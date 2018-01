​Business report: Ce sanse are economia sa creasca in 2018 cu 5,5%, cum estimeaza Guvernul; Trei loturi de autostrada se inaugureaza anul acesta; Ianuarie se anunta o luna "friguroasa" pentru obligatiuni

Comisia Nationala de Prognoza (CNP) are o viziune optimista privind indicatorii economici in 2018, in vreme ce marii jucatori bancari sunt mult mai prudenti si au, uneori, perspective mai severe, din cauza presiunii dobanzilor si a deprecierii monedei nationale. Diferenta majora dintre cele doua perspective este ca, in timp ce bancile finanteaza atat economia cat si deficitul bugetar, CNP furnizeaza argumentele pe care Guvernul a construit bugetul statului si pe care finantatorii economiei le pun sub semnul intrebarii. Cifrele oficiale: Varianta Comisiei Nationale de Prognoza. Comisia Nationala de Prognoza estimeaza pentru 2018 o crestere economica de 5,5%. Produsul Intern Brut (PIB) urmand sa ajunga la 907,9 miliarde lei, iar PIB/locuitor la 46.617 lei. Inflatia medie anuala va fi de 3,1%, dupa o valoare estimata la 2,6% pentru 2017. Cursul mediu ar urma sa scada pana la 4,55 lei/euro (fata de 4,56 lei/euro estimat pentru 2017), potrivit prognozei optimiste a CNP. Rata somajului s-ar putea situa la 3,9% in 2018, conform prognozei oficiale a statului, scrie Curs de Guvernare. 2018 va fi un an record pentru autostrazi - promite Ministerul Transporturilor, care estimeaza ca anul acesta vor fi dati in folosinta 156 de km de autostrada din cei 188 contractati. De cealalta parte, Asociatia Pro Infrastructura, care monitorizeaza marile proiecte de transport din tara, contrazice calculele oficiale si sustine ca nu pot fi deschisi mai mult de 66 de kilometri de drum rapid. Prima inaugurare a unui lot de autostrada este programata marti 9 ianuarie - este vorba despre lotul trei al autostrazii A 10 Sebes-Turda, urmand ca peste cateva luni sa fie deschis si lotul 4 pana la Turda cu o lungime de 16 km. Alti 9 kilometri vor fi ianugurati la sfarsitul verii intre Gilau si Nadasel, pe Autostrada A 3 Transilvania, informeaza Capital. Cu a doua generatie Kia Sorento, coreenii au schimbat fundamental SUV-ul sau de succes. Cu toate acestea, unele probleme vechi au ramas. In 2002, pe cand brandul avea o imagine de marca ieftina, Kia a lansat un SUV care costa mai mult de 30.000 de euro. Cu succes. Sorento a fost atat de apreciat, incat clientii erau dispusi sa astepte pana la 12 luni pentru noua lor masina. Cu a doua generatie a lui Kia Sorento, cunoscuta intern dupa codul XM, Kia a avut indrazneala sa o ia de la zero. Daca predecesorul era tributar retetei clasice a off-roaderelor, cu ingrediente ca puntile rigide, reductor si sasiu de tip scara, pentru a doua generatie a fost folosita ca baza o arhitectura cu caroserie autoportanta, motor amplasat transversal si tractiune fata, anunta Auto-Bild. A 2-a zi de tranzactionare de la BVB a fost una de aprecieri moderate, sub influenta aprecierilor consistente ale burselor mature. Impulsul imprimat este insa firav, avand in vedere amplitudinea miscarii si lichiditatea pietei de actiuni romanesti. Bursa de Valori Bucuresti a ratat un an 2017 exceptional in conditiile in care, incepand din vara, a pierdut corelatia cu pietele externe care au avut evolutii favorabile sau chiar din maxime in maxime la bursa de la New York. La inceputul acestui an, jucatorii activi pe piata de capital romaneasca incearca sa nu piarda trenul unui nou raliu furibund pe activele de risc la nivel mondial. Tendinta a fost "verde" la BVB, insa neinsotita de volume, si cu o usoara subperformare la nivelul cotatiilor in contextul unor