Business report: Contractul national, noua Biblie a infrastructurii: ce se schimba si cum va fi afectata constructia de autostrazi in Romania; Reflectie pentru noul guvern: Indicele de Dezvoltare Incluziva - Romania, locul 10 intre statele emergente

Guvernul vrea sa scoata la licitatie Metroul de Otopeni, sute de kilometri de autostrada si de cale ferata in baza contractului national, aprobat in ianuarie. Prin schimbarile aduse de noua Biblie a infrastructurii, constructorii nu mai pot propune niciun fel de amendamente la contracte iar studiile de fezabilitate devin facultative. Noul tip de contract national aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1/2018 inlocuieste contractul de tip FIDIC aplicat pana acum la marile lucrari de infrastructura. Pentru a vedea diferentele dintre cele doua tipuri de contracte, Economica i-a transmis intrebari avocatului si doctorului in drept Daniel Moreanu, specializat in contracte de tip FIDIC. Constructorii nu vor mai putea sa propuna amendamente. Printre cele mai importante modificari, Daniel Moreanu mentioneaza faptul ca antreprenorii care vor executa lucrari de infrastructura in baza noului contract national vor fi obligati sa il accepte in forma propusa de catre stat si nu vor putea propune niciun fel de amendamente, asa cum procedau pana acum, in cazul contractelor de tip FIDIC.Circa 54% dintre clientii Smartree vor recurge la marirea veniturilor brute acordate angajatilor, astfel incat acestia sa beneficieze de aproximativ aceleasi salarii nete ca cele din 2017, potrivit unei analize realizate de compania care activeaza pe piata de externalizare a proceselor de HR. Smartree proceseaza 600.000 de angajati anual si are aproape 200 de clienti, in majoritate companii multinationale, dar si companii cu capital integral romanesc. Incepand cu luna februarie, salariile angajatilor din Romania se vor modifica ca urmare a recentelor schimbari legislative. Aceste modificari au determinat companiile sa isi directioneze atentia la sfarsitul anului trecut catre planificarile bugetare legate de salarii, precizeaza Adevarul. Specialistii companiei de consultanta imobiliara Colliers International apreciaza ca Romania poate depasi performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale si de Est (ECE) si in 2018, marcand inca un an foarte bun pentru domeniul imobiliar. "Cu toate ca situatia la nivel macroeconomic nu se mai bucura de aceleasi fundamente solide comparativ cu anii anteriori, contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pietei imobiliare", se arata intr-un comunicat al companiei. Mai jos sunt principalele 10 tendinte pe care Colliers International le asociaza anului 2018. 1. Cresterea economica va incetini, insa rezultatele vor fi mai bune decat in majoritatea tarilor din UE. "In 2017, PIB-ul a inregistrat o crestere de aproximativ 7%, datorita consumului privat si exporturilor. Luand in considerare reducerea stimulentelor fiscale si inasprirea politicii monetare incepand cu 2018, cresterea PIB va incetini pana la un nivel mai sustenabil (spre 5%), insa Romania va continua sa fie una dintre cele mai dinamice economii europene". 2. Piata de investitii va avea parte de o evolutie spectaculoasa, scrie Gandul Indicele de Dezvoltare Incluziva (IDI, in engleza Inclusive Development Index) face o evaluare anuala a 103 tari, prin care, pe langa PIB, sunt luate in considerare 12 coordonate ale progresului economic, bazate pe trei piloni principali: crestere si dezvoltare, incluziune sociala si echitate intre generatii, sustenabilitate in administrarea resurselor naturale si financiare. Primul pilon se compune din PIB/locuitor, rata de angajare, productivitatea muncii si speranta de viata sanatoasa, al doilea trimite la venitul median al gospodariilor, rata saraciei, Coficientul Gini al veniturilor si coeficientul gini al avutiei iar al treilea pilon se refera la economisirea neta ajustata, datoria publica ( ca pondere in PIB), rata de dependenta si intensitatea in emisii de carbon a PIB. IDI este un proiect al Forumului Economic Mondial, Initiativa de sistem privind viitorul progresului economic. Are drept scop sa inlesneasca dezvoltarea economica incluziva prin adancirea parteneriatului public - privat prin analiza, dialog strategic si conlucrare concreta, inclusiv accelerarea impactului social prin actiune corporatista, noteaza Curs de Guvernare Piata de vehicule comerciale din Romania pare sa nu tina cont de cresterea economica din 2017, inregistrand, pe final de an o scadere semnificativa, -30% in decembrie si -1,2% pe intreg anul. In UE, vanzarile de vehicule comerciale au crescut cu 3,2% in 2017, Romania a fost pe locul 17, la distanta mare de Ungaria, Irlanda si Cehia. Companiile romanesti au incetat sa mai cumpere vehicule comerciale spre sfarsitul anului, fiind posibil ca incertitudinile fiscale sa genereze incertiturdini si din punct de vedere al cheltuielilor pentru anul 2018, astfel ca in ultima luna din 2017 au fost inregistrate scaderi masive, cu implicatii si asupra rezultatelor pe intreg anul. Cele mai afectate segmente au fost cele cu vehicule grele, camioane peste 16 tone, -25% in 2017, -68% in decembrie, camioane peste 3,5tone, aproape - 25% in 2017, -66% in decembrie. Singurul segment unde s-au inregistrat cresteri a fost cel al vehiculelor sub 3,5 tone (vanuri si pick-upuri), cu un plus de 12 procente, iar in cel al autobuzelor scaderea a fost ceva mai mica (-8%), anunta Profit. Montarea panourilor de protectie a calatorilor nu poate fi realizata in toate statiile metroului bucurestean, intrucat acest lucru presupune modificari substantiale structurale, iar experienta marilor retele de metrou din lume a dovedit ca implementarea panourilor respective doar in unele statii mai mari a concentrat indirect actele de suicid sau de omor in statiile in care acestea lipseau, afirma Viorel Lucaci, inspector de stat la Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana (ASFR). "Incidentele care au avut loc in data de 12 decembrie anul trecut in statiile de metrou Costin Georgian si Dristor 1 in urma carora doua persoane au fost impinse pe linia de metrou, iar una si-a pierdut viata, a ridicat unele de semne de intrebare cu privire la riscurile - poate cunoscute pana la acea data, dar insuficient constientizate - pe care le implica utilizarea acestui mijloc de transport. Riscuri pe care le consider ca fiind firesti, indiferent de ponderea lor, fiind prezente si la alte mijloace de transport, iar ale caror masuri de preventie, chiar si cele de mare amploare, nu pot conduce din pacate la o eliminare totala a unor astfel de riscuri. Oricare dintre noi trebuie sa accepte faptul ca nu exista structura de informatii, sistem de monitorizare sau echipament de securitate ori de preventie care sa cuantifice 100% ceea ce gandeste fiecare individ la un moment dat sau care sunt intentiile fiecarui om aflat pe strada, la volan, in metrou sau in orice alt loc. Oricand poate avea loc o tragedie sau un eveniment la care nu se asteapta nimeni", a declarat Viorel Lucaci, citat de Capital.