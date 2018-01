Business report: Peste jumatate de milion de "rable" au fost inmatriculate in Romania, in 2017. Doua treimi au fost nemtesti; Cresterea economica nu se vede in buzunarele romanilor. Bunastarea lor e ca acum 5 ani; Vremea blanda a condus la ieftinirea energiei electrice pe piata spot

in buzunarele romanilor. Bunastarea lor e ca acum 5 ani. In pofida unei cresteri explozive a produsului intern brut, pe fondul majorarii salariilor in sectorul public si al reducerii taxelor, avutia statului din Balcani, calculata raportand activele oamenilor la venitul disponibil, ramane la aproximativ acelasi nivel de acum cinci ani. Pentru anumite persoane, castigurile finanteaza lucruri esentiale de zi cu zi, inclusiv alimente si haine, de inteles pentru o tara in care conditiile de trai sunt printre cele mai proaste din UE. Altii se rasfata cumparand vacante si televizoare si numai o mica parte dintre romani investesc in active pe termen lung precum apartamente. Florian Libocor, economist la BRD-Groupe Societe Generale SA in Bucuresti, afirma ca oamenii se comporta ca si cum generozitatea Guvernului se va mentine pe termen nedefinit, informeaza Adevarul Cum arata modelul fabricat de Softronic pentru suedezi. Softronic Craiova a realizat prima locomotiva dupa specificatiile clientului suedez Green Cargo. Aceasta face parte din editia "Cercul Polar" si poate rezista la temperaturi scazute de – 50 grade Celsius. Toate locomotivele Transmontana vor fi construite de acum incolo dupa specificatiile modelului 031, chiar daca viitori beneficiari nu vor fi din Suedia. Locomotiva Transmontana are o putere de tractiune de pana la 3.000 de tone sau "de doua ori puterea de tractiune a unei locomotive RC conventionale", potrivit producatorului, care sustine ca este cea mai performanta locomotiva pentru transport marfa in conditii grele, scrie Economica.net au fost inmatriculate in Romania, in 2017. Doua treimi au fost nemtesti. Top 5 marci. Veniturile mici si eliminarea taxei de poluare la inmatriculare au condus la explozia inmatricularilor de masini second-hand. Peste jumatate de milion de masini vechi au fost inmatriculate, iar majoritatea covarsitoare sunt masini germane. 518.900 de autoturisme second-hand au fost inmatriculate in Romania anul trecut, potrivit statisticilor Politiei, cu 75% mai multe decat anul precedent, iar Economica.net realizeaza un top 5 al celor mai vandute masini second-hand. 1. Volkswagen. De departe cea mai vanduta masina second-hand din Romania. 2. Opel. Cu 63.800 de masini second-hand inmatriculate in 2012. 3. Ford.pe piata spot cu 12% in comparatie cu preturile practicate iarna trecuta. Iarna mai blanda si politica mai prudenta a furnizorilor de a incheia din timp contracte au condus la o scadere cu 12% a pretului mediu al electricitatii pe piata pentru ziua urmatoare (PZU) in luna decembrie comparativ cu perioada similara a anului trecut. In ultima luna a anului trecut, pretul mediu al unui MWh pe PZU a fost de 170 de lei, in scadere cu aproximativ 25 de lei fata de cel inregistrat in decembrie 2016, cand pretul unui MWh se situa la 194,45 de lei. Calculata in in euro, scaderea de pe OPCOM este mai considerabila, de 14,35%, informeaza Profit.ro Cat vor plati soferii pentru masinile de mare tonaj. Ministerul Transporturilor propune majorarea cu cel tin 85% a tarifelor aferente rovinietei pentru dube si camioane, masura fiind luata pentru a evita declansarea procedurii infringementului de catre Comisia Europeana. Potrivit proiectului de Ordonanta, rovinieta pentru vehiculele de transport de marfa cu masa cuprinsa intre 3,5 si 7,5 tone va creste de la 320 euro, la 600 euro pe an. Potrivit proiectului normativ, tarifele de utilizare achitate anterior intrarii in vigoare a tarifelor prevazute in noua Ordonanta „isi vor mentine valabilitatea", in sensul ca dupa intrarea in vigoare soferii nu trebuie sa achizitioneze noi roviniete, ci merg cu cele pe care le-au cumparat anterior, potrivit Adevarul