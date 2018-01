Business report: Castigurile pentru care nu trebuie sa platesti impozit; Reforma TVA: Comisia Europeana pregateste un mecanism de reducere sau chiar eliminare a taxei; Producatorul de incaltaminte Clujana, vechi de peste 100 de ani, a intrat in insolventa.

Conform legislatiei vechi, care a functionat pana la 31 decembrie 2017, impozitul pe venituri era de 16%. Totusi, articolul 62 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal a ramas in vigoare , cu formularea din randurile de mai jos. In intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile: a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, scrie Capital.ro. Comisia Europeana va prezenta joi o propunere de reglementare care elimina interdictia de a scuti de TVA o larga varietate de produse, interdictie careia s-au opus mai multe tari, potrivit Reuters. Cotele reduse sau zero de TVA se vor putea aplica tuturor produselor, exceptand pe cele precizate in mod expres, precum combustibilii, serviciile financiare, armele, alcoolul sau tigarile. In schimb, va trebui ca statele membre UE sa mentina in continuare o medie ponderata a TVA de cel putin 12% si sa aplice o cota redusa doar pentru un numar limitat de produse, potrivit cursdeguvernare.ro. Comisia Europeana a lansat in dezbatere publica un draft de proiect de norme metodologice privind etichetarea produselor alimentare, ce va intra in vigoare la 1 ianuarie 2019. Acesta va reglementa informatiile de pe etichetele produselor alimentare al caror ingredient de baza este produs in alta tara decat produsul in sine. O varianta ar fi ca producatorul sa mentioneze pe eticheta faptul ca "ingredientul principal nu provine din tara de origine sau locul de provenienta a produsului", potrivit Economica.net. Tribunalul Specializat Cluj a desemnat, joi, CITR drept administrator judiciar al producatorului de incaltaminte S.C. CLUJANA SA. Procedura de insolventa a fost deschisa la cererea companiei, pentru reorganizarea activitatii si pentru gasirea de solutii pentru plata datoriilor, a anuntat CITR intr-un comunicat. "Istoria brandului, experienta de peste 12 ani a CITR in proiecte complexe, precum si intentia exprimata deja de conducerea companiei Clujana de a se reorganiza sunt elemente care dau incredere in sansele de depasire a acestui moment", a declarat Vasile Godinca, CEO CITR, pentru New Money. Consilierii generali ai Capitalei au adoptat miercuri Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru realizarea unui nod intermodal la intersectia dintre Sos. Pantelimon si Sos.Vergului, in Sectorul 2. suprafata vizata de PUZ este de 30.500 mp, cu o suprafata construita la sol (scari evacuare, ascensoare, picior rampe acces, cabina linie) de 1.070 mp si o suprafata desfasurata supraterana de 15.302 mp, potrivit auto-bild.ro. Proiectul legislativ de restrictionare a creditarii, despre care se vorbeste de peste jumatate de an, are doua variante de limitare: majorarea avansului prin cresterea gradului de acoperire a creditului cu garantii si limitarea ratei imprumuturilor la un anume procent din venitul net al solicitantului, undeva la 55% sau chiar mai jos. Cu sau fara restrictionarea creditarii, daca BNR va controla mai devreme implementarea IFRS 9 in sistemul bancar, dobanzile la credite ar putea fi crescute de banci la niveluri prohibitive pentru populatie, potrivit Economica.net. oyota nu se dezminte. Cel mai important producator japonez de automobile planuieste sa lanseze 10 modele de masini exclusiv electrice la inceputul anului 2020. Asta in timp ce in ultimele doua decenii a vandut 11 milioane de masini electrice si hibrid. In urmatorii 12 ani, mai marii companiei au de gand sa vanda 5,5 milioane de astfel de automobile pe an, potrivit Playtech.ro.