si cum vor evolua ceilalti indicatori

Valoarea medie a pensiei din sistemul de stat in trimestrul III 2017 a fost de 1.106 lei iar pensia medie a celor care au atins varsta de pensionare (cu sau fara a avea stagiul legal de cotizare indeplinit) a fost de 1.250 de lei, potrvit datelor comunicate de INS. Foarte important, in decurs de un an, raportul intre pensiile celor s-au pensionat anticipat si a celor care au atins varsta de pensionare a urcat de la 59% la 69%. Reamintim ca, in mod exceptional, valoarea punctului de pensie (utilizat la calculul cuantumului aflat in plata prin inmultirea cu punctajul comunicat in decizia de pensionare) a fost majorata arbitrar de la 1 iulie 2017 de la 917,50 lei pana la valoarea "rotunda" de 1.000 lei. Ceea ce a echivalat cu o crestere suplimentara a veniturilor din pensii ( si a cheltuielilor aferente facute de stat) cu 9%, scrie Curs de Guvernare Din 37 de banci inregistrate oficial in ultimul raport BNR, anul acesta vor ramane doar 32 in peisajul bancar. Alte patru banci universale si doua de nisa isi vor defini anul acesta strategia, urmand ca in viitorul apropiat sa se vanda sau sa se inchida. Sau sa cumpere, ori sa fuzioneze cu alte banci pentru a-si consolida pozitia in sistem si a atinge acel prag minimum de cota de piata de 5%, obligatoriu necesar pentru o buna functionare a unei banci universale. In aceste conditii, nu este exclus ca in viitorul apropiat sa vedem doar 26 de banci in sistem. Anul 2018 este plin de provocari pentru sistemul bancar romanesc. O intreaga serie de directive si reglementari internationale intra anul acesta in vigoare solicitand mai multi bani din partea actionarilor pentru a asigura lichiditatea bancilor, anunta Economica In 2018 pot fi finalizati 83,587 km (21,15 km sunt de fapt gata din acest an) din care, realist vorbind, vom putea folosi doar 63 km (aproximativ), restul fiind "muzee", arata o analiza a Asociatiei Pro Infrastructura a promisiunilor facute la finalul anului 2017 de catre ministrul Transporturilor, Felix Stroe. Felix Stroe a declarat pe 14 decembrie ca "vor fi minim 156,7 kilometri" de autostrada dati in folosinta in 2018. "Este o alta declaratie complet iresponsabila, o minciuna gogonata si o dezinformare grosolana!", reclama asociatia. Pro Infrastructura publica un tabel cu toate cele 15 proiecte de autostrada care sunt in executie in acest moment, afirmand ca cei 63 de km de autostrada pot fi finalizati doar "DACA vor fi depasite obstacolele birocratice si tehnice majore, DACA va fi asigurata finantarea si DACA va fi vointa si munca sustinuta atat din partea constructorilor, cat mai ales din partea autoritatilor", relateaza Curs de Guvernare. Economia Romaniei va continua sa creasca in ritm sustinut, insa cu o inflatie semnificativ mai mare decat in 2017, iar deficitul bugetului de stat se va mentine in jurul limitei de 3% din PIB, arata prognozele oficiale pe 2018, scrie Mediafax. Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a estimat ca in 2018 Romania va avea un Produs Intern Brut (PIB) de 907,9 miliarde de lei si o crestere economica de 5,5%. Iar Guvernul a construit bugetul de stat pe anul 2018 pornind de la aceasta prognoza si de la necesitatea de a asigura un deficit bugetar de 2,9% din PIB. Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului au votat proiectul de buget pentru anul 2018, acesta fiind construit pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si castig salarial mediu net lunar de 2.614 lei. Conform proiectului adoptat de Guvern, sunt prevazute venituri estimate de 287,5 miliarde de lei, cu 30,9 miliarde de lei mai mari fata de 2017, fiind pentru prima data cand PIB-ul Romaniei va depasi nivelul de 200 de miliarde de euro, arata Capital. BMW X3 nu a aratat niciodata atat de bine. Primul model, lansat in 2010, nu avea cel mai reusit design exterior, iar facelift-ul din 2006 nu a facut minuni acest capitol. A doua generatie a venit in 2010 cu imbunatatiri semnificative, insa ceva inca lipsea. Soarele a inceput sa rasara pentru X3 o data cu facelift-ul din 2014, dar putem spune clar ca primul model care arata cu adevarat bine este noul BMW X3 2017. Trebuie mentionat ca, desi design-ul sau exterior nu a fost intotdeauna pe placul tuturor, fanii marcii si nu numai au apreciat eforturile bavarezilor si au cumparat 1,5 milioane de modele in intervalul 2003-2017. In Romania, BMW a livrat 4000 de unitati in ultimii 14 ani, ceea ce transforma X3 intr-un model de succes pe piata locala. La prima vedere, noul X3 pare mult mai lung decat vechea generatie, desi a castigat doar 5 centimetri, dar cand afli ca si inaltimea modelului a scazut cu 4 centimetri iti dai seama ca nu e doar o iluzie optica, conform Auto-Bild. Marile banci si companii de administrare de investitii din Uniunea Europeana lucreaza la ultimele retusuri pentru a fi pregatite pentru aplicarea, de miercuri, a noilor reglementari financiare grupate sub acronimul MiFID II. . Scopul directivei Comisiei Europene MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) este cresterea transparentei si consolidarea protectiei investitorilor pentru a evita problemele crizei financiare declansate in 2007 - 2009. Printre altele, tranzactiile cu actiuni, obligatiuni, instrumentele derivate, marfuri si cu alte instrumente trebuie raportate centralizat si autoritatile de piata vor avea la dispozitie o multime de informatii pentru a incerca sa vada mai devreme abuzurile si bulele de piata, dupa ce au ratat sosirea celei mai recente crize, spune o analiza Reuters. Incepand de miercuri, bancile, administratorii de fonduri de investitii si altii asemenea lor risca amenzi considerabile, daca , de pilda, nu vor completa, in 15 minute, rapoartele privind anumite tranzactii, precizeaza Curs de Guvernare