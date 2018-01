Business report: Conectarea aeroportului din Timisoara pe calea ferata. Proiect in premiera nationala; Studentii au calatorit gratis in 2017 cu trenurile CFR de 42 de milioane de euro; Cristian Grosu: Turnesolul economiei si societatii: formularul 600 - un lucru bun stricat de niste rai

Conectarea aeroportului din Timisoara pe calea ferata reprezinta un proiect de infrastructura demn de o capitala culturala europeana, sustin cei de la USR. In perspectiva anului 2021, cand Timisoara va fi capitala culturala europeana, USR le propune autoritatilor locale si judetene sa colaboreze pentru realizeze unui proiect modern; conectarea aeroportului din Timisoara pe calea ferata. Conform proiectului, durata estimata de implementare ar fi 12-16 luni, iar valoarea investitiei 25 milioane lei. Legatura pe calea ferata a AIT de ruta feroviara 213 existenta, Timisoara - Lipova, presupune realizarea unui segment feroviar de o linie pe o lungime de aproximativ 1.5 kilometri, segment care intr-o prima etapa poate fi dat in folosinta si neelectrificat, potrivit Adevarul. . CFR Calatori a transportat in decembrie 2017 circa 576.000 de studenti, numar de peste doua ori mai mare fata de cel inregistrat in decembrie 2015 sau decembrie 2016, potrivit datelor companiei de stat furnizate pentru Economica.net. Reprezentantii CFR Calatori mentioneaza ca incepand din februarie, anul trecut au calatorit gratuit, in medie, 400.000 de studenti in fiecare luna. Valoarea calatoriilor gratuite efectuate de studenti in perioada februarie - decembrie 2017 este de aproximativ 194 milioane lei (circa 42 de milioane de euro), din care au fost decontate sumele aferente perioadei februarie - august (aproximativ 112 milioane de lei). De la 1 februarie 2017, Guvernul a decis ca toti studentii din Romania sa aiba gratuitate la transportul feroviar pentru un numar nelimitat de calatorii, scrie Economica.net. Formularul 600, desi nu e nou, putea deveni piatra de temelie a mentalitatii de contribuabil in Romania. Dar, mai intai, adevarurile basic/cheie/ de-o violenta evidenta/ temelie a fiscalitatii aici si oriunde aiurea: 1, Nu exista exemplu scoala mai elocvent si mai necesar pentru fiscalizarea veniturilor unei persoane cu cetatenie, CNP si adresa, asa cum ar fi trebuit sa fie asa numitul formular 600. 2. Formularul 600 arata cat de "de rahat" sau de pozitiv constient e contribuabilul (roman, sau de aiurea) si cat de rahat e guvernantul Romaniei momentului. 3, Haosul de la Finantele Romaniei a fost acceptat oficial luni, 22 ianuarie 2018, iar ce am vazut in aceasta zi e, din nefericire, doar inceputul. 4. Dl. Liviu Dragnea NU e asa cum sunt sigur ca spera sa para salvatorul natiei de haosul creat de formularul 600. Aceasta mizerie fiscala (care ar fi trebuit sa fie o bijuterie pentru Romania fiscala) a fost produsa de maniera de-a guverna cu 3-4 ministri de Finante concomitent, prin care Liviu Dragnea controleaza tara exact ca Nicolae Ceausescu, potrivit Curs de guvernare. Tarom, compania aeriana de stat, pare ca nu mai gaseste luminita de la capatul culoarelor de zbor. Statistic vorbind, fiecare roman a calatorit anul trecut, in medie, o data cu avionul, dar jucatorii low-cost sunt cei care si-au luat partea leului in toata aceasta poveste: trei astfel de operatori au cote de piata de peste 10% fiecare, o situatie unica la nivel regional. "Tarom va disparea de pe piata, este doar o chestiune de timp", este previziunea sumbra pe care Jozsef Varadi, seful celui mai mare operator aerian care activeaza in Romania, low-costul Wizz Air, a inaintat-o la inceput de an 2018, intr-o conferinta de presa la Bucuresti. Acest lucru se intampla, paradoxal, pe o piata a aviatiei in care cuvantul de ordine este expansiunea si in care traficul aerian bate an de an recorduri dupa recorduri. Anul trecut, spre exemplu, cele doua aeroporturi bucurestene - Henri Coanda Otopeni si Aurel Vlaicu Baneasa - au inregistrat peste 12,8 milioane de pasageri, cu 16,8% in plus fata de 2016, informeaza New Money. Pensiile speciale ale politistilor, jandarmilor, pompierilor ISU, dar si ale celorlalti profesionisti din cadrul Ministerului de Interne au costat bugetul de stat 2,85 de miliarde de lei in 2017, arata datele oficiale comunicate pentru Economica.net de catre oficialii Casei de Pensii Sectoriale a MAI. Pensiile speciale ale pensionarilor din MAI se platesc doar de la bugetul de stat, adica din taxele si impozitele platite obligatoriu de toti contribuabilii din Romania. Pensia speciala medie bruta din MAI a fost in 2017 de 3.924 de lei, reiese din datele Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului de Interne. Valoarea medie bruta a pensiei de serviciu pe care au incasat-o in luna decembrie 2017 pensionarii din MAI a fost de 4.255 de lei, potrivit informatiilor pe care CPS a MAI le-a comunicat.