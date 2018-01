​Business report: Criza fortei de munca: Romania isi dubleaza "importul" de muncitori din Asia; In 2018 suportam consecintele consumului galopant de anul trecut; Guvernul vrea investitii de 27 miliarde de euro la Autostrazi pana in 2030

SUV-ul Duster le-a adus celor de la Dacia vanzari-record chiar inainte de finalul primei generatii a modelului = o productie de 200.000 de unitati, in valoare de trei miliarde de euro. Cu noul Duster, constructorul are asteptari si mai mari, desi masina a primit doar trei stele la testele de siguranta EuroNCAP. "Another one drives a (new) Duster Dacia repeta acum reteta comerciala testata in trecut cu Logan, promitand clientilor un produs simplu, fara accesorii inutile, fiabil si la preturi sub cele ale concurentei. O reteta apreciata de clienti din toata lumea, mai ales ca are ingredientele potrivite si vine intr-o perioada in care cumparatorii sunt mult mai atenti cu bugetele lor si la ceea ce primesc de banii investiti, scrie NewMoney. 2017 a fost primul an cand s-a depasit cota de muncitori straini (din state terte) stabilita initial - in loc de 3.000 de lucratori permanenti, la cat s-a estimat initial cererea angajorilor, au fost angajate 3.211 persoane. Semn ca deficitul de personal s-a accentuat atat de mult, incat firmele sunt nevoite sa importe forta de munca pentru a-si putea continua dezvoltarea. Contingentul de lucratori nou admisi pentru anul 2018 a fost stabilit la 7000. Depasirea plafonului acordat la inceputul anului 2017 a fost determinata si de faptul ca fostul premier Sorin Grindeanu si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au apreciat eronat evolutia de pe piata muncii - dupa ce in cei trei ani anterior a fost aprobat un contingent anual de 3.500 de lucratori permanenti, ei au redus cota de 3.500 la 3.000, relateaza Curs de Guvernare. 2018 a debutat sub aceleasi incertitudini politice cu care s-a incheiat si anul trecut. Toate tensiunile din Parlament si Guvern au impact negativ de scurta durata, spun analistii. Riscurile reale raman cele externe. "Daca ne uitam in trecut, vedem ca economia a fost influentata de evolutia din exterior, iar riscurile cele mai mari tot de acolo vin", spune Ciprian Dascalu, economist sef la ING Romania. Practic, ar trebui sa avem parte de o catastrofa pe zona interna ca sa asistam la o deraiere semnificativa a economiei. Cum insa atat economia globala, cat si cea a Uniunii Europene (cu care incheiem trei sferturi din relatiile comerciale externe) sunt estimate sa creasca in 2018 mai mult decat anul trecut, nu avem motive majore de ingrijorare, noteaza Capital. Pana in 2030, Guvernul vrea sa finalizeze 11 autostrazi, 19 drumuri expres, zeci de operatiuni de modernizare si variante ocolitoare in valoare totala de 27 miliarde de euro. De la bugetul de stat si din fonduri europene poate asigura insa doar 40% din necesar (10,9 miliarde de euro), iar pentru restul de 60% (16,1 miliarde de euro) trebuie sa gaseasca alte surse de finantare. "Master Planul General de Transport (MPGT) al Romaniei este ambitios, atat din punct de vedere al finantarii, cat si al ritmului propus pentru implementarea acestuia. Valoarea avuta in vedere pentru investitii in sectorul rutier este de 27 miliarde de euro, pana in anul 2030", se arata intr-un document oficial, realizat pentru Autostrada Ploiesti - Brasov, potrivit Economica. Hyundai Veloster N a fost lansat la Salonul Auto de la Detroit si este dotat cu acelasi motor de pe modelul de performanta Hyundai i30 N. Hyundai Veloster N are un motor de 2,0 litri care dezvolta 275CP. Compania nu a prezentat detalii despre performantele dinamice dar Hyundai i30 N reuseste repriza de la 0 la 100 km/h in 6.2 secunde si atinge o viteza maxima de 250 km/h, astfel ca Veloster N ar putea avea performante similare sau chiar mai bune. Transmisia este manuala cu sase rapoarte si masina dispune de un mod N configurat special pentru ture pe circuit, anunta Auto-Bild. OMV a schimbat dupa 12 ani directorul roman al Petrom si a adus un strain. Decizia vine in contextul unei apropieri tot mai mari intre OMV si Gazprom dar si inaintea unui moment crucial pentru viitorul companiei romanesti dar si al Romaniei si chiar al intregii zone: decizia de a exploata resursele imense de gaze din Marea Neagra. O decizie care, daca va fi luata, ar afecta profund interesele rusilor de la Gazprom, cu care austriecii merg de ani buni mana in mana in mari proiecte energetice. Iata realitatile, mizele si riscurile. Austria este unul dintre cei mai importanti partener al Rusiei in Europa, din punct de vedere al gazelor. Si cel mai vechi. In 1968, OMV, detinuta la acea vreme de statul austriac, a fost prima companie din vestul Europei care a semnat un acord pe termen lung de achizitie de gaze din Uniunea Sovietica, precizeaza Economica. Romania este singura tara membra UE care a inregistrat consecutiv deficit de cont curent pe ultimele cinci trimestre, potrivit datelor publicate de Eurostat, cu exceptia Marii Britanii. Pentru referinta, colega de aderare Bulgaria (cu un ritm de crestere de estimat la 4% fata de 7% in cazul nostru) a avut in T3 2017 un surplus de 2,2 miliarde euro fata de cele minus 1,5 miliarde euro pe care le-am consemnat noi. Cealalta vecina din UE, Ungaria, a stat in permanenta pe plus in intreaga perioada analizata iar colega de Balcani Croatia a evoluat pe parcursul ultimelor 12 luni de la -0,7 miliarde in T4 2016 spre +3,9 miliarde euro in T3 2017, conform Curs de Guvernare