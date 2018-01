Business report: Programatorii cu studii medii, scutiti de impozit de la 1 februarie; Inflatia a incheiat anul in coridorul tintit de BNR pentru prima data din 2013. Lucian Croitoru: Cred ca e posibil sa mai creasca dobanda in 2018; Angajatorii romani, nevoiti sa aduca personal din strainatate. Sumele cu care sunt platiti vietnamezii

. Programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior vor fi scutiti de impozitul pe salariu de la 1 februarie 2018, a anuntat, joi, Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale. Masura vizeaza un numar aproximativ de 15.000 de programatori, in plus fata de cei scutiti pana in prezent. Cei care vor sa beneficieze de aceasta scutire trebuie sa faca dovada inscrierii in invatamantul superior. "Aceasta este o masura prevazuta in programul de guvernare, promovata de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale care sustine astfel industria IT. Masura este menita sa contribuie la cresterea ponderii sectorului IT&C in PIB la 10% pana in 2020", spun reprezentantii MCSI, citati de Economica.net. Un antreprenor roman a lansat o aplicatie care te ajuta sa-ti faci programare la medic cu cateva click-uri. Investitia initiala in proiect a fost de 500.000 de euro, fiind creata o retea de 75 de clinici cu 1.800 de medici din Capitala si alte 10 orase. Docbook isi propune sa simplifice si sa inlesneasca relatia pacient-doctor, oferind solutia programarii online, in timp real, direct de pe smartphone sau de pe un computer. Utilizatorii pot face, astfel, programari in clinici precum precum Wellborn, Neolife, Spitalul Monza, Hipocrat 2000,Fundatia Regina Maria, LaurusMedical, Provita, Medicales, etc. Aplicatia afiseaza medicii, ordonati prin geolocatie, de la cel mai apropiat pana la cel mai indepartat de utilizator, indicand orele si zilele disponibile pentru programari, informeaza Adevarul. Record in noiembrie, dar ritmul de crestere a coborat sub 10%. Castigul salarial mediu brut anuntat de INS pentru luna noiembrie 2017 a fost de 3.430 lei, cu 3,1% mai mare fata de luna precedenta, iar suma neta corespunzatoare a urcat la 2.464 de lei, cu 72 lei in plus. Castigul salarial mediu net a ajuns la cea mai mare valoare istorica, cu 532 euro la cursul din decembrie 2017. Cu toate acestea, ritmul de crestere a acesteia in raport cu aceeasi luna a anului precedent a coborat, in premiera pentru ultimii doi ani, sub pragul de 10%. Asta inseamna ca fundamentele economice se vor vedea implacabil iar avansul luat de venituri fata de cresterea economica se va disipa treptat. Practic, este un semnal ca, daca nu incercam sa ne corectam noi de buna voie, de o maniera controlata optim pentru a nu produce socuri la nivelul populatiei, atunci ne va corecta economia de piata. Inflatia va eroda in continuare majorarile de salarii iar intrarea intr-o cursa a celor doi indicatori este total nerecomandabila pentru stabilitatea economica, scrie Curs de guvernare. In timp ce romanii prefera ajutoarele sociale sau cel mult contractele sezoniere, din Occident, 5000 de oameni au venit, numai anul trecut din afara Uniunii Europene sa lucreze la noi. Primesc aici salarii duble sau chiar triple fata de cat iau la ei in tara. Cei mai multi sunt vietnamezi si spun cei care ii platesc ca sunt harnici si foarte seriosi. Din cei 9000 de muncitori straini, cati lucreaza la Santierul Naval din Tulcea, 300 sunt vietnamezi angajati anul trecut. Conducerea companiei risca sa piarda comezile de nave, pentru ca nu mai gasea personal aici, asa ca ii plateste pe cei veniti din Vietnam cu 1.500 de euro, potrivit Stirile ProTV. . Dupa doi ani de inflatie negativa, indicele preturilor de consum a revenit puternic pe plus in 2017, in special in a doua parte a anului, in principal din cauza impactului cumulat al scumpirii alimentelor si carburantilor si deprecierii leului in raport cu euro. Inflatia anuala s-a incadrat anul trecut in coridorul-tinta al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) pentru prima data din 2013. Pentru acest an, banca centrala reitereaza ca principalele riscuri in privinta tintei de inflatie vin din directia cererii interne si nu exclude noi cresteri de dobanda. Lucian Croitoru a precizat ca atingerea tintei de inflatie din acest an depinde de politicile macroeconomice, dar daca vor exista socuri in cererea agregata din alte politici decat cea dusa de BNR, sarcina de a atinge tinta de inflatie propusa pentru 2018 va deveni din ce in ce mai grea, scrie Economica.net.