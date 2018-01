Business report: Licitatie pentru consultanta reabilitarii caii ferate Brasov -Sighisoara; Romania pierde un indicator important pentru aderarea la Zona Euro; Carburantii s-au scumpit masiv in Romania, de la inceputul anului

Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) a vandut in noua ani 3.657 de apartamente, din care aproape 2.400 au fost cumparate cu surse proprii. Adica cu banii jos sau cu rate direct la primarie, dupa plata unui avans de 15%. 657 de locuinte construite de ANL, destinate inchirierii, au fost vandute anul trecut, arata datele Agentiei, furnizate la solicitarea Economica . Cele mai multe, 440, au fost cumparate de chiriasi cu rate la Primarie. Asta inseamna ca pentru achizitia unui apartament a fost nevoie de un avans de 15%. Doar 30 de chiriasi au accesat Programul Prima Casa anul trecut, mai arata datele. Din 2009, cand autoritatile au decis ca locuintele ANL inchiriate de tineri sa poata fi cumparate, ANL a vandut 3.657 de locuinte, iar din acest total, 20% au fost cumparate cu banii jos. Cele mai multe apartamente ANL vandute in cei noua ani sunt in sectorul 6 al Capitalei: 1.068. La Constanta au fost vandute 254 de apartamente, la Iasi 261 iar la Timisoara 213.omania a inregistrat la finele anului 2017 o inflatie anuala de 2,6%, potrivit datelor comunicate de Eurostat pentru toate statele membre. Ne plasam, astfel, pe locul patru in ce priveste cresterea preturilor, la distanta mare de Lituania (3,8%), Estonia (3,8%), in spatele Marii Britanii (3,0%) si usor peste grupul Austria (2,3%), Ungaria, Letonia si Cehia ( toate cu 2,2%). Cu toate acestea, daca se face raportarea la cele mai bune performante consemnate in UE, respectiv cele de 0,5% din Irlanda si Finlanda si 0,8% Danemarca, care dau o medie de doar 0,6%, rezulta ca ne-am dus la un ecart de doua procente. Adica nu mai indeplinim unul dintre cei mai importanti cinci indicatori stabiliti la Maastricht pentru adoptarea euro -inflatia-, care cerea o diferenta de maxim 1,5%. In usoara scadere dupa ce avansasera constant pe parcursul anului, inflatiile din Zona Euro si cea medie pe UE au incheiat anul trecut la valori de 1,4%, respectiv 1,7%, adica sub valoarea teoretic dezirabila de 2% pe an. Germania (1,6%) a condus plutonul marilor economii partenere comerciale ale Romaniei, in timp ce Italia (1,0%) si Franta (1,2%) au franat cresterea medie a preturilor in euro, scrie Curs de Guvernare Republica Moldova trece usor-usor la contorul romanesc. Dupa ce, timp de 27 de ani dupa Revolutie, relatiile energetice cu "fratii" de peste Prut au fost aproape nule, brusc, in ultimele luni, acestea au inceput sa se consolideze. In doar cateva luni, doua evenimente importante s-au succedat: in primul rand, Moldelectrica, compania de transport de energie electrica a Moldovei, a primit o finantare-imprumut de 270 de milioane de euro de la doua institutii internationale, Banca Mondiala si Banca Europeana de Investitii, bani care vor fi utilizati pentru a realiza, in cinci ani, interconectarea permanenta cu Romania si, implicit, cu Uniunea Europeana. In al doilea rand, Transgaz se implica direct in realizarea unei interconectari reale cu Moldova, prin care gazele romanesti vor putea alimenta, la cerere, Chisinaul. In ambele cazuri, Romania isi urmareste interesele ei, dar si cele americane si europene, informeaza Capital Industria IT&C a devenit copilul-minune al economiei romanesti bazandu-se pe doar 2% din numarul total de angajati la nivel national. Un (alt) indicator care arata ca Romania mai are mult pana departe pentru a se considera o piesa de rezistenta in tabloul european al IT-ului, iar recentele schimbari fiscale nu fac decat sa ridice noi semne de intrebare privind ritmul de dezvoltare a sectorului. Peste 100.000 de angajati, salarii aproape triple fata de media nationala si afaceri anuale de 4 miliarde de euro - acestea sunt, in linii mari, principalele coordonate economice ale pietei locale de software si servicii IT, una dintre industriile care s-au ridicat spectaculos in ultimii ani, in special pe fondul extinderii masive a companiilor multinationale din domeniu, care si-au deschis in ritm accelerat birouri in Bucuresti si in majoritatea marilor orase din tara. Rezultatul? IT-ul a ajuns sa aiba in primul semestru din 2017 a treia cea mai mare contributie in cresterea Produsului Intern Brut - dupa industrie si comert - si nu doar sa asimileze cu usurinta toata forta de munca disponibila in piata de profil, ci si sa fie pe deficit la capitolul resurse umane, arata NewMoney. In doar doua saptamani, carburantii s-au scumpit cu 3%. Desi preturile din Romania sunt inca sub media europeana, cresterea preturilor de la noi este mai accentuata decat cresterea medie din Europa. Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani din acest an, iar motorina cu 15 bani pe litru, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana. La data de 1 ianuarie, pretul mediu la benzina era, in Romania, de 5,16 lei pe litru, iar pretul mediu al motorinei de 5,27 lei pe litru. Doua saptamani mai tarziu, la data de 15 ianuarie, benzina costa 5,32 lei litrul, iar motorina 5,42 lei litrul. In procente, pretul in lei a crescut asadar, in doar doua saptamani, cu 3% la benzina si cu 2,8% la motorina. Daca socotim preturile in euro, utile pentru a compara situatia de la noi cu cea din Europa, in primele doua saptamani din acest an, pretul benzinei a crescut de la 1,108 euro pe litru la 1,15 euro pe litru, iar cel al motorinei de la 1,131 euro pe litru la 1,172 euro pe litru, potrivit aceleiasi surse, anunta Economica. Oficialii CFR SA au lansat licitatia pentru servicii de consultanta pe tronsonul Brasov-Sighisoara, contractul fiind estimat la 28,2 milioane lei, fara TVA (6 milioane euro). Anuntul publicat are ca scop alegerea consultantei in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferenta proiectului "Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria, componenta a Coridorului Rin -Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov - Sighisoara, subsectiunile: 1 Brasov - Apata si 3 Cata - Sighisoara", conform clubferoviar.ro. Termenul limita pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 20 februarie. Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 21 mai. Criteriul de atribuire se va stabili analizand cel mai bun raport calitate-pret, astfel pretul ofertei depuse va avea o cota de 40% in timp ce punctajul tehnic va avea o cota de 60%. Finantarea acestui contract de consultanta va fi asigurata din fonduri neramburasbile de la Uniunea Europeana (prin Mecanismul Conectarea Europei), dar si din surse proprii ale CFR SA, conform Capital