Business report: Romania, campioana Europei si la scumpirea carburantilor; Capitalul privat romanesc: Productivitatea creste de 4 ori mai putin decat cheltuielile cu personalul; Ce platesti de fapt in factura la curent

De la 1 ianuarie, piata de energie electrica este 100% liberalizata pentru consumatorii casnici. Oamenii care aleg sa schimbe contractul sau/si furnizorul castiga la facturi, dar avantajul este limitat de o realitate simpla: majoritatea componentelor facturii de energie electrica sunt reglementate de stat. Factura de energie electrica contine mai multe componente, alaturi de pretul propriu zis al energiei: tarifele de distributie, transport, si mai multe taxe. Toate acestea sunt reglementate de stat si inseamna, in factura, mai mult decat pretul de achizitie al energiei, noteaza Economica. Cheltuielile cu personalul ale companiilor cu capital privat majoritar romanesc au crescut cu 15%, pana la 65 de miliarde de lei in 2016, in vreme ce productivitatea a sporit de aproape patru ori mai putin, cu 4% fata de 2015, pana la mai putin de 229.500 lei / salariat. Statistica a fost realizata de studiul "Capitalul Privat Romanesc", editia a III-a, 2017, lansata marti de Patronatul Investitorilor Romani - PIAROM . In schimb, productivitatea in companiile cu capital strain a fost mai mult decat dubla, de peste 504.400 de lei / salariat, desi in crestere cu 3% si cu cheltuieli cu personalul cu o crestere de 11%, informeaza Curs de Guvernare "Internationalizarea companiilor romanesti este obligatorie si programele publice suport sunt foarte slab eficiente. Se risipesc multi bani si nu se calculeaza utilitatea leului alocat acestui obiectiv, iar economia romaneasca este una dintre cele mai mici, cele mai putin internationalizate economii din Europa. Va dau un exemplu concret: Romania, cu cei 20 de milioane de locuitori, produce un PIB de 200 de miliarde de euro. Portugalia, cu 10 milioane de locuitori, produce acelasi PIB, de 200 de miliarde de euro. Cu jumatate de populatie produc portughezii acelasi PIB, iar asta inseamna lipsa de productivitate, asta inseamna lipsa de competivitate", a declarat Andreea Paul intr-o conferinta organizata de Patronatul Investitorilor Autohtoni. Andreea Paul a precizat ca Germania, Franta, Marea Britanie sau tarile nordice au un avans si mai mare fata de Romania decat are Portugalia, arata Romania Libera. La 11 ani distanta de la editia precedenta, desfasurata in 2007, Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), evenimentul-emblema al industriei auto din Romania, isi propune sa reia traditia saloanelor auto internationale in Romania. SIAB 2018 se va desfasura intre 23 martie si 1 aprilie, la Centrul Expozitional Romexpo. SIAB este recunoscut de catre Organizatia Internationala a Constructorilor de Automobile (OICA), fiind listat in calendarul oficial al acesteia. Editia din 2018 a SIAB va fi organizata de catre Romexpo in colaborare cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei si in parteneriat cu Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Evenimentul se va desfasura in noile spatii expozitionale Romexpo, pavilioanele B1, B2 si B3, care beneficiaza de dotari si facilitati de nivel international si ofera o suprafata expozitionala de 27.000 mp, anunta Auto-Bild.



Ca am avut cea mai mare crestere economica din Europa in anul trecut au scris chiar si cele mai importante publicatii din lume, iar guvernantii nu au ratat nicio ocazie de a se lauda cu acest lucru. Dar despre faptul ca am fost lideri in Europa la scumpirea carburantilor, ca urmare a majorarii taxelor, masura adoptata chiar de Guvern, reprezentantii Coalitiei PSD-ALDE au tacut malc. La jumatatea lunii viitoare, vom avea primele rezultate referitoare la evolutia economiei romanesti pentru intreg anul trecut. Datele disponibile si comunicate atat de INS, cat si de Eurostat, pentru primele noua luni, pozitioneaza Romania pe primul loc intre statele membre la capitolul cresterii PIB, relateaza Capital. Livrarile de centre comerciale s-au ridicat anul trecut la doar 66.700 de metri patrati, cu 70% mai putin fata de anul anterior, potrivit companiei de consultanta imobiliara Activ Property Services. In 2017 au fost deschise doar 2 centre comerciale noi (Shopping City Ramnicu Valcea, Platinia Cluj-Napoca) si au fost realizate 2 extinderi (Shopping City Galati, AFI Palace Cotroceni). "2017 a fost unul dintre cei mai slabi ani din punct de vedere al deschiderilor, piata intorcandu-se la volumul inregistrat acum 15 ani, in 2003, anul care marcheaza startul real al dezvoltarii pietei centrelor comerciale din Romania. Anul trecut a marcat o premiera: este primul an in care inchiderile de centre comerciale au depasit volumul deschiderilor, marcand o situatie bizara, in contradictie cu evolutia spectaculoasa a vanzarilor si potentialul inca neacoperit al pietei", a spus Florian Gheorghe, managerul departamentului de research al Activ Property Services, citat de NewMoney.