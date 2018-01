Business report: Totul despre Davos: "America in primul rand" a lui Trump se vinde greu, Macron propune un "nou contract mondial", iar Merkel vrea multilateralism; Un an fiscal ca la nebuni!: de la impozitul pe gospodarie, trecand prin nationalizari de pensii private, pana la Declaratia 600

In doar un an de zile, guvernarea PSD-ALDE a produs un sir de idei de modificari fiscale care au hartuit societatea si n-a putut fi aplicate in forma scoasa de Executivele care s-au perindat pe la conducerea Romaniei, din motive mai mult sau mai putin tehnice. Economica.net face o scurta retrospectiva a propunerilor de schimbari fiscale, cele mai multe dintre ele, socante. Codul economic? In programul de guvernare cu care PSD a castigat alegerile figura o sintagma noua, de fond, care nu a vazut lumina tiparului de la Monitorul Oficial: Codul economic al Romaniei. Acesta urma sa cuprinda mai multe legi importante, printre care si Codul fiscal si Codul de procedura fiscala...Producatorul de minereu Vast Resources, printre ai carui actionari se regasesc fonduri de investitii precum Barclays, a incheiat luna aceasta un acord de finantare de 9,5 milioane de dolari cu Mercuria Energy Trading, una dintre cele mai mari companii integrate de energie si de comercializare a marfurilor la nivel global. Fondurile atrase vor fi investite in Romania. Imprumutul este destinat construirii complexului metalurgic din apropierea minei Manaila, scrie Capital Sa tratam Franta, Europa si lumea, aceasta este reteta pe care doctorul Macron a propus-o miercuri in interventia sa la forumul de la Davos. Ca subiect principal "inaintea venirii, vineri, a lui Donald Trump, el a promovat o Franta cuceritoare, "revenita" intr-o viitoare "Europa puternica" si a pledat pentru un nou "contract mondial" in confruntarea cu egoismele mondiale, potrivit La Tribune , citata de Rador. Cei cinci piloni ai politicii pe care o duce sunt, in ordine: capitalul uman si inovarea; investitiile si capitalul; flexibilitatea pietei muncii si reformele din sectoarele cheie care sunt energia, locuintele si transporturile; sa faca din Franta o tara model a luptei impotriva schimbarilor climatice; si in sfarsit, preferatul lui, transformarea "culturala" a tarii. Lupta impotriva birocratiei, simplificari, stabilitate fiscala pentru cinci ani si mai ales dreptul de a gresi: "imaginea tarii este aceea ca este interzis sa esuezi si in acelasi timp interzis sa reusesti" si asta vrea el sa schimbe, caci "Franta este o natiune de intreprinzatori", a dat el asigurari, potrivit La Tribune Cancelarul german Angela Merkel a aparat multilateralismul, in ajunul sosirii presedintelui Donald Trump, afirmand ca "protectionismul nu este solutia potrivita" pentru problemele lumii. Joi, toti ce prezenti la Davos asteptau cu sufletul la gura sosirea presedintelui american, care intentioneaza sa-si laude programul "America in primul rand" impotriva celor care propavaduiesc liber-schimbul si globalizarea. "Daca noi credem ca lucrurile nu sunt corecte, ca mecanismele nu sunt reciproce, atunci trebuie sa gasim solutii multilaterale, nu unilaterale", a declarat Angela Merkel la Forumul Economic Mondial. Ea a elogiat multilateralismul comercial si cooperarea internationala in fata incalzirii globale, tot atatea principii atacate in mod periodic de Washington, potrivit Le Vif . In asteptarea discursului presedintelui Trump, administratia sa a aparut deja in forta la Davos. In cursul zilei, diversi oficiali americani si politicieni republicani au putut fi vazuti ranjind in discutiile lor cu elitele globalizarii, atat de criticate de Trump in decursul campaniei sale electorale. Intr-o sectie a forumului, secretarul (american) al energiei, Rick Perry, a provocat o incruntare a sprancenelor cand a pus semnul egal intre exportul de petrol si cel de "libertate", potrivit Rador care citeaza The Washington Post [...] E de asteptat totodata ca el sa intinda o mana celor probabil mai retinuti, prezentand America drept o tara deschisa afacerilor si investitiilor. "Este vorba despre programul 'America in primul rand'. Dar 'America in primul rand' inseamna colaborarea cu restul lumii", a declarat secretarul american al trezoreriei, Steve Mnuchin, la conferinta de presa din cursul diminetii. "Asta inseamna ca presedintele Trump cauta lucratori americani si urmareste interesele americane, asteptandu-se ca si ceilalti lideri sa urmareasca aceleasi obiective", potrivit The Washington Post Dupa doua proiecte de centre comerciale in Romania - unul cumparat in urma cu un deceniu si altul construit de la zero -, portughezii de la Sonae Sierra se gandesc sa spuna "da" unei noi investitii pe plan local. "Din zece oportunitati de investitii, esti norocos daca una se concretizeaza", spune germanul Ingo Nissen (62 de ani), managing director de peste un deceniu al subsidiarei locale a dezvoltatorului de origine portugheza Sonae Sierra, care a construit alaturi de compania irlandeza Caelum Development unul dintre cele mai noi centre comerciale din Bucuresti, ParkLake, inaugurat in urma cu un an si jumatate, potrivit New Money Pe hartie, Romania are o pozitie de invidiat in peisajul energetic european: capacitate instalata considerabil mai mare decat consumul, mix echilibrat de productie, exportator net de energie. In practica insa, lucrurile arata putin diferit. Conform datelor Ministerului Energiei, din cei 20.000 de MW capacitate instalata functionala doar jumatate poate fi utilizata in mod real si imediat. Consumul Romaniei a oscilat anul trecut intre 6.000 si 8.000 de MWh, potrivit Capital Succesul Life Care i-a permis lui Onetiu sa se "autoconcedieze" din propria companie la 37 de ani. Profiturile companiei de-a lungul anilor s-au tradus in active (a se citi investitii imobiliare) de 3 milioane de euro, bani cu care si-a cumparat ceva libertate. "Ma simt platit in avans", este modul in care Onetiu defineste viata sa de dupa Life Care. Iar dupa experienta cu iahturile de la Monte Carlo si-a impus sa nu cheltuiasca mai mult de 10.000 de euro pe luna, indiferent cati bani ar avea, potrivit New Money