​Business report: PNL va strange semnaturi pentru ca 25% din fondurile europene sa fie directionate la administratiile locale; Ponderea investitiilor publice, la minime istorice; Dumitru DG AGRI- Romania trebuie sa creasca gradul de auto-suficienta la unele produse

. Bolnavii, tratati intr-o sectie improvizata. Clinica de chirurgie plastica de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, in cadrul careia a fost organizat compartimentul "Marele Ars", nu este functionala din lipsa de echipamente medicale. Noua clinica de chirurgie plastica si reparatorie de la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi este o investitie de aproape 40 de milioane de lei a Ministerului Sanatatii. Spitalul are nevoie de 15 milioane de lei pentru dotarea clinicii, respectiv a compartimentului destinat pacientilor arsi din Moldova. "Lucrarile la noua clinica s-au incheiat in urma cu noua luni, iar necesarul pentru dotarea cu aparatura medicala a fost transmisa ministerului de opt luni", a aratat ec. Ioan Barliba, directorul spitalului. Conform unui comunicat de presa al Ministerului Sanatatii, compartimentul "Marele Ars" de la Iasi va fi dotat prinr-un contract incheiat cu Banca Mondiala, relateaza Adevarul. Fostul europarlamentar Petru Luhan, presedinte al Comisiei pentru fonduri europene a PNL, anunta ca liberalii vor demara o campanie de strangere de semnaturi pentru a convinge Guvernul sa directioneze 25% din fondurile europene catre administratiile locale. "Decizia stupida a guvernului PSD-Tudose de a reduce impozitul pe venit, afectand direct bugetele administratiilor locale si fara a veni cu masuri compensatorii viabile, va conduce la diminuarea capacitatii administrative a comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor", spune Luhan. Acesta mentioneaza ca efectele negative au aparut deja, in contextul in care unele administratii locale fac concedieri de personal, reduc salariile sau cresc taxele si impozitele. "Fondurile europene sunt cea mai importanta sansa de dezvoltare a Romaniei, iar solutia pe care o propunem, aceea ca 25% din banii europeni sa fie directionati inspre autoritatile locale, reprezinta o modalitate de a impulsiona absorbtia acestora si de a limita dependenta administratiilor de banii de la centru.", a mai spus acesta, citat de Economica.net. Potrivit datelor Eurostat, Romania se afla la cel mai scazut nivel al investitiilor publice ca pondere in PIB din intreaga perioada monitorizata, cu doar 3,6%. Cifra e valabila pentru anul 2016, insa nici in anul 2017 factorii de raspundere nu au rupt bugetul cu investitii. Aderarea a adus initial un interes relativ ridicat pentru alocarea de fonduri publice pentru investitii. In primii doi ani de apartenenta la UE si chiar si in primul an criza economica, sumele aferente au trecut de 6%. Din pacate, in timp, guvernele au gasit de cuviinta sa reduca fondurile pentru investitii, cu exceptia notabila a anului 2015, singurul care s-a apropiat de bunele practici economice pentru stabilitatea financiara si dezvoltarea durabila a tarii. Pentru sustinerea investitiilor publice, in proiectul de buget pentru anul 2018 cheltuielile destinate investitiilor insumeaza doar 38,5 miliarde lei, reprezentand aproximativ 4,2% in PIB. Adica, cel putin declarativ si planificat mai mult decat contraperformanta din 2016, dar tot cel mai mic procentaj din 2006 incoace, potrivit Curs de guvernare. . Scandalul Dieselgate s-a extins si asupra Audi. Autoritatea Federala din domeniul Transporturilor din Germania (KBA) a cerut Audi sa recheme la service masinile sale diesel cu motor V-6, dupa ce s-au descoperit "dispozitive inadmisibile de oprire a functionarii". Modelele A4, A5, A6, A7, A8, Q5, SQ5 si Q7 trebuie sa indeplineasca standardele Euro 6 privind emisiile, a anuntat duminica un purtator de cuvant al Ministerului Transporturilor de la Berlin. Rechemarea afecteaza 77.600 de vehicule in Germania si pe plan global aproximativ 127.000 de unitati. Un fost sef de dezvoltare a motoarelor diesel, Ulrich Weiss, a acuzat seful Audi, Rupert Stadler, ca ar fi avut cunostinta despre manipularea motorului astfel incat sa se falsifice rezultatele privind emisiile de CO2. Cu toate acestea, procurorii germani au declarat ca managerii Audi nu au efectuat manevre specifice, scrie Adevarul. Romania a reusit, cu ajutorul Politicii Agricole Comune (PAC), in cei 10 de la aderarea la Uniunea Europeana, sa dobandeasca pozitia de lider european in productia de miere si sa restructureze sectorul viti-vinicol, dar a ramas in continuare cu o slaba organizare a fermelor mici si a filierelor pe produs si cu un nivel ridicat al saraciei in mediul rural, sustine Mihail Dumitru, director general-adjunct la Directia Generala Agricultura si Dezvoltare Rurala (DG AGRI) din cadrul Comisiei Europene. Intrebat ce masuri ar trebui luate pentru echilibrarea balantei comerciale a Romaniei si pentru a fi mai eficienti in agricultura, oficialul european considera ca preocuparea principala a Romaniei ar trebui sa vizeze imbunatatirea structurii exporturilor si cresterea gradului de autosuficienta la unele produse la care Romania are un avantaj comparativ si conditii prielnice insuficient valorificate, potrivit Economica.net.