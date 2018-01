​Business report: Statul pune la bataie 60.000 de bilete la statiune in acest an. 9.000 de romani merg gratuit la tratament balnear; Produsele congelate importate se vand "ca painea calda", in timp ce pe fabrici se pun lacatele; Anul in care energia poate sa impinga cu putere Romania

Cuptoarele marilor fabrici de paine s-au inchis, iar in locul lor s-au inaltat cladiri de birouri, mult mai rentabile pentru proprietari. Chiar daca au aparut brutariile mici, de cartier, mai nou tendinta este sa importam tot mai mai multe produse de patiserie congelate. Numai anul trecut au ajuns in hipermarketuri chifle si paine congelate in valoare de 200 de milioane de euro, adica 5% din consumul total. Se coc pe loc si se vand calde, asa ca si cererea e tot mai mare. Din pacate, vremea franzelelor aburinde cu coaja crocanta, minunate cu un strat de unt, a apus. Vechile fabrici din Capitala, care produceau cateva sute de tone si-au inchis rand pe rand portile: Pajura, Lujerul, Graul, Spicul, Plevnei si Titan, sunt doar cateva exemple. Numai fabrica Plevnei producea 200 de tone de paine in fiecare zi, insa in urma cu trei ani a fost inchisa. Sorin Minea, ROMALIMENTA: "La patiserie suntem buni, al naibii de buni. Din pacate costurile sunt mari si la patiserie si panificatie mai exista o belea mare. Piata neagra e uriasa si nu e cuantificata." Pentru ca importul de paine congelata creste de la un an la altul, iar hipermarketurile si supermarketurile prefera sa vanda aceste produse clientilor pentru ca sunt mai ieftine, patronatul din industria painii a investit aproape 50 de milioane de euro intr-o fabrica din Turda, care va produce exact ceea ce se cere: produse de patiserie congelate, relateaza Stirile ProTV Aproape 60.000 de salariati si pensionari pot merge in 2018 la statiune in unitatile de tratament balnear ale Casei Nationale de Pensii Publice. Dintre acestia, doar circa 9.000 de romani vor putea beneficia gratuit de bilet la statiune. In unitatile de tratament balnear, proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice, este asigurat pentru anul 2018 un numar de maxim 59.527 de locuri la tratament balnear, se arata intr-un proiect de Hotarare de Guvern aflat acum in dezbatere publica. Casa Nationala de Pensii Publice distribuie biletele de tratament balnear prin casele teritoriale de pensii si deconteaza costul acestora din fondurile aprobate prin Legea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat pe anul 2018. Pentru anul 2018, tariful maxim acceptat pentru un bilet de tratament balnear este de: 1.684 lei pentru un bilet la categoria 2 stele si 1.764 lei pentru un bilet la categoria 3 sau 4 stele, conform prevederilor Ordinului nr. 269/03.01.2018 aprobat de Presedintele Casei Nationale de Pensii Publice. Pretul biletului de tratament balnear va include tariful pentru 12 zile de tratament, se mai arata in nota de fundamentare a proiectului de Hotarare de Guvern, aflat acum in dezbatere publica, anunta Economica.net Romania realizeaza anual 500-600 de filme si seriale, dintre care cea mai mare parte sunt productii de televiziune. Departe inca de cifrele hollywoodiene sau de cele ale unor tari cu traditie in cinematografie precum Franta sau Marea Britanie, productiile romanesti au inceput totusi sa gaseasca recunoastere si pe scena inter￯na￯tionala. In Romania s-au produs 26 de filme de lung si mediu metraj in 2016, o cifra care a crescut pu￯ter￯nic in ultimele trei decenii, avand in vedere ca, spre exemplu, in 1990, doar patru astfel de filme au fost realizate pe plan local, arata cele mai recente date de la Institutul National de Statistica. La polul opus, pe segmentul de filme documentare si stiintifice, in 2016 Romania a livrat doar sapte astfel de productii, fata de 354 in 1990. Pe de alta parte, o crestere semni￯ficativa a inregistrat categoria de seriale de televiziune, cu 476 de astfel de productii la nivelul anului 2016, fata de doar 14 in primul an de dupa Revolutie. In ultimii ani, Romania a ajuns pe harta cine￯matografica a Europei si pe segmentul de filme de scurt sau lung metraj, iar printre cei mai titrati regizori locali se numara Cristi Puiu, care a semnat productii precum "Moartea domnului Lazarescu" (care a obtinut premiul Un Certain Regard la Festivalul de la Cannes) sau scurtmetrajul "Un cartus de Kent si un pachet de cafea" (distins cu Ursul de Aur la Berlin). Si regizorul Cristian Mungiu a devenit un reper in cinema￯tografia roma￯neasca, cu productii premiate la nivel international precum "4 luni, 3 saptamani si 2 zile" (Palme d'Or la Cannes, Premiul Academiei Europene de Filme pentru cel mai bun film) sau ￯Dupa dealuri" (cel mai bun scenariu la Festivalul de Film de la Cannes), noteaza New Money Anul care tocmai a trecut a fost atipic in peisajul energetic romanesc al ultimului deceniu. Astfel, mai ales in primele doua luni ale lui 2017, s-au inregistrat recorduri de productie si consum de electricitate, in timp ce gazele s-au extras la capacitate maxima din perimetrele de productie si s-a apelat la importuri masive. Toata lumea spera la un 2018 linistit, chiar daca deja se anunta mai multe provocari. In ianuarie si februarie 2017, un val de frig extrem s-a abatut asupra Romaniei. Acesta a avut efecte importante in piata locala de energie, care a inregistrat o schimbare de paradigma. Astfel, pentru prima data in ultimii patru ani, in aceasta perioada a anului, electricitatea s-a scumpit. De asemenea, gazul rusesc de import a ajuns sa asigure jumatate din consumul Romaniei, atat din pricina frigului, dar si pentru ca a inregistrat preturi chiar mai mici decat cel din productia locala (in 2013, acesta costa de trei ori mai mult decat cel romanesc). Apa din lacuri a inghetat, nivelul Dunarii s-a situat foarte jos, iar eolienele nu mai functionau la temperaturi de -20C. Termocentralele au fost nevoite sa isi tureze turbinele la maximum ca sa suplineasca deficitul de oferta de energie, fiind pentru prima data dupa multi ani cand toate cele opt grupuri ale Complexului Energetic Oltenia au functionat concomitent. In plus, au aparut declaratiile panicarde ale oficialitatilor, in frunte cu ministrul Energiei, Toma Petcu, care vorbeau despre o ￯criza energetica iminenta". Ba chiar, s-a mers pana la emiterea unei legi care sa interzica exporturile de energie. Coroborarea acestor factori a avut efecte dintre cele mai nedorite, relateaza Capital Romanii sau mai bine zis romancele cumpara cele mai multe rochii de zi seara. Iar pantofii cu toc, dupa ora 23, cam in acelasi timp cu ceasurile. Lenjeria intima, in schimb, este apreciata dimineata. Dincolo de gluma, totul se intampla in magazinele de pe internet, unde romanii au cheltuit in 2017 nu mai putin de 7,5 milioane de euro pe zi. Este o suma record, care a dus la cresterea vanzarilor din acest domeniu cu 40% intr-un singur an. Cele mai multe haine sunt cumparate miercurea si joia. Cei mai multi pantofi cu toc, dupa ora 23, pantofii sport dupa miezul noptii, rochiile de zi dupa ora 21, iar lenjeria intima dimineata intre 7 si 9, potrivit statisticilor magazinelor online. Mira Anghelescu, COO al unui magazin online de fashion: "In cursul diminetii exista un interval de doua ore, mai exista undeva in jurul pranzului un varf al tranzactiilor si foarte interesant seara, in special dupa ora 21. Vedeta ar fi in acest moment rochia de zi, cumva ciudat pentru acest moment al iernii, in anii trecutii gecile, paltoanele erau categoriile cele mai vandute." Televizoarele, telefoanele si calculatoarele se vand bine dupa ora 10 dimineata si sunt cumparate mai ales de pe laptopul de la birou, noteaza Stirile ProTV. BMW a fost implicat in dezvoltarea echipamentului sportiv utilizat de Federatiei Germane de Bob si Sanie. Competenta unei intregi serii de ingineri BMW este incorporata in boburi: aerodinamica, ergonomie si analiza structurala. Boburile sunt fabricate din carbon, un material cu care BMW are competente speciale nu numai in productia de automobile si in motorsport, ci si in America's Cup, cea mai dificila competitie de navigatie din lume. In centrul de testare aerodinamica si in tunelul aerodinamic ale BMW Group, BSD poate testa si optimiza echipamentul sportiv, dar poate sa si consulte specialistii BMW in aerodinamica, scrie Auto Bild