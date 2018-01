Business report: Sefii de la Drumuri merg azi in inspectie pe prima autostrada care ar putea fi inaugurata in 2018; Oportunitati ratate: Companiile romanesti nu au fructificat anii dobanzilor scazute. Si nici bancile. Cauzele

Oficiali ai Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) inspecteaza marti lotul 3 al Autostrazii Sebes - Turda (12,4 kilometri), prima sosea rapida care ar putea fi inaugurata anul acesta. Marti, 9 ianuarie, are loc inspectia pe lotul 3 al Autostrazii Sebes - Turda iar pe 10 ianuarie va fi emis raportul Comisiei de Receptie, a spus, pentru Economica , Alin Serbanescu, purtatorul de cuvant al CNAIR. Termenul pentru efectuarea receptiei acestui lot de autostrada a fost amanat din cauza unor neconformitati, explicau la finele anului trecut reprezentantii CNAIR. Ei mentionau ca desi stadiul fizic al lucrarilor ajunsese la 99%, a fost nevoie ca receptia la finalizarea lucrarilor sa fie reprogramata pentru data de 9 ianuarie 2018.Companiile romanesti au ratat fereastra de oportunitate din ultimii ani, de finantare la dobanzi mici. Au luat in considerare oportunitatea abia in a doua jumatate a anului 2016, adica atunci cand aceasta a inceput sa se epuizeze. Revirimentul apetitului pentru credite s-a produs, insa, caci fereastra de oportunitate s-a obturat considerabil din septembrie 2017 incoace, adica de cand piata a declansat un nou ciclu monetar, marcat de noua tendinta de crestere a dobanzilor. Ferestrele de oportunitate. Piata dobanzilor a revenit pe parcursul anului 2010 la valorile de dinainte de criza, si s-a stabilizat in urmatorii trei ani si jumatate pe un palier intre 9 si 10%, dobanda medie la creditele noi, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), relateaza Curs de Guvernare. Forta de munca specializata si salariile mici au reprezentant, ani buni, un mare avantaj competiv al Romaniei. De ceva timp, paradigma s-a schimbat. Salariile au inceput sa creasca, iar de pe bancile scolilor nu prea au mai iesit specialisti. In plus, din ce in ce mai multi romani, mai ales cei cu spirit de initiativa, s-au hotarat sa plece din tara. Tot acest tablou prefigureaza o criza a fortei de munca. Despre 2017 se poate spune ca a fost un an bun pentru economie. Dovada in acest sens sta cresterea PIB, indicator la care Romania se bate de la egal la egal cu statul chinez. Iar performanta este obtinuta fara atragerea de fonduri europene, a caror absorbtie se apropie de un dezolant 1%. Astfel, in ciuda debandadei legislative, companiile au reusit sa obtina rezultate peste asteptari. Au avut insa o alta provocare: recrutarea de personal, precizeaza Capital. Niciun alt SUV compact nu este la fel de nobil precum Range Rover Evoque. Britanicul necesita, insa, o mare atentie la detalii. Daca imaginea si designul ar fi totul, atunci Evoque ar fi perfectiunea intruchipata. Off-roaderul de lifestyle, lansat in 2010, inca arata incantator si profita de prestigiul distinsilor sai frati de marca. Cumparatorul va fi satisfacut de oferta generoasa: Evoque ofera, pe langa cele trei versiuni de caroserie, optiune pentru tractiune fata sau integrala. In plus, exista oportunitati nenumarate de a ajunge cu pretul in zone stratosferice, prin adaugarea numeroaselor echipamente optionale disponibile. Trebuie notat, insa, ca pretul mare al modelelor noi si cererea constanta de pe piata influenteaza si cotatiile pe piata second-hand. Chiar si dupa patru ani si mai mult de 100.000 de kilometri rulati, un Evoque nu este deloc ieftin, scrie Auto-Bild. Anul care tocmai a inceput ar putea fi o calatorie cu peripetii pentru Uber Romania, compania care a pus pe jar osificata industrie de taximetrie. O mare de masini galbene a inghetat circulatia in Piata Victoriei din Capitala, cu putine zile inainte de Craciun. Tonul revendicarilor celor cateva sute de taximetristi a prins pe alocuri accente extreme: "Eliminarea Uber de pe piata" si "eliminarea concurentei neloiale", au fost doua dintre doleantele exprimate franc de protestatari. Nu era nici pe departe prima data cand Uber se afla in centrul unui scandal zgomotos. Era insa o premiera faptul ca, in decursul a 24 de ore, compania americana primea simultan trei lovituri din directii diferite: Curtea Europeana de Justitie, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) si strada, conform NewMoney. Datoria globala totala a crescut la finele celui de-al treilea trimestru din 2017 la valoarea record de 233.000 de miliarde de dolari, cu 16.000 de miliarde de dolari mai mult decat in 2016. Companiile conduc in acest top, urmate de guverne, institutii financiare si cetateni. Companiile sunt responsabile in mare masura pentru aceasta crestere. Fata de 2007, cand inregistrau datorii de 42.000 de miliarde de dolari, in 2017 valoarea datoriilor companiilor a crescut la 68.000 de miliarde de dolari. Companiile sunt urmate de guverne, de institutiile financiare si de simplii cetateni. Fata de 2007, datoriile guvernelor au crescut de la 33.000 de miliarde de dolari la 63.000 de miliarde de dolari. Institutiile financiare inregistrau credite in valoare de 58.000 de miliarde de dolari, fata de 53.000 de miliarde in urma cu zece ani, iar datoriile persoanelor fizice au crescut cu 10.000 de miliarde de dolari, de la 34.000 de miliarde de dolari la 44.000 de miliarde de dolari, noteaza Romania Libera. Anul agricol 2017 se anunta unul al recordurilor pentru mai multe culturi, astfel ca si exporturile cresc substantial. Autoritatile straine anunta insa ca Romania nu va fi competitiva pe pietele externe, din cauza infrastructurii rutiere. Vremea favorabila, subventiile generoase, managementul bun al fertilizatorilor si tratamentele aplicate au generat o crestere a productiei la hectar atat pentru culturile de vara cat si cele de toamna. Conform estimarilor, numai la grau, porumb si orz productia totala va fi cu cel putin 10% mai mare decat cea a anului trecut, ceea ce ar trebui sa genereze, teoretic, exporturi mai mari. Departamentul pentru Agricultura al SUA (USDA) avertizeaza insa ca Romania isi pierde avantajul unei productii bune din cauza infrastructurii de transport precare. Mai mult, nici cu capacitatea de stocare nu stam foarte bine, ceea ce pune presiune pe pret in perioada de recoltare, arata Economica