piete in euforie, cu noi maxime pe bursa americana, cu indicii japonezi atingand cele mai ridicate niveluri din ultimii 26 de ani si cu pretul petrolului Brent la un varf de peste 68 dolari/baril, nemaivazut din 2014 incoace, conform Profit. Romania are mari sanse ca economia sa sa aiba un avans de 5,5% in 2018, cum prevede proiectul de buget, insa analistii considera ca, in functie de factorii care o vor alimenta, am putea ajunge la dezechilibre majore. Guvernul a construit bugetul pe anul 2018 al Romaniei pe o crestere economica de 5,5%, cifra confirmata recent si de Comisia Nationala de Prognoza (CNP), care estimeaza ca Produsul Intern Brut va ajunge in 2018 la 907,9 miliarde lei. Analistii confirma ca aceasta crestere nu este exagerata, insa contesta modul in care se formeaza ea, urmand sa fie bazata in principal pe consum, la fel ca in anul 2017. Analistul financiar Aurelian Dochia declara ca o crestere economica in jur de 5% "nu este exagerata, nu ar fi imposibila". "In Romania, cu toate ca exista unele riscuri legate de toate aceste experimente fiscal-bugetare care au fost declansate de Guvern, care ar putea sa aiba unele repercusiuni negative, nu cred ca pericolul este atat de mare si destabilizator pentru economia noastra", spune el, citat de Adevarul. Inflatia si pretul petrolului vor pune presiune pe obligatiuni , apreciaza specialistii Saxo Bank, tinand cont de inflatia in crestere si preturile principalelor marfuri tranzactionate global. In Scandinavia, ianuarie este o luna in care se cam sta in casa, cu temperaturi extrem de scazute, vant rece si precipitatii abundente. Anul acesta, s-ar putea sa avem acelasi gen de vreme si la... obligatiuni. Au existat ceva semne spre finalul lui 2017, insa acum se pare ca semnele devin certitudini pentru piata investitiilor cu profit fix. "Cu toate acestea, o schimbare majora nu este mereu 100% sigura si, daca ne uitam la ultimii 8 ani, au mai existat predictii paguboase pentru investitori. De aceea, ezit sa pariez totul pe o carte, dar cred ca merita sa luam in considerare urmatorii factori, acum ca am intrat deplin in ianuarie", apreciaza Simon Fasdal, specialistul Saxo Bank pe investitii cu venit fix. Desi inflatia pare sa fi ramas la niveluri scazute, exista indicii ca, la nivel global, inflatia este in crestere. E greu sa deslusim un trend clar pentru SUA si Europa, insa in Japonia, de exemplu, inflatia are o crestere solida (1% in decembrie 2017, fata de 0,6% estimat), si asta nu se datoreaza numai pretului crescut la energie, spun analistii Saxo Bank, arata Romania Libera. . Romania mai bifeaza in statistica europeana un ultim loc intre statele UE la un indicator sec, care arata preocuparea fata de sanatate si "grija fata de om". Daca va mai amintiti de aceasta sintagma, doar aparent atasata de epoca socialista prin intermediul "limbii de lemn", pastrata si acum prin diverse institutii. Indicatorul se refera la aparatura medicala pentru terapia cancerului. Terapia cu raze X utilizeaza unde de inalta energie pentru a reduce tumorile si a omori celulele canceroase. In 2016, ceva mai mult de 3.500 de echipamente de terapie care functioneaza pe acest principiu au fost utilizate in spitale si de catre furnizorii de servicii de sanatate de tip ambulator din Uniunea Europeana.Romania mai bifeaza in statistica europeana un ultim loc intre statele UE la un indicator sec, care arata preocuparea fata de sanatate si "grija fata de om". Daca va mai amintiti de aceasta sintagma, doar aparent atasata de epoca socialista prin intermediul "limbii de lemn", pastrata si acum prin diverse institutii. Indicatorul se refera la aparatura medicala pentru terapia cancerului, noteaza Curs de Guvernare.