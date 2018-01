Business report: Autostrada Sibiu - Pitesti va avea garduri ranforsate de 3 metri pentru ursi si cerbi si ecoducte care "taie" tunelurile; Romanii au cumparat online produse in valoare de 2,8 miliarde de euro in 2017; Presiunea pe care balanta comerciala o pune pe curs

Valoarea totala a cumparaturilor online facute de romani anul trecut a ajuns la 2,8 miliarde de euro, cu aproape 40% peste nivelul din 2016, cand suma cumulata a fost de doua miliarde de euro, arata datele si estimarile furnizate de principalii jucatori din comertul electronic romanesc si specialistii din cadrul GPeC (Gala Premiilor eCommerce). In 2017, romanii au cheltuit, in medie, 7,67 milioane de euro zilnic pentru cumparaturi facute pe internet. O particularitate importanta a anului trecut consta in cresterea valorii produselor achizitionate online, pusa de specialisti pe seama cresterii salariilor si, implicit, orientarea consumatorilor catre produse de calitate mai buna. Bilantul cuprinde strict produsele fizice (tangibile) care au fost comandate online, potrivit NewMoney. Autostrada Sibiu - Pitesti va avea garduri ranforsate de trei metri inaltime, astfel incat mamifere mari precum ursi si cerbi sa nu patrunda pe calea de rulare. De asemenea, vor fi construite trei ecoducte, unul perpendicular pe un tunel. Vezi ce masuri sunt propuse pentru protejarea animalelor de pe traseul celei mai asteptate autostrazi din Romania. Opt noduri rutiere, 70 de poduri, 57 de viaducte, noua tuneluri si trei ecoducte vor fi construite pe Autostrada Sibiu - Pitesti, potrivit unui memoriu realizat de EPC Consultanta de Mediu pentru emiterea Acordului de Mediu. Documentul a fost postat pe site-ul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, care a anuntat ca asteapta observatii din partea publicului. "15 poduri peste Topolog? Ecoduct in tunel", intreaba membri ai forumului Asociatiei Pro Infrastructura, care arata ca pozitia unuia dintre cele trei ecoducte propuse pe aceasta autostrada se suprapune cu cea a unui tunel, anunta Economica. Cursul de schimb mediu euro/leu a inregistrat in 2017 cea mai mare crestere din ultimii cinci ani, iar cursul la final de an cel mai consistent avans din ultimii opt ani, potrivit datelor oficiale. Totusi, valorile de 1,72% si, respectiv, 2,61% sunt relativ mici raportat la practica internationala, unde fluctuatiile in trio-ul euro-dolar-lira sterlina sunt mult mai importante. Diferenta este ca acele economii sunt mai puternice si isi permit fluctuatii mai mari de curs, pe cand economia romaneasca a mult mai putin solida iar expectatiile de stabilitate leului sunt mult mai ridicate, tocmai prin faptul ca in majoritatea celor noua ani din intervalul 2009 - 2017, variatiile au fost cu totul minore, de pana la un procent sau usor peste, relateaza Curs de Guvernare. Romania a exportat 8.715 tone de oua in primele noua luni din 2017, in crestere cu 29% fata de de perioada similara din 2016, iar incasarile au urcat cu 53% pana la 9,555 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Pe de alta parte, desi importurile de oua din tarile intra si extracomunitare au fost usor mai mici in perioada ianuarie - septembrie 2017, respectiv 7.808 tone, sumele cheltuite au depasit 14,48 milioane de euro. Potrivit datelor Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR), un roman mananca, in medie, 240 - 250 de oua anual, ceea ce reprezinta un consum de 20 pana la 22 de oua intr-o luna obisnuita, insa in luna in care se sarbatoreste Pastele consumul pe locuitor "sare" la circa 30 de oua, precizeaza Capital. aloarea totala a tranzactiilor cu terenuri destinate constructiei de proiecte imobiliare a ajuns anul trecut la peste 350 de milioane de euro, aproximativ 70% din aceasta suma inregistrandu-se in Capitala, potrivit datelor companiei de consultanta imobiliara Colliers International. "Piata de terenuri traverseaza cea mai buna perioada din ultimii 10 ani. Cererea s-a diversificat in decursul anului 2017 din punct de vedere al zonelor de interes si al sectoarelor imobiliare care au nevoie de suprafete pentru noi dezvoltari. Mai mult, investitori noi si-au facut intrarea pe aceasta piata, atrasi de randamentele superioare oferite de dezvoltarea imobiliara in piata locala comparativ cu alte piete sau sectoare economice. In Capitala, segmentului rezidential i-a revenit mai mult de jumatate din valoarea tranzactiilor cu terenuri, care au crescut mai ales in valoare, restul fiind preluat aproximativ egal de segmentele de retail si birouri", a declarat Sinziana Oprea, director asociat in departamentul de terenuri al Colliers International Romania, citata de NewMoney. Premiera in industria auto - clientii pot personaliza automobilul cu tehnologii de printare 3D. Mini ridica individualizarea specifica marcii la un nou nivel -pachetul inovator permite productia de decoratiuni semnalizatoare laterale, praguri iluminate ale usilor si proiectoare LED pentru usi in designul creat de client. Clientii pot selecta, proiecta si comanda piese de personalizare disponibile in gama de produse Mini Yours Customised la noul magazin online, dezvoltat special pentru noul pachet. Ulterior, produsele personalizate vor fi fabricate folosind proceduri de productie inovatoare, cum ar fi imprimarea 3D si inscriptia cu laser. Produsele create individual vor fi livrate in doar cateva saptamani. Clientul poate face acest lucru dupa achizitionarea automobilului, anunta Auto-Bild. In trimestrul III al anului 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania (+52%) si in august au atins maximele Europei de Est (peste 90 de euro/MWh), reiese dintr-un raport al Comisiei Europene privind evolutia pietelor de electricitate din UE. "Pe parcursul intregului trimestru III al anului 2007, preturile en gros de energie electrica au fost cele mai ridicate in Romania din intreaga regiune CEE (n.n.- Europa Centrala si de Est), din cauza producerii de energie electrica si nucleara inferioara celei obisnuite in tara respectiva, chiar si in contextul producerii de energie electrica nucleara in mod traditional", se arata in raportul DG Energy, informeaza Romania Libera.