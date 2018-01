Business report: Fondurile europene: un capat de lista pentru noii ministri; Autostrada Targu Mures - Iasi ar putea fi ingropata. Cea mai scumpa sosea rapida, nefinantabila; Hidrocentrala Tarnita, proiect blocat pentru ca nu este fezabil economic, primul despre care a vorbit noul ministru al Energiei

De la Comisarul european Corina Cretu si guvernatorul Mugur Isarescu si pana la beneficiarii care lupta zilnic cu birocratia, anomaliile si lipsa de eficienta a sistemului, cursdeguvernare.ro a filtrat despre fondurile europene cateva adevaruri pentru care expertii prezenti baga mana in foc: 1.consecinte macroeconomice: lipsa fondurilor europene compromite PIB-ul potential din cauza lipsei de investitii, produce dezechilibre pe termen mediu si compromite deficitul de cont curent; 2. bugetul multianual al UE va suferi modificari, Brexitul aseaza lucrurile altfel decat pana acum, politica de coeziune va privi, cu precadere, la statele eficiente in a absorbi si a folosi inteligent banii; 3. trend devastator: administratiile locale prefera banii alocati politic de la administratia centrala, in locul fondurilor europene. 4. spre deosebire de o tara ca Polonia, de pilda, unde proiectele publice au aceleasi criterii de eligibilitate si pentru finantarea interna si pentru finantare cu bani europeni, in Romania parametri sunt diferiti. E vorba tocmai de lipsa exigentei, care compromite eligibilitatea unui proiect si pentru fonduri europene.Pentru ca nu gaseste bani sa o construiasca, statul ar putea pune cruce Autostrazii Targu Mures - Iasi. Din cauza ca nu ar avea suficient trafic, creditorii internationali ezita sa finanteze cea mai scumpa sosea de mare viteza din Romania, estimata la noua miliarde de euro. Banca Europeana pentru Investitii (BEI) le-a cerut oficialilor romani sa analizeze alta legatura rutiera rapida intre Ardeal si Moldova, intrucat Autostrada Targu Mures - Iasi (A8) nu se justifica pe studiile de trafic, declara pentru Economica.net surse din Ministerul Transporturilor. De asemenea, luna aceasta a incetat si contractul privind actualizarea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Targu Mures - Ditrau din A8, semnat in 2015. Reprezentantii CNAIR au precizat ca acest contract a incetat de drept pentru ca, timp de 12 luni, nu s-a desfasurat nicio activitate in baza sa. Costul autostrazii Targu Mures - Iasi - Ungheni, cu o lungime totala de 310 kilometri, este estimat la 4,07 miliarde de euro in Master Planului General de Transport. Studiile realizate anterior special pentru acest proiect indicau insa un cost de noua miliarde de euro.. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare a sustinut aproape 30 de proiecte, in special din sectorul privat. Banca a sprijinit 29 de proiecte din Romania, in 2017, alocand 546 milioane de euro sub forma de imprumuturi sau investitii de capital. Din aceste finantari, 93% au fost acordate unor companii private. Pana acum, BERD a investit in total 7,8 miliarde de euro in Romania in peste 400 de proiecte. Potrivit bancii, investitiile de capital facute anul trecut in Romania au atins suma record de 122 milioane de euro, fiind vorba de noua proiecte. Anul trecut, banca a finantat si investitii greenfield, precum o capacitate de reciclare a uleiurilor industriale uzate sau o nou fabrica de aliaje usoare, dar si proiecte de expansiune, precum extinderea unui lant de farmacii sau a unei facilitati logistice de langa Bucuresti. In plus, BERD a acordat imprumuturi autoritatilor locale din Sibiu, Brasov si Constanta pentru achizitia de mijloace de transport in comun, potrivit EurActiv. De sambata, 27 ianuarie, bancile nu mai au voie sa aplice anumite comisioane precum cele de deschidere, administrare sau consultare sold pentru conturile de baza ale romanilor, insa nu toate institutiile de credit din Romania respecta aceasta directiva UE. Pana luni, doar sapte din totalul celor 21 banci existente au publicat noile oferte. Este vorba de ING Bank, CEC Bank, Alpha Bank, BRD, BCR, Bancpost si Idea Bank. Astfel, pentru persoanele fizice vulnerabile, adica cele cu venituri lunare aflate sub 2.500 de lei, respectiv sub 60% din castigul salarial mediu brut sau care in ultimele sase luni au avut venituri cumulate pana sub 60% din castigul salarial mediu brut este interzisa perceperea comisioanelor pentru operatiunile de deschidere si inchidere a unui cont de plati, pentru serviciile de administrare de cont, pentru serviciile ce permit depunerile de bani in cont. Persoanele fizice care au lunar venituri mai mari de 2.500 de lei, adica 60% din castigul salarial mediu brut, nu vor plati comisioanele pentru operatiunile de deschidere si inchidere a unui cont de plati; comisioanele pentru retragerile de numerar pe teritoriul UE dintr-un cont de plati, la ghiseu sau la bancomate, in timpul sau in afara programului de lucru al bancii; comisioanele pentru interogarea conturilor de plati, detaliaza Adevarul. Chiar inainte de a deveni ministru, noul titular de la Energie vorbit, inca de la audierile din Parlament ca "se va bate" pentru hidrocentrala cu aumularare prin pompaj de la Tarnita, care ar aduce Romaniei niste "avantaje certe". Investitia a fost considerata insa extrem de costisitoare in anii care au trecut, si tocmai de aceea a fost trasa pe linie moarta, in conditiile in care centralele de acest tip care exista deja nu pot genera profit. Proiectul a inceput sa fie considerat prioritar de la jumatatea deceniului trecut, si a fost creata o companie de proiect. Constructia hidrotehnica ce urma sa fie realizata pe 200 de hectare ar fi trebuit facuta in sistem de parteneriat public-privat, dat fiind costul enorm: 1,2 miliarde de euro. Exista insa un precedent, care nu este deloc favorabil. In Romania mai exista hidrocentrale care sa functioneze in sistem reversibil pompa-turbina. "Daca e rentabila o astfel de activitate? Noi ne-am facut niste socoteli. Eu va spun ca nu. Avem un pret de cost de 450 lei pe MW. E enorm, (...) doar amortismenul pe un ciclu optim de exploatare de 22 de ani, asta inseamna din capul locului 200 lei amortismentul pe MW", a subliniat Borza, citat de Economica.net.