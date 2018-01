Business report: Ce risca romanii care nu si-au schimbat furnizorul de electricitate de la 1 ianuarie; Penny Market: Fenomenul de uptrading va continua in 2018, iar numarul de magazine de proximitate va creste; Piata muncii din SUA a incetinit in decembrie, insa somajul redus si salariile mai mari cresc sansele ca Fed sa majoreze dobanda in martie.

. Piata muncii din Statele Unite a avut, in decembrie, o evolutie mai slaba decat anticipau analistii, economia americana reusind sa creeze numai 148.000 de noi locuri de munca. Analistii intervievati de Reuters estimau ca numarul de posturi va creste cu 190.000. Evolutia este mult sub cea din luna noiembrie, cand au fost infiintate 252.000 de noi locuri de munca, potrivit datelor revizuite. Evolutia foarte buna din noiembrie a fost influentata si de urgananele care au dus la desfiintarea temporara a unor posturi in septembrie si octombrie. Pe de alta parte, salariul mediu orar a crescut luna trecuta cu 0,3% fata de noiembrie, ritmul anual de crestere fiind de 2,5%, arata datele Departamentului american al Muncii. Rata somajului s-a mentinut la 4,1%, minimul ultimilor 17 ani. Evolutia de pe piata americana a muncii a fost incetinita de retaileri, care au desfiintat 20.000 de posturi luna trecuta. Cele mai bune evolutii au fost in sectorul sanatatii si constructii, care au adaugat circa 30.000 de noi locuri de munca fiecare. "Este un pic dezamagitor ca retailul sa piarda 20.000 de locuri de munca in cea mai aglomerata perioada a anului. In rest, raportul mi s-a parut unul bun", spune JJ Kinahan, director de strategie la TD Ameritrade, citat de CNBC. In pofida incetinirii evolutiei locurilor de munca, analistii anticipeaza ca Rezerva Federala (Fed) va majora dobanda de referinta in martie, pe fondul cresterii salariilor si somajului foarte mic. Traderii considera ca probabilitatea ca Fed sa decida insasprirea politicii monetare in martie este de 78%, procentul fiind mai mare decat inainte de publicarea raportului legat de piata muncii, scrie profit.ro Retailerul german Rewe, care controleaza lantul de magazine de discount Penny Market, estimeaza ca piata locala de retail modern va continua sa creasca in urmatoarea perioada, in contextul avansului puterii de cumparare a romanilor. Potrivit companiei de cercetare Euromonitor International, piata de retail modern cu dominanta alimentara a ajuns anul trecut la circa 50 de miliarde de lei, iar pentru anul acesta estimarile indica o valoare de 53 de miliarde de lei. "Datorita nivelului salarial din Romania si a presiunii de covergenta catre media Uniunii Europene, ne asteptam ca piata de retail sa aiba un trend ascendent in urmatorii ani, corelat direct cu cresterea puterii de cumparare", afirma Daniel Gross (foto), general manager al Rewe Romania. "Credem ca in 2018 va exista un uptrading (orientare catre produse mai scumpe " n. red.) pentru consum, iar numarul de magazine de proximitate va creste, ceea ce va ajuta oamenii sa achizitioneze mai multe bunuri si mai scumpe, mai spune Gross, conform New Money Incepand cu 1 ianuarie a fost eliminat in totalitate tariful reglementat de ANRE pentru consumatorii casnici, acestia avand posibilitatea de a-si schimba furnizorul de energie electrica. Insa, mai mult de 90% au ramas fideli vechilor furnizori, neexprimandu-si dorinta de a intra in piata concurentiala, asumandu-si implicit o serie de riscuri. Pana la 1 ianuarie, cand a fost eliminata complet componenta de 10% reglementata de ANRE, mai putin de 10% dintre consumatorii casnici au optat pentru alti furnizori de energie electrica. Cei care au ramas fideli vechilor furnizori, neincheind noi contracte, vor achita facturile la un pret care depinde in totalitate de cel la care furnizorii cumpara electricitate de pe bursa de energie OPCOM. Concret, mai mult de 90% dintre consumatori vor fi facturati la un pret care, in mod normal, nu poate depasi cu mai mult de 8% media pretului de achizitie a energiei electrice de pe pietele la termen OPCOM in trimestrul anterior, precizand ca acestia vor achita un pret variabil pentru energia furnizata, relateaza Adevarul Inainte de a cumpara terenuri in Constanta pe vremea fostului primar Radu Mazare, grupul Orascom, cea mai mare coproratie din Egipt, s-a facut remarcata pe plan global prin lansarea primei retele de telefonie mobila 3G din Coreea de Nord. Afacerea a fost laudata drept un mare succes atat de regimul de la Phenian, cat si de compania egipteana, si este creditata cu "democratizarea" telefonului mobil in Coreea de Nord. Egiptenii nu au reusit insa niciodata sa-si scoata banii din tara si au ajuns chiar sa piarda controlul afacerii, desi erau actionari majoritari. Povestea incepe in 2008, cand Orascom Telecom a obtinut acordul guvernului nord-coreean pentru crearea primului operator 3G din tara, sub denumirea comerciala Koryolink. Orascom era actionar majoritar cu 75%, iar statul controla restul de 25% din capitalul social al noii companii. Lucrurile au mers bine pentru o vreme. Koryolink a ajuns, in 2012, la un milion de clienti, un an mai tarziu la doua milioane, iar in 2015 la peste trei milioane de utilizatori, dintr-o populatie de aproximativ 25 de milioane de oameni. Ascensiunea companiei coincide cu raspandirea telefoanelor mobile la scara larga in Coreea de Nord, o tara izolata, aflata sub diverse embargouri internationale din cauza nerespectarii drepturilor omului, retoricii belicoase si ambitiilor de putere nucleara, anunta Economica.net Ne mai miram ca nu gasim locuri de parcare. Sunt 2.992 de locuri ocupate de masini abandonate de proprietari pe domeniul public.Dupa ce ca avem putine locuri de parcare in Capitala, multe sunt ocupate de masini abandonate. Primariile ridica atatea cate pot si in ritmul in care le permite legea (Legea nr. 421/2002, modificata si completata prin Legea nr. 309/2006 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale). Iar legea specifica multi pasi ce trebuie urmati, doar- doar s-o gasi proprietarul. De multe ori acesta nu este gasit, dar zeci de hartii si zeci de ore sunt consumate in acest sens, noteaza Auto Bild Curtea de Apel Suceava a decis in toamna sa anuleze decizia prin care Fiscul a pus sechestru pe centrala in cogenerare pe biomasa detinuta de gigantul austriac al industriei lemnului Holzindustrie Schweighofer la Radauti, cea mai mare de acest tip din Romania, operata prin intermediul subsidiarei locale Bio Electrica Transilvania, insa ANAF a facut recurs, care urmeaza sa fie judecat la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Instanta suprema nu a fixat inca primul termen de judecata al recursului. Totul a inceput in primavara trecuta, cand, potrivit motivarii sentintei Curtii de Apel Suceava, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava si Directia Regionala a Finantelor Publice Iasi au efectuat un control inopinat la Bio Electrica Transilvania, operatorul centralei in cogenerare pe biomasa a Holzindustrie Schweighofer din Radauti. Sursa citata releva ca investitia in centrala, care functioneaza cu biomasa constand in deseuri provenite din explotarea lemnului si beneficiaza de subventii pe baza de certificate verzi ca producator de energie regenerabila, s-a ridicat la 26,9 milioane euro plus TVA, platibili in rate, si a fost derulata in perioada 2013-2015, relateaza Profit.ro