Business report: Mediul de afaceri: 2018 este anul incertitudinilor. Care sunt principalele riscuri pentru economie; Fiscul, "Bau-baul" care sperie doar contribuabilii cinstiti; Sistemul romanesc de sanatate asteapta salvarea

Oamenii de afaceri sunt rezervati in privinta evolutiei economice din acest an. Acestia sunt de parere ca economia Romaniei va continua sa creasca, dar avansul se va tempera semnificativ fata de cel din 2017. Totodata, principalele probleme semnalate de mediul de business pentru 2018 sunt inflatia, deprecierea leului si incertitudinile legate de cadrul fiscal, arata cel mai recent barometru de opinie realizat de KeysFin. Majoritatea (54%) oamenilor de afaceri chestionati au estimat o crestere a Produsului Intern Brut intre 4 si 4,5% pentru acest an, 7% din respondenti au estimat o crestere a PIB-ului de sub 4%, in timp ce un sfert (23%) au indicat un avans economic de peste 5%. Totusi, 16% au evitat sa raspunda, considerand ca sunt prea multe incertitudini legate de evolutiei economiei, mai ales in a doua parte a anului, informeaza NewMoney Recentele modificari aduse Codului Fiscal vor fi departe de a avea efectul scontat, acela de a determina cat mai multe persoane sa-si declare veniturile si sa-si plateasca contributiile. In schimb, sute de mii de contribuabili s-ar putea trezi cu conturile blocate, asa cum s-a intamplat si in 2017, doar pentru ca formularele ANAF au fost schimbate peste noapte si au doar cateva saptamani la dispozitie pentru a le depune. Dincolo de faptul ca Fiscul va incasa mai multi bani pentru buget, ca urmare a cresterii salariului minim pe economie de la 1.450 la 1.900 lei - nivel fata de care se aplica procentele datorate pentru impozitul pe venit si contributiile la sanatate si pensii -, numarul celor care-si vor declara si plati singuri taxele va fi mai mic de jumatate fata de anul trecut, scrie Adevarul. Schimbarea becurilor clasice cu cele LED aduce economii substantiale in factura de energie electrica, chiar si in Romania, unde preturile la energia vanduta consumatorilor casnici sunt printre cele mai mici din Europa. Cat castigati la factura si la ce trebuie sa va uitati. Daca inlocuiti un bec clasic, cu incandescenta, de 60W, cu un bec cu tehnologie LED, de 10W, care emite aproape acelasi flux luminos, economisiti 6 euro intr-un an, la o durata de folosire de trei ore pe zi, potrivit datelor dintr-un infografic prezentat recent de Eurostat, serviciul de statistica al Comisiei Europene. Economia este valabila luand in calcul pretul energiei aferent unui consum anual cuprins intre 2.500 si 5.000 kWh pe an (deci peste 200 de kWh consum mediu lunar), potrivit datelor Eurostat, relateaza Economica. Grupul de initiativa civica "Impreuna pentru A8" organizeaza vineri, la Hotel Unirea din Iasi, o intalnire de lucru in care isi propune sa reafirme sustinerea pentru construirea A8 - Autostrada Marii Uniri - pe traseul "Ungheni - Iasi - Targu Mures". De precizat: Autostrada Ungheni- Tg. Mures nu figureaza pe lista prioritatilor de infrastructura enumerate miercuri seara, la Antena 3, de catre premierul Mihai Tudose. "Noi, organizatorii evenimentului de la Iasi, dorim sa afirmam public, cu tarie si responsabilitate ca mesajul nostru catre romani si Romania este unul de unitate si de colaborare", transmite organizatia prin intermediul unui comunicat. Potrivit organizatorilor, la intalnire vor participa "institutii, organizatii si lideri ai comunitatii care trebuie sa-si coordoneze eforturile pentru ca autostrada A8 sa devina realitate, de la reprezentanti ai guvernului, parlamentari de toate culorile politice din judetele prin care ar urma sa treaca autostrada, primari si presedinti de consilii judetene, pana la lideri ai comunitatilor religioase, ai societatii civile, mediului de afaceri si mass media", potrivit Curs de Guvernare. Medicii din Romania viseaza in acest an la dublarea sau chiar triplarea salariilor, asa cum le-a fost promis. Din pacate, chiar daca acest lucru se va intampla - desi efortul bugetar este imens -, sistemul medical romanesc nu se va vindeca. Salarii mai mari pentru personalul medical, o lege a vaccinarii, un nou program de testare si mai putina birocratie pentru parintii care trebuie sa stea cu copilul bolnav in spital. Acestea sunt cateva dintre promisiunile guvernantilor pentru anul 2018. Teoretic, se poate intampla. In primul rand, fondurile primite de sistemul de sanatate sunt mai mari decat anul trecut. Ministerul Sanatatii va avea, in 2018, un buget de 8,76 miliarde de lei, cu 4,59% mai mult decat alocarea din 2017, potrivit Legii bugetului de stat, anunta Capital Banii stransi in fondurile de pensii private ar face mai multi "pui" daca administratorii ar putea diversifica tipurile de investitii pe care le pot face -mare parte din contributii fiind orientate catre sectorul public. "Cinstit vorbind, faptul ca noi investim atat de mult in titluri de stat si, repet, nu este preferinta noastra, este ceea ce ne impune (legea, n.r.), inseamna ca, pana la urma, o parte din acesti bani sunt dati spre administrare bugetului de stat si nu sunt administrati privat, asa cum probabil ar fi bine sa se intample", spune Radu Craciun, presedintele BCR Pensii. In opinia sa, ar fi nevoie de o evaluare serioasa a maturitatii sistemului de pensii private din Romania si a normelor de investitii care il guverneaza. La zece ani de la infiintare si cu active ce vor depasi pragul de zece miliarde de euro in 2018, fondurile de pensii private pot incepe sa isi asume si o misiune secundara, dar la fel de importanta -de a sprijini si finanta dezvoltarea economiei locale, conform NewMoney. La prima vedere, cea mai evidenta caracteristica de identificare a noilor BMW Seria 2 Active Tourer si BMW Seria 2 Gran Tourer este grila radiatorului semnificativ mai mare, care le ofera prezenta semnificativ mai mare si putere expresiva. Spoilerul fata este dominat de o priza de aer mare, finisata in negru, care este divizata in trei sectiuni si al carei efect este accentuarea latimii automobilului. Noile proiectoare de ceata LED optionale au fost incorporate in prizele de aer exterioare (nu si la modelele PHEV). Farurile - in aranjamentul circular dublu familiar - sunt disponibile si ele cu optiunea de tehnologie LED sau LED adaptiva cu faza lunga antiorbire. La spate, tevile de esapament ale evacuarii au acum o sectiune transversala mai mare, de 90 de milimetri. Acum, in urma actualizarii modelului, toate modelele cu motorizare cu patru cilindri au doua tevi de esapament, precizeaza Auto-Bild.