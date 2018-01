Business report: De ce a preluat un fond de investitii american ultima banca greceasca scoasa la vanzare in Romania; CNAIR nu deschide o autostrada pentru niste becuri si alte neconformitati; Filmele romanesti au avut un 2017 mai prost decat al tau

2017 a fost unul dintre cei mai activi ani pentru sectorul bancar romanesc, fiind marcat de exit-ul bancilor elene, de consolidarea pozitiilor unor jucatori locali, dar si de intrarea unor nume noi. Dupa ce ungurii de la OTP Bank au preluat Banca Romaneasca de la National Bank of Greece, iar clujenii de la Banca Transilvania au batut palma cu Eurobank Group pentru achizitionarea Bancpost, finalul de an a mai adus o tranzactie pe piata bancara romaneasca, JCF - unul dintre cele mai cunoscute fonduri de private equity specializate in domeniul financiar - anuntand preluarea operatiunilor Piraeus Bank, scrie New Money Dupa demolarea unei portiuni din autostrada Orastie-Sibiu, oficialii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu inaugureaza alte sosele la patru benzi fara a verifica cu strictete modul privind respectarea sigurantei rutiere si proiectul de construire a drumului si structurilor. De la sfarsitul anului trecut, oficialii CNAIR au anuntat ca cei 12,4 km de autostrada, respectiv lotul 3 Sebes-Turda, sunt finalizati in proportie de 99%, scrie Capital ompaniile romanesti au ratat fereastra de oportunitate din ultimii ani, de finantare la dobanzi mici. Au luat in considerare oportunitatea abia in a doua jumatate a anului 2016, adica atunci cand aceasta a inceput sa se epuizeze. Revirimentul apetitului pentru credite s-a produs, insa, caci fereastra de oportunitate s-a obturat considerabil din septembrie 2017 incoace, adica de cand piata a declansat un nou ciclu monetar, marcat de noua tendinta de crestere a dobanzilor, scrie cursdeguvernare.ro Anul agricol 2017 se anunta unul al recordurilor pentru mai multe culturi, astfel ca si exporturile cresc substantial. Autoritatile straine anunta insa ca Romania nu va fi competitiva pe pietele externe, din cauza infrastructurii rutiere.Conform estimarilor, numai la grau, porumb si orz productia totala va fi cu cel putin 10% mai mare decat cea a anului trecut, ceea ce ar trebui sa genereze, teoretic, exporturi mai mari. Departamentul pentru Agricultura al SUA (USDA) avertizeaza insa ca Romania isi pierde avantajul unei productii bune din cauza infrastructurii de transport precare, scrie Economica.net n 2016, filmele romanesti au doborat recorduri, dovedindu-se foarte populare, cu 428.000 de bilete vandute. In 2017, vanzarile de bilete au scazut cu 43%, cu doar 243.000 de bilete vandute pentru productiile locale. Vanzarile din 2017 sunt asemanatoare cu cele din 2013 (243.000), dar mai bune decat in 2014 (200.000) si 2015 (204.000 bilete). In 2017, cel mai popular film romanesc a fost "Octav", al lui Serge Ioan Celibidachi, cu peste 56.000 de bilete vandute. Acesta a fost aspru judecat de critici. A beneficiat insa de una din cele mai scumpe campanii promotionale din istoria recenta a cinematografiei romanesti, potrivit Playtech.ro Cele doua aeroporturi din Capitala - Henri Coanda Otopeni si Aurel Vlaicu Baneasa - au inregistrat anul trecut un numar record de pasageri - 12,84 milioane, in crestere cu 16,8% fata de anul 2016, potrivit Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Totodata, si numarul de miscari de aeronave a crescut cu 7,7% fata de 2016, pana la 130.000 de aterizari si decolari pe cele doua aeroporturi din Bucuresti. Cu alte cuvinte, cele doua aeroporturi au inregistrat anul trecut, in medie, circa 360 de decolari si aterizari zilnic, potrivit New Money Romania s-a plasat in luna noiembrie 2017 in fruntea statelor membre UE ca indice al preturilor productiei industriale (prescurtat IPPI, cu baza de referinta 2010), potrivit datelor publicate de Eurostat. Cu o crestere de 16,6% pe total piata domestica, am devansat net balticele Estonia (+14,8%), Lituania (+13,8%) si Letonia (+13,7%), intre care s-a intercalat, foarte interesant, Belgia (+13,9%), scrie cursdeguvernare.ro Cu proprietarii Vitantis Shopping Center, de langa targul de masini din cartierul bucurestean Vitan, dornici sa schimbe destinatia centrului comercial din lipsa performantelor, revista Capital va prezinta parcursul celorlalte malluri din Romania care au avut o soarta similara. O parte dintre ele au fost trasformate in spatii de productie. Prima fabrica deschisa intr-un fost mall a fost cea a nemtilor de la Leoni, care au inchiriat aproape o treime din Armonia Arad si produc aici cabluri pentru industria auto, scrie Capital