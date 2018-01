Business report: Grila notarilor 2018: valorile apartamentelor din Bucuresti, mai mari cu 2,5%; "Revolutia fiscala" a PSD-ALDE a dus la o crestere cu 200% a contributiei de sanatate pentru cei mai vulnerabili dintre romani; Autostrazile pentru care statul a platit studii de fezabilitate degeaba

Valorile apartamentelor din Bucuresti au fost majorate cu 2,5% in grila notarilor pentru acest an, arata datele publice analizate de Economica.net. Valorile din grila notarilor sunt orientative pentru stabilirea onorariilor si pentru plata impozitelor pe tranzactiile imobiliare. alorile apartamentelor cu doua camere, confort I, construite dupa 2011 si aflate la etajele intermediare (1-4) au fost majorate cu 2,5% in grila notarilor pentru acest an. O crestere de 2% a fost aplicata si apartamentelor similare, dar construite in periaoda 1978 si 1989, reiese din analiza Economica a 43 de zone din Bucuresti, pentru acelati tip de apartament, dar cu ani de constructie diferiti. Valorile locuntelor din grila notarilor sunt orientative pentru stabilirea onorariului, a taxei pentru tranzactiile imobiliare. Important de retinut este faptul ca de la 1 februarie 2017, tranzactiile imobiliare care nu depasesc plafonul de 450.000 de lei nu mai sunt impozitate.Politica provizoratului, promovata de guvern la conducerile companiilor cu capital majoritar de stat, pune piedici serioase parcursului Romaniei spre statutul de tara membra a Organizatiei pentru Colaborare si Dezvoltare Economica (OCDE). Capacitatea unei tari candidate de a face fata rigorilor OCDE este evaluata, printre altele si in functie de progresele in implementarea principiilor continute in Ghidul privind Guvernanta Corporatista a Companiilor de Stat, elaborat de organizatie, atat pentru membrii sai cat si pentru candidati. Or, Guvernul Romaniei este corigent tocmai la capitolul guvernanta corporatista, unde in ultimul an a facut poasi seriosi inapoi, prin politica impunerii unor membri cu mandat provizoriu, de patru luni (uneori prelungit) in conducerile firmelor de stat, informeaza Curs de Guvernare. Revolutia fiscala" a PSD-ALDE a dus la o crestere de aproape 200% a contributiei facultative de sanatate, potrivit unui mesaj postat pe pagina de Facebook a Platformei Romania 100, infiintata de fostul premier Dacian Ciolos. Calcul este o comparatie intre suma care trebuia platita in perioada Guvernului Ciolos si cea care trebuie platita in prezent. Postarea prezinta si un grafic din care reiese ca in 2016, un roman platea suma de 68,75 de lei pe luna pentru contributia facultativa de sanatate, iar astazi suma care trebuie platita ajunge pasa la 190 de lei pe luna, ceea ce inseamna o crestere cu 189%, precizeaza Capital Compania de Drumuri a platit in perioada 2000-2015 pentru 126 de Studii de Fezabilitate, dintre care a folosit 49. Din studiile facute pentru autostrazi, patru sunt neutilizate, au spus pentru Economica oficialii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In perioada 2000-2015 au fost platite 126 de Studii de Fezabilitate (SF) si folosite 49 SF-uri, au raspuns reprezentantii CNAIR la solicitarea Economica . Acestia au precizat ca pentru autostrazi exista patru SF-uri neutilizate care au costat 13,5 milioane de lei, inclusiv TVA. "Acestea sunt autostrada Centura Bucuresti Nord, autostrada Brasov - Targu Mures, autostrada Targu Mures - Ditrau, Autostrada Ditrau - Targu Neamt", au mentionat oficialii de la Drumuri. Potrivit lor, firmele care au realizat cele mai multe SF-uri platite si neutilizate sunt CONSITRANS, IPTANA si SEARCH CORPORATION. Daca autostrada Centura Bucuresti Nord urmeaza sa fie scoasa la licitatie pentru constructie, dupa ce pentru sectiunea de sud au fost depuse deja oferte, pentru autostrada de la Brasov la Targu Mures nu exista inca un plan concret.Toate datoriile mai mici de 40 de lei, pe care contribuabilii erau obligati sa le achite catre ANAF, vor fi eliminate din data de 7 ianuarie 2018 si nu vor mai figura in evidentele fiscului. Potrivit art. 266 din Codul de procedura fiscala si a Ordinului ANAF nr. 3.497/2015, creantele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului precedent, mai mici de 40 de lei, se scad din evidentele fiscale in primele sapte zile ale anului in curs. Cu alte cuvinte, datoriile de pana in 40 de lei, datorate la finele lui 2017 organului fiscal central, trebuie scazute din evidentele fiscale ale contribuabililor pana la data de 7 ianuarie 2018. Plafonul de 40 de lei a fost introdus, potrivit Codului de procedura fiscala, cu scopul de a a evita situatiile in care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin posta, sa fie mai mari decat creantele fiscale supuse executarii silite, scrie Romania Libera Pretul mediu al unui litru de benzina in Uniunea Europeana era de 1,37 euro in prima zi a acestui an, in timp ce motorina avea un pret mediu de 1,26 euro/litru, conform datelor centralizate si anuntate de Eurostat. In prima zi a acestui an, in Romania pretul unui litru de benzina era de 1,108 euro, conform statisticii Oil Bulletin, comunicata de DG Energy. La cursul euro comunicat de Banca Centrala Europeana in ultima zi lucratoare de anul trecut (4,6585 lei/euro), rezulta ca benzina se comercializa in prima zi a anului in Romania cu pretul de 5,165 lei/litru. Daca benzina din Romania era mai ieftina cu aproape 20% fata de media europeana, motorina costa cu doar 10% mai putin in Romania fata de pretul mediu din UE. Practic, un litru de motorina se comercializa in prima zi a acestui an cu 5,27 lei/litru, adica 1,13 euro/litru, fata de media Uniunii Europene, de 1,26 euro/litru, noteaza Capital.