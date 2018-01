Profit.ro: Fiul lui Dragnea a infiintat, impreuna cu Ilie Dragne, o firma de constructii in Bucuresti

In octombrie, Ilie Liviu Dragne a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului General in dosarul Ferma Salcia SA, o ferma de porci din Teleorman care l-a avut actionar majoritar pe Valentin Dragnea, fiul sefului PSD Liviu Dragnea.Reamintim ca ferma de porci din Teleorman a ajuns in aprilie 2014 de la Tel Drum SA, companie cu care presedintele PSD a negat mereu ca ar avea vreo legatura, in proprietatea fiului lui Liviu Dragnea.Ilie Liviu Dragne este nascut in 1968 in comuna natala a lui Liviu Dragnea, dar nu are legaturi de rudenie cu seful PSD.