Business report: Romania a foarte aproape sa piarda din banii europeni pentru agricultura. Ce jocuri se fac in noua Politica Agricola Comuna a Europei; Carnea de porc costa mai mult decat in decembrie. Crescatorii spun ca nu ei au scumpit-o si cer hipermarketurilor sa revizuiasca preturile; A dat pokerul pe criptomonede. Povestea romanului care a instalat primul bancomat de Bitcoin

UE 28 a incheiat anul trecut cu un avans de 2,5% ( acelasi si pentru Zona Euro), in timp ce Romania va avea o crestere de peste sase procente. Comisia Nationala de Prognoza a avansat un nivel de 6,1%, echivalent cu o crestere situata la doar 4% pe ultimul trimestru al anului, dupa cela 7% deja confirmate pentru primele trei trimestre si 8,8% in trimestrul trei. Cel mai probabil, Romania va atinge o valoare apropiata de 6,5%, adica un plus de patru procente fata de media UE. In aceste conditii, rezulta ca cei 11 ani de apartenenta la UE au adus o crestere a nivelului de trai relativ, masurata prin intermediul PIB pe locuitor de aproape 55%. Decalajul fata de Occident s-a redus inclusiv in perioada de criza economica, iar avansul nostru spre tinta de etapa 60%, desi incetinit dupa momentul initial, a fost pastrat. Doua treimi din reducerea decalajului am facut-o noi dar o treime s-a datorat stimulilor veniti pe calea integrarii europene, scrie Curs de guvernare. "Listata" pe o platforma online de start-upuri in domeniul inovarii financiare, Bitcoin Romania a fost fondata de un fost jucator de poker profesionist si fratele sau specializat in IT, George si Constantin Rotariu. Pe platforma Bitcoin Romania s-au tranzactionat peste 100 de milioane de dolari in ultimele sase luni, iar valoarea medie a tranzactiilor de la cele 4 Bitcoin ATM-uri este de 5-600 de euro. Anul trecut firma a avut o cifra de afaceri de peste un milion de euro, iar pentru 2018 se estimeaza doua milioane de euro cifra de afaceri si un milion de euro profit. Clientii de Bitcoin sunt in proportie de 60-75% romani, tineri, cu varste cuprinse intre 16 si 40 de ani, preponderent de gen masculin, dupa cum declara PR-ul companiei, Mirona Noru. Orice cumparare sau vanzare catre alte portofele electronice este comisionata cu 1% din suma tranzactionata, informeaza Economica.net. Cresterea preturilor la carnea de porc, inregistrata in aceasta perioada la raft, este speculativa si nu este cauzata de vreo majorare a tarifului la poarta fermei, sustin crescatorii de animale afiliati ACEBOP, cerand supermarketurilor sa revizuiasca preturile pentru a incuraja consumul, cat si pretul oferit producatorilor. In ultimele 30 de zile, pretul oferit fermierilor de marile lanturi de magazine (care detin monopolul cu 60% din segmentul de vanzare produse alimentare al Romaniei) a devenit derizoriu, sustin reprezentantii ACEBOP. Potrivit acestora, carnea de pasare este vanduta de fermieri cu 4-5 lei/ kg, in timp ce la raft cumparatorul plateste aproape dublu. In ce priveste carnea de porc, aceasta iese de pe poarta fermei cu mai putin de 5 lei/kilogram, fiind comercializata cu cel 13 - 18 lei/kg, in functie de calitate, noteaza Adevarul.



Noua Politica Agricola Comuna (PAC) ce va oferi cadrul in care fermierii vor putea accesa bani europeni genereaza dispute intre statele membre care au interese diferite pe acest subiect. Romania ar putera pierde bani, in cel mai pesimist scenariu. Contributiile statelor membre la bugetul general ar putea si ele creste in contextul in care Brexit lasa fermierii europeni cu o "gaura" estimata la 3-10 miliarde de euro. Structurile Comisie Europene au facut niste calcule care sunt publice. Mai exact, intr-un studiu realizat de Departamentul pentru Politici Structurale si de Coeziune din cadrul Parlamentului European se vorbeste despre faptul ca Brexit-ul va genera "o gaura" financiara in fondurile dedicate finantarii politicii agricole comune estimata intre 3 si 10 miliarde de euro anual. Cele mai afectate state vor fi cele sarace, beneficiare nete ai acestor bani, dar si cele mai bogate, contribuitoare nete la CAP,potrivit Economica.net. Gigantul american Amazon, cel mai puternic retailer online, a depasit o evaluare de peste 150 miliarde dolari si a devenit cel mai valoros brand al lumii, trecand inaintea Apple si Google, dupa ce, luna trecuta, si Jeff Bezos, CEO-ul companiei, a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, depasindu-l pe fondatorul Microsoft, Bill Gates. Brandul gigantului e-commerce a crescut cu 42% in ultimul an, pana la valoarea de 150,8 miliarde dolari, conform clasamentului celor mai valoroase branduri realizat de compania de consultanta si evaluare Brand Finance. Pornind ca un modest magazin online de carti, Amazon a devenit cea mai mare afacere online a lumii, atat ca valoare bursiera cat si ca venituri ¬ si nu mai este un simplu retailer online, ci si un furnizor de infrastructura cloud si un producator de electronice. Recent a inceput sa se extinda dincolo de domeniul digital, iar preluarea anul trecut a lantului Whole Foods pentru 13,7 miliarde US$ a plasat brandul si in comertul fizic, informeaza Profit.ro.