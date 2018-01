Business report: Petrolul s-a scumpit cu peste 50% in ultimele sase luni. Benzina si motorina se tin dupa el; BERD aloca 300 de milioane de euro pentru magistrala de metrou M6; Ambasadorul MB in Romania: Costul obtinerii unui permis de sedere dupa Brexit va fi minim

Aurel Popescu, presedintele Rompan.

Cel mai important pol de birouri din Bucuresti se pregateste sa devina, pentru a doua oara in ultimul deceniu, un mare santier de constructii. Numai ca de aceasta data nu mai este vorba (tot) de birouri. Nu mai putin de 40.000 de corporatisti lucreaza in prezent doar in zona Floreasca -Barbu Vacarescu, principalul pol de afaceri al Bucurestiului. Intre timp, locul marilor santiere de spatii office a fost luat de cel al proiectelor rezidentiale: aproximativ 7.000-8.000 de apartamente au fost construite in ultimii ani sau urmeaza sa fie ridicate in perioada urmatoare in proximitatea centrului de birouri Floreasca -Barbu Vacarescu, potrivit unor estimari ale