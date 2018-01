​Business report: CNAIR a reziliat contractul pentru revizuirea SF pentru A8 Targu Mures-Ditrau. CNAIR: Contractul a incetat de drept; Anticipatii pesimiste asupra viitorul in ultima cercetare CFA Romania - economistii anticipeaza scaderea veniturilor personale si deprecierea continua a leului

Legea nr. 258/2017 privind gratuitatea unor comisioane pentru conturile de baza ale clientilor intra in vigoare de la 27 ianuarie 2017. Conform aceasteia, consumatorii care nu detin un cont bancar inca, isi vor putea deschide un cont curent de baza care va beneficia de comisioane zero la o serie de operatiuni. Clientii vulnerabil vor avea comisioane gratuite la toate operatiunile aferente unui cont de baza, iar cele nevulnerabile doar la o parte dintre acestea. Conturile adiacente celui de baza detinute de acelasi titular se vor comisiona normal de catre banca. Directiva 92/2014, care sta la baza promulgarii legii 258/2017, a fost implementata in Uniunea Europeana cu scopul de a bancariza intreaga populatie din Uniune si cu adresabilitate celor care nu au un cont bancar si eventual au si venituri modeste. Urmare a acestui fapt, clientii existenti si potentiali ai bancilor vor fi impartiti in doua grupe mari: clientii vulnerabili si clienti nevulnerabili, la care se vor mai adauga clientii bancarizati care au posibilitatea sa opteze pentru deschiderea unui cont de baza cu comisioane zero in anumite conditii, scrie Economica. In luna decembrie 2017, indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut la valoarea de 41 puncte, cea mai mica valoare din aprilie 2013, fiind cu 3,1 puncte mai redusa decat valoarea consemnata in exercitiul anterior. Aceasta evolutie s-a datorat in special componentei de anticipatii a indicatorului. Potrivit unui comunicat al CFA Romania, indicatorul conditiilor curente s-a redus marginal, cu 0,7 puncte, pana la valoarea de 59 puncte (cea mai redusa valoare din aprilie 2015), in timp ce indicatorul anticipatiilor a scazut cu 4,2 puncte pana la valoarea de 32 puncte (cea mai redusa valoare din octombrie 2012). Evolutia indicatorului de anticipatii este datorata intr-o mare masura raspunsurilor la intrebarea privind anticipatiile de evolutie a venitului personal (41% dintre respondenti anticipeaza reducerea venitului personal la nivelul economiei comparativ cu 20% in exercitiul anterior), relateaza Curs de Guvernare. Documentele privind casatoria, divortul, nasterea si decesul ar putea fi puse la dispozitia cetatenilor in mod digital, un proiect in acest sens putand fi publicat zilele acestea, sustine Ionut Valeriu Andrei, secretar de stat in Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI). 'Guvenul are in program foarte multe proiecte pe partea de e-guvernare. Din strategia cu privire la dezvoltarea Romaniei, din punct de vedere digital, ne propunem sa implementam, sa digitizam, un numar de 36 de evenimente de viata. Saptamana aceasta va fi un proiect depus de ministerul nostru, in parteneriat cu Ministerul de Interne, cu cel al Dezvoltarii si Serviciul de Telecomunicatii Speciale cu privire la digitizarea celor patru evenimente de viata, anume casatorie, divort, nastere si deces. Vom putea pune la dispozitia cetatenilor in mod digital si online aceste servicii', a spus Andrei. El a precizat ca se vor digitiza toate documentele de stare civila din ultimii 100 de ani, noteaza Capital. Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), anunta o modificare a metodologiei de recunoastere a preturilor de achizitie a gazelor naturale furnizate consumatorilor alimentati in regim reglementat. Teoretic, consumatorii vor plati cel mai mic pret posibil. Furnizorii de gaze naturale care alimenteaza consumatorii casnici vor beneficia de noi reguli in ceea ce priveste pretul de achizitie al gazelor pe care le furnizeza clientilor lor, pret care este transferat in facturile tuturor consumatorilor casnici, potrivit unui proiect de ordin. ANRE a stabilit o noua metodologie de recunoastere a acestor costuri, in incercarea de a crea un impact cat mai mic in facturile finale ale consumatorilor, fie ca este vorba despre gaz cumparat prin contracte bilaterale, din productia interna sau din import, fie ca este vorba despre gaze cumparate prin bursa sau extrase din depozitele in care a fost inmagazinat, scrie Economica. In mare, regula este simpla. ANRE va recunoaste cel mai mic pret dintre pretul efectiv de achizitie al furnizorului si pretul mediu al pietei de gaze, anunta Romania Libera. Romanii care achizitioneaza masini second hand vor putea verifica printr-un simplu SMS la Registrul Auto Roman (RAR), care este kilometrajul real al autoturismelor, dar si eventualele daune pe care le-a suferit, potrivit unui comunicat al Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Cele doua institutii au anuntat mai multe proiecte comune, iar unul dintre acestea este legat de informarea rapida si corecta a cumparatorilor de autovehicule la mana a doua. Practic, printr-un SMS transmis catre Registrul Auto Roman, cumparatorii pot afla date despre istoricul de kilometri ai unui autovehicul, eventuale deficiente avute in timp ale acestuia, precum si informatii generale despre daunele inregistrate de catre acel autovehicul, arata Auto-Bild. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a reziliat contractul privind actualizarea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Targu Mures - Ditrau din Autostrada A8, sustine Asociatia Pro Infrastructura, in timp ce reprezentantii CNAIR spun ca acest contract a incetat in baza unei clauze ce prevede incetarea de drept a acordului, daca timp de 12 luni nu exista activitate pe contractul respectiv. 'Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere isi bate joc in continuare de Moldova prin rezilierea contractului (in data de 19 ianuarie 2018) privind actualizarea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Targu Mures - Ditrau din Autostrada A8. Prin aceasta decizie catastrofala, la 159 de ani de la Mica Unire, in anul Centenarului Marii Uniri, CNAIR condamna Moldova la subdezvoltare si izolare. Nevoia stringenta a unei autostrazi care sa lege Moldova de Transilvania (si mai departe de Europa) a ajuns unul dintre cele mai mediatizate subiecte datorita societatii civile tot mai implicate', se spune intr-un comunicat al Asociatiei Pro Infrastructura, precizeaza Economica