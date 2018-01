Business report: Contracte de peste 800 de milioane de lei pentru reabilitarea a circa 230 de kilometri de drumuri judetene; Pe ce au cheltuit primariile din Bucuresti 7,5 milioane de lei; Romanii cheltuie putin pe haine si incaltaminte comparativ cu ceilalti cetateni europeni

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunta semnarea a sase proiecte in valoare totala de peste 800 de milioane de lei, din care 670 de milioane de lei fonduri europene, pentru reabilitarea a circa 230 de kilometri de drumuri in judetele Brasov, Covasna, Mures, Sibiu si Vaslui. Infrastructura de transport modernizata va avea ca beneficiari aproximativ 1,2 milioane locuitori din judetele mentionate si se va reflecta, printre altele, in gradul de crestere a mobilitatii populatiei si a bunurilor, reducerea costurilor de transport de marfuri si calatori, scrie Economica.net. Unele companii mari si-au schimbat proprietarul, iar altele au cumparat firme din strainatate. Au existat chiar si tranzactii de sute de milioane de euro, unele dintre ele au castigat chiar titlul de recorduri istorice. Autorul celei mai mari tranzactii a anului a fost Enel. Dar mai mult de nevoie. Curtea de Arbitraj de la Paris a obligat Enel sa cumpere inca 13% din fosta Electrica Muntenia Sud pentru a respecta clauzele contractului de privatizare semnat in urma cu 10 ani. O valoare apropiata a avut si preluarea grupului farmaceutic A&D Pharma de catre fondul de investitii Penta din Cehia. Prin aceasta achizitie, cehii devin proprietarii Sensiblu. Banca Transilvania, a doua mare institutie de credit, a anuntat in noiembrie preluarea Bancpost, informeaza Digi24. . In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte si incaltaminte, respectiv 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE, arata o statistica a Eurostat. Cele mai mari cheltuieli alocate articolelor de imbracaminte si incaltaminte se inregistreaza in Estonia 6,8% urmata de Portugalia 6,3%, Italia 6,2%, Austria 6,1%, Lituania 5.9% si Letonia 5,8%. Pe ultimele pozitii in randul statelor membre se afla gospodariile din Bulgaria 3,2% si Romania 3,4%, potrivit Adevarul Numai concertul de Revelion din Piata George Enescu a costat 2 milioane de lei. Vlad Epurescu a rasfoit Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), a facut un calcul si a ajuns la suma totala de 7 562 000 lei. Cam atat ne-a costat distractia de sarbatori in Bucuresti. Dintre acestia, numai pentru spectacolul de artificii suma cheltuita a fost in jurul a 80 de mii de lei si peste 1,5 milioane de lei pentru Targul de Craciun din Piata Constitutiei. Pentru inchirierea patinoarului din Piata Constitutiei, CREART a alocat 195 750 de lei, iar pentru caruselul Merry Go Round, care, probabil, este piesa de rezistenta, s-au mai dat inca 150 de mii de lei, scrie acesta pe Vice Numarul beneficiarilor de pensii speciale, platiti de Casa Nationala de Pensii, a crescut continuu din ianuarie incoace, potrivit informatiilor oficiale comparate de Economica.net . De acest privilegiu, reglementat printr-o serie de legi, beneficiaza fosti procurori, judecatori, grefieri, personal civil navigant din aviatia civila, auditori publici externi ai Curtii de Conturi, personal diplomatic si consular, parlamentari. Numarul beneficiarilor de pensii speciale a crescut continuu din ianuarie incoace, de la 8.300 de romani platiti cu pensii speciale in ianuarie la 8.900 de beneficiari in octombrie. Magistratii pensionati au luat, in octombrie, in medie, de peste cinci ori mai multi bani la pensie de la bugetul de stat, adica din banii tuturor contribuabililor, decat li s-ar fi cuvenit in baza contributiei pe care au virat-o la sistemul de pensii publice